진보당 "노동개악, 초광역특구법안 즉각 철회"

큰사진보기 ▲진보당 전남광주통합특별시당 로고. ⓒ 진보당 전남광주통합특별시당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲19일 전남광주통합특별시 북구 첨단산업단지 앰코테크놀로지코리아 광주공장에서 ‘첨단 반도체 신규 제조라인 착공식’이 열렸다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

진보당 전남광주통합특별시당은 22일 "노동시간 무제한 확대와 비정규직을 양산하는 '초광역특구법안'을 즉각 철회하라"고 촉구했다.진보당은 이날 성명을 내고 지난 20일 더불어민주당 박상혁 의원이 대표 발의하고 24명의 국회의원이 참여한 '지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정 및 운영에 관한 특별법안(초광역특구법안)'을 "노동개악 법안이자 재벌 특혜 법안"이라고 비판했다.그 이유에 대해서는 "정부의 이른바 '3대 인공지능(AI) 메가프로젝트'를 뒷받침하겠다는 명목이지만, 그 실상은 노동 기본권과 노동자의 건강권, 고용안정을 심각하게 침해한다"고 강조했다.법안 내용 중 ▲연구개발직의 주52시간제 적용을 제외하는 화이트 이그젬션 제도(제132조) ▲선택적 근로시간제의 정산 기간을 6개월로 늘리는 특례(제133조) ▲기간제 노동자의 사용 기간을 4년으로 연장하는 특례(제134조) 등을 독소조항으로 지목했다.진보당은 "노동시간을 무제한으로 확대하고 비정규직을 양산하겠다는 선언과 다름없다"며 "여기에 기업 유치를 핑계로 320여 개의 규제를 완화하고, 조세 감면과 재정 지원을 집중해 대기업과 재벌에만 무제한적인 특혜를 몰아주려 하고 있다"고 지적했다.또한 최근 폭로된 전남광주 반도체 후공정 업체 '앰코코리아'의 실상을 언급하며 "현장의 노동자들은 지금도 노동 탄압과 생명 위협에 시달리고 있다"고 비판했다.앞선 19일 엠코코리아 노조는 국회에서 기자회견을 열고 보안을 이유로 노동자의 알 권리와 노조 활동이 제약된다고 밝혔다. 특히 "불이 나도 대피 명령 전까지 기계 앞을 떠날 수 없고, 임신한 여성 노동자가 최소한의 보호장구도 없이 엑스레이 검수 업무에 배치되는 현실"이라며 "유해 물질 자료 요구는 4년째 묵살당하고, 단체협약에 보장된 작업환경측정 참여조차 거부당하고 있다"고 주장했다.이에 대해 진보당은 "이처럼 노동권 탄압이 여전히 판치는 상황에서 초광역특구법안까지 통과된다면 반도체 등 첨단산업은 오직 재벌기업의 이윤 극대화 수단으로 전락할 뿐, 노동자의 삶과 건강은 완전히 파괴될 것"이라고 말했다.그러면서 "노동시간 무제한 확대와 비정규직 양산하는 초광역특구법안을 즉각 철회하라"며 "법안 발의에 동참한 전남광주 김원이(목포), 안도걸(동남을), 임문영(광산을), 정진욱(동남갑) 의원도 법안 발의를 즉각 철회하라"고 촉구했다.이어 "정부와 국회는 노동권을 확실히 보장하고 상생 일자리 확대와 이윤 배분을 통해 시민의 삶을 실질적으로 향상하는 민생 법안을 마련해야 한다"며 "반도체 산업의 진정한 성공을 위해, 전남광주의 발전과 특별시민의 행복을 위해 제대로 된 법과 제도를 만드는 데 앞장설 것"이라고 덧붙였다.