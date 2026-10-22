강화 화문석 체험, 60만 번의 손길이 만든 전통의 무게

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큰사진보기 ▲화문석 체험장, 화문석을 짜기 위한 재료, 왕골을 얻기 위해 60만 번의 손길이 필요하다. 장인이 짠 고가의 화문석이 전시되어 있다. 다양한 왕골 공예품도 마음에 든다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲염색된 왕골로 티매트 짜기 도전, 빨강, 파랑의 도드래와 가는 실로 한 올 한 올 짠 후 얻은 나만의 작품! 이 기술이 아슬하게 이어지고 있다니 걱정이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화 용흥궁의 외전, 내전, 별전의 모습이다. 강화도령 이원범이 왕이 되기 전 살았던 곳을 강화유수 정기세가 궁으로 지은 곳이다. 초가집을 허물고 그 자리에 비각과 비석을 세워 철종의 잠저임을 드러낸다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲강화에 있는 우리나라 최초의 성공회 성당의 모습이다. 외부는 전통양식의 한옥 모습, 내부는 서양의 바실리카 양식, 범종이나 사제관에서도 십자가 모양을 확인하며 동서양이 조화를 이룬 모습을 찾을 수 있다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲담장 너머 한옥이 평범하게 보이나 자세히 보면 지붕 위에 십자가가 새겨져 있다. 대한성공회성당 뒤편에 있는 사제관의 모습이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

지난 토요일, 강화에 다녀왔다. 하늘은 높고 청명했다. 인천시민으로서 수없이 방문한 강화이지만 이번에는 연수를 위한 체험 현장으로써 방문했다. 내가 참여한 연수는 제법 긴 이름을 가진 '인천바로알기로 채우는 교사의 시선, 강화의 결을 엮'로 '말랑말랑 공감연수'(다양한 인천교육 정책을 '말랑말랑'하게 이해하고 실천할 수 있다는 의미를 지닌) 중 하나이다.인천교육정책 '인천바로알기' 활동(인천의 학생, 학부모, 교직원이 전문 해설사와 함께 인천 관내의 주요 지역을 직접 도보로 탐방하고 삶의 현장을 체험함으로써, 우리 지역에 대한 깊은 관심과 자긍심을 고취하기 위해 마련)의 목적과 방침, 그리고 다양한 지원 활동(맞춤형 탐방 코스 개발, 전문 해설사 양성 및 지원, 다채로운 현장 체험 프로그램 운영 등)에 대한 자세한 내용을 연수 계획서에서 찾을 수 있었다.2시간 여 동안 버스를 타고 도착한 곳은 '강화 화문석 체험장'이었다. 화문석은 강화 지역 특산물로 워낙 유명할 뿐만 아니라 부모님 고향이 강화 섬이라 어릴 때부터 친숙하게 들어온 단어다. 집안에서 왕골로 만든 물건으로 돗자리는 물론 반짇고리 같은 생활 공예품 등을 쉽게 찾을 수 있었는데, 아마 솜씨 좋은 외숙모나 이모의 작품이었던 것 같다. 예쁜 무늬가 새겨진 왕골 돗자리, 소소한 물건들을 넣어 두던 선명한 무늬의 바구니, 걸개 등이 눈에 선하다.수십 년이 흐른 지금, 화문석 체험장에 앉아 화문석 제작 과정 영상을 보니 감회가 새롭다. 화문석의 주재료인 왕골 재배를 시작으로 60만 번의 손길이 필요하다니, 그 정성과 수고로움에 새삼 놀랐다. 아는 게 거의 없으면서 무심하게 지나친 것들이 화문석 말고도 얼마나 많을까? 심지어 잘 안다고 스스로 짐작 또는 착각까지 하면서... 왕골과 화문석이 달리 보였다.