[웹툰] 틱틱 튀어오르는 몸으로 왜 국회에 갔냐면요

틱, 틱, 원인 모를 증상 후 흘러간 4년의 시곗바늘. 자신도 모르게 틱, 틱, 움직이는 몸과 함께 국회로 향한 찬위의 뚜렛증후군 이야기를 3회에 걸쳐 소개합니다.

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틱! 찬위입니다 ①

'에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲뚜렛증후군 당사자 김찬위군이 지난 8일 국정감사 참고인으로 국회를 다녀온 뒤 그린 ‘국회 다녀온 만화’ ⓒ 김찬위 관련사진보기