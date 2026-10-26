[웹툰] 틱틱 튀어오르는 몸으로 왜 국회에 갔냐면요

틱, 틱, 원인 모를 증상 후 흘러간 4년의 시곗바늘. 자신도 모르게 틱, 틱, 움직이는 몸과 함께 국회로 향한 찬위의 뚜렛증후군 이야기를 3회에 걸쳐 소개합니다.> '틱! 찬위입니다 ①'에서 이어집니다.
이 웹툰을 그린 작가는 김찬위(19)군, 지난 4년간 틱 증상을 겪어온 뚜렛증후군 당사자다. 뚜렛증후군은 음성 틱(소리)과 운동 틱(움직임)이 병원 진료에서 1년 이상 지속될 때 진단된다. 사실상 장애를 갖고 살아가는 몸이지만, 찬위는 장애 등록 심사조차 받을 수 없다. 보건복지부가 정하는 뚜렛장애 진단 연령은 '만 20세 이상'인데, 현재 찬위의 나이는 '만 19세'이기 때문이다.
찬위는 지난 8일 국회 국정감사장을 찾아 "나이가 아니라 실제 겪는 어려움과 지원의 필요를 기준으로 (뚜렛장애 인정 여부를) 판단해 달라"고 말했다. 그리고 그 이야기를 이번 웹툰으로 그렸다. 만화가를 꿈꾸는 찬위는 2023년부터 3년간 웹툰 '고등학생 틱장애 생존일지'(https://comic.naver.com/challenge/list?titleId=814303
)를 네이버 도전만화에 연재하기도 했다.
찬위는 '국회 다녀온 만화'를 그리며 "국정감사장에서 많은 말을 하지도 않았는데 뚜렛이 있는 동생들로부터 '힘이 됐다'는 연락이 많이 왔다"고 전했다. 그러면서 "이렇게 작은 목소리라도 내면 본인뿐 아니라 뚜렛 당사자 모두가 힘을 받는다는 얘길 그 친구들에게 전하고 싶었다"고 덧붙였다.