화문석을 만들기 위해 왕골을 재배하고, 수확한 후 가르고, 말리고, 염색하는 과정의 고된 손길이 화문석에서 빛나는 것이리라. 벼농사가 잘 안 되는 습한 논에서 자라는 1년생 풀인 왕골은 통풍이 잘 되고 위생적이어서 현대인의 건강에도 매우 이로운 소재다. 1.5m~2m 정도 키로 자라는 왕골은 완초로도 불린다.화문석(花紋席)은 글자 그대로 여러 색으로 물들인 왕골을 이용해 꽃무늬 등을 넣어 짠 전통 돗자리를 이른다. 색깔과 문양을 염두하며 화문석을 만드는 장인의 손놀림, 그날 체험용으로 컴퓨터 키보드만한 매트를 짜면서도 허리와 고개가 아프고 힘들었는데, 그 어려운 날들을 어찌 감당해 왔을까! 그마저 장인의 수가 나날이 줄고 있다니 이 아름다운 전통을 지키지 못하고 놓치는 것 같아 안타까움이 커졌다.우리 앞에 화문석 짜기를 체험할 수 있는 도구들이 놓여 있다. 화문석 티매트 짜기에 도전한 체험자를 위해 빨강, 파랑으로 구분한 도드래가 달그락거린다. 도드래에 말려있는 실 같이 가는 줄이 청올치(칡덩굴의 속껍질)로 꼰 노끈이라는 사실도 새롭게 알게 되었다. 제법 묵직한 도드래가 달그락거리며 교차되어 넘어갈 때마다 차받침이 한 줄씩 늘어난다.머릿속으로는 예쁜 무지개 빛이 새겨진 티매트를 연상하며 손을 놀리나 쉽지 않다. 화문석 기술 장인들은 어찌 그리 큰 그림을 그리며 세밀하게 한 땀 한 땀을 놓았을까? 도드래에 걸린 노끈이 엉키거나, 한 땀을 놓치거나, 줄이 일정하게 고르지 않거나, 무늬를 잃거나 등등 우왕좌왕 영락없는 초보자 모습이 여기저기 보인다.수십 분이 지나 화문석 짜기 원리와 절차에 익숙해지니 속도를 낼 수 있었다. 왕골을 틀에 올려놓고, 도드래를 교차로 넘기고, 다시 왕골을 고르고... 작품의 모양이 갖춰질수록 허리가 아파온다. 뻐근한 목을 풀며 노동의 고단함과 기술의 가치를 새겨본다.선조들의 지혜와 생활 방식에 감탄하면서 또다시 놀란 일이 있는데, 바로 도드래에 말린 실을 길게 푸는 방법을 배웠을 때였다. 수없는 반복과 생활에서 얻은 달인의 기술이겠지만 어쩜 이리 편리하게, 깔끔하게 실을 감아 놓을 방법을 터득하게 되었는지 놀라움이 이어졌다.드디어 나의 최초의 왕골 공예품, 차받침이 완성되었다. 연수에 참여한 이들의 각양각색 개성이 모아져 알록달록 예쁜 작품이 만들어졌다. 삐뚤빼뚤 흔들리는 이음선들이 눈에 띄지만 나만의 귀한 왕골 매트이다.체험장 2층에는 장인의 손길이 낳은 다양한 화문석과 공예품이 전시되어 있었다. 입이 떡 벌어질 놀라운 가격에 놀라고, 그 품질과 예술성에 다시 또 감탄을 연발하며 귀한 작품을 둘러보았다. 아름다움 뿐만 아니라 실용성도 갖춘 제품이라 더 눈길이 갔다. 우리 집에 들여놓고 싶은 방석, 바구니, 돗자리 등이 많았다.고려부터 조선시대에 이르기까지 왕실과 상류층을 위한 명품으로서 대접받던 화문석, 전통주거공간에서의 왕골 공예품 전성시대가 이제 이어지기 어렵다니 걱정이 되었다. 이 분야 중요무형문화재, 이상재 선생! 날줄이 보이도록 성글게 짜는 노경소직법과 날줄이 안 보이게 촘촘히 짜는 은경밀직법을 자유자재로 구사하는 수준 높은 솜씨를 지닌 장인! 그분의 작품과 제작과정을 보니 존경심이 일었다.강화에는 이곳처럼 화문석과 왕골에 대한 다채로운 테마를 체험할 수 있는 또 다른 화문석 체험장(강화화문석마을 등), 문화관(강화화문석문화관 등)이 여러 곳에 있다. 강화화문석문화관에서는 강화군 왕골 공예품 전시회를 강화군완초전통보존회 주최로 매년 연다. 내년 여름에 기회가 되면 꼭 전시회를 둘러봐야겠다.점심을 먹고 향한 곳은 강화 대한성공회성당 일대로 철종의 용흥궁이 있는 곳이다. 전문해설사의 도움을 받아 용흥궁부터 둘러보았다. 궁궐이라기보다는 양반 기와집 같은 소박한 느낌이 들었는데, 철종이 왕위에 오르기 전에 거처했던 곳을 정비하여 창덕궁의 연경당이나 낙선재처럼 살림집 형식으로 지은 곳이다. 초가집을 허문 자리에 철종이 살았던 집을 드러내는 비석과 비각을 세웠다.잠저(용이 물속에 숨어 있던 집)란 왕이 되기 전 살던 집을 일컫는 말로 용흥궁을 가리킨다. 이원범으로 살던 평범한 강화도령이 어느 날 갑자기 임금이 되어 한양 창덕궁에서 살게 되었을 때 철종의 마음은 어떠했을까? 안동김씨 외척세력, 삼정의 문란, 세도정치, 백성의 고통, 민란과 동학까지 앞으로 펼쳐질 정치의 세계를 알았다면 한양으로 향하는 발걸음이 달라졌을까?이곳 용흥궁에서는 살아보지도 못하고, 궁궐 안에서는 늘 감시와 통제에 시달리고, 조정당하는 신세의 힘든 왕의 길을 걷다 젊은 나이에 세상을 떠난 철종! 용흥궁 마루에 앉아 햇빛을 쬐며 흐르는 역사의 시간을 짐작해 본다. 과연 어떠한 삶이 진정한 나의 것인지에 대한 생각과 고민은 예나 지금이나 변함이 없는 듯하다.용흥궁 돌담길 계단을 따라 몇 걸음 위로 올라가면 대한성공회성당이 보인다. 입구로 향하는 꽤 경사진 계단을 오르며 기와와 하늘과 나무가 어우러진 아름다운 그림에 시선을 뺏겼다. 성당터는 세상을 구원하는 방주로서의 의미를 담은 배의 형상을 따랐다고 한다. 일반 서양식과 달리 외부는 기와를 얹은 우리나라 전통양식의 모습이었는데, 내부로 들어서니 유럽풍의 모습으로 서양식 바실리카 건축양식을 응용하여 지었다고 한다.고요한 초대주교가 1900년에 지은 건물로 성베드로와 바우로 성당으로 명명된, 당시 궁궐을 지은 도편수가 주도한 건축물이다. 슬리퍼로 갈아 신은 후 내부로 들어서니 높은 층고, 조명, 원목 기둥, 유리창으로 비치는 햇살 등 마치 요즘 이름난 카페에 온 느낌이 들었다.한옥과 성당 양식이 어우러진 이색적인 분위기에서 역사를 간직한 사진, 손때 묻은 제대 및 가구를 보며 여기에 모인 그날의 신앙심이 느껴졌다. 경복궁 공사에 참여한 도편수의 손길로 만들어진 기둥, 그 목재가 압록강에서 운반한 것이라니 눈앞에 있는 기둥이 남다르게 보였다. 영국을 상징하는 문양을 드러낸 문과, 남녀를 구분하기 위해 가림막천을 드리웠던 사진이 인상적이었다.밖으로 나와 정문 쪽에 있는 범종과 한옥 양식의 사제관 기와집에서 십자가 모양을 보며 이곳이 성당임을 다시 확인한다. 성당 마당에 심어진 보리수나무, 주렁주렁 매달린 감나무를 따라 사제관 뒤편 담장을 둘러보았다. 서유럽의 바실리카(Basilica) 양식과 동양의 불교사찰양식을 조합한, 우리나라 최초 성공회 성당의 의미를 되새기며 발길을 옮겼다. 저 아래 강화초등학교가 한눈에 보이고, 사방을 시원하게 조망할 수 있는, 상쾌한 바람이 스치는 이곳은 명당자리가 틀림없었다.버스를 타기 위해 주차장으로 향하는 길, 용흥궁 공원 야외무대에서 음악과 노래와 웃음소리가 울려 퍼진다. 마침 오늘(10월 17일)은 '2026 강화 스쿨밴드 페스티벌'이 열리는 날, 리허설 중인 참여 학생의 목소리가 울리고 악기 연주가 요란스럽다. 학생, 학부모, 스태프, 주최 측 팀원의 얼굴이 화사하게 빛난다.연수명 '인천바로알기로 채우는 교사의 시선, 강화의 결을 엮다'에 걸맞게 인천에 대해 한 걸음 다가간 시간이었다. 함께 버스에 탄 교사 30여 명도 나처럼 의미 있는 하루를 보냈으리라. 아는 것과 보는 것은 상당한 거리를 두고 있는 듯하다. 새로울 것도, 신기할 것도 없었던 장소와 체험이 가까이서 직접 보고 만지니 어느새 모르는 것투성이에서 새롭고 가치 있는 것으로 변모되었다.토요일 쉬고 싶은 것을 밀어내고 이 연수에 참여한 깊은 의미를 생각했다. 더욱이 뜻이 맞는 동료교사와 하루 긴 시간을 공유하며 친밀한 시간도 가질 수 있어 좋았다. 이 가을 결실의 시간에 나도 따라 몸과 마음의 배경이 한층 넓어지기를 바란다. 다음 '말랑말랑' 연수가 기다려지는 이유다.