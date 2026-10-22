[사진] 가을운동회 간 대통령 "아이고, 이거 실패다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 짐볼 이동하기를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 짐볼 이동하기를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"(사람) 숫자가 너무 많아서 (공) 안 떨어지겠네."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 경기를 보고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 학생들과 볼풀공 채우기를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을 체육한마당에서 이어달리기 학생들을 응원하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 가을 체육한마당을 마친 후 학생들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 사람들 사이에 놓인 분홍천 가운데에 섰다. 서로 합심해 천을 튕겨 짐볼을 끝으로 보내야 하는 경기. 왕이팀으로 참가한 이 대통령이 주변의 학생들에게 함께 하자 손짓했다. 한병도 더불어민주당 원내대표(전북 익산을)는 궁이팀으로 맞붙었다.이 대통령은 짐볼을 함께 굴리면서 웃었다. 굴리던 공이 바깥으로 나가 떨어졌을 땐 "아이고. 이거 실패다"라며 웃었다. 천 위로 둥실 뜬 공이 이 대통령 머리로 떨어졌을 땐 다 같이 웃음을 터뜨렸다.이 대통령은 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을운동회에 참석했다. 왕궁초 학생과 병설유치원생 70여 명, 학부모와 교직원, 왕궁면 주민들까지 함께 한 축제였다."제가 초등학교 운동회 한 번 가보고 싶다 하니까 운동회 하는 데가 없대요. 찾다찾다 여기까지 왔습니다"는 대통령의 인사말에 환호성이 터졌다.이 대통령은 "초등학교 운동회는 참 오랜만에 참석한다"며 "제가 여러분 조금 더 즐겁게 해 드리겠다. 행복한 날 되시길 바란다"고 했다.또 "학부모님들께서도, 교장 이하 선생님들께서도 힘들겠지만 학생들, 자녀들과 함께 행복한 가을날을 보내면 좋겠다"며 "학생들도 오늘 하루 잘 보내고 공부도 열심히 하시고 운동회 너무 열심히 하다가 혹시 넘어져서 다치는 일 없도록 조심하시기 바란다"고 말했다.이 대통령은 학생·학부모들과 대화를 주고 받으며 사진 찍고 악수 나눴다. '인스타그램 맞팔'을 요청하는 학생에겐 아예 휴대전화를 꺼내 건네줬다. 세 쌍둥이를 데리고 온 할머니, 8개월 된 아기를 데리고 온 주민 등 대통령이 운동회에 왔다는 소식을 들은 마을주민들도 학교에 왔다. 이 대통령은 아기를 품에 안고 웃으면서 사진을 찍었다.'볼풀공 채우기' 경기 땐 '궁이팀'으로 참여해 함께 공을 던졌다. 이어달리기 땐 구령대 쪽으로 이동해 아이들과 어깨동무를 하고 "달려"라고 응원했다. 마지막 주자가 들어올 땐 직접 결승테이프를 잡았다.마무리 체조까지 함께 한 이 대통령은 마지막으로 구령대 앞에서 모두와 함께 단체사진을 찍었다. 대통령의 "왕궁" 선창에 "왕궁 화이팅"이란 후창, 그리고 박수로 행사가 마무리됐다.한편, 이날 행사는 "국민과 현장은 물고기가 헤엄치는 물과 같다"면서 모든 방식의 소통을 늘리겠다고 한 이 대통령의 방침에 따른 것으로 보인다. 특히 지역 초등학교 운동회를 찾은 것은 교육과 돌봄, 지역균형발전 등의 정책 현안까지 감안한 것으로 풀이될 수 있다.이 대통령은 이날 운동회 후 학교 급식실에서 학생들과 점심을 함께 하고 교직원들에게 여러 얘기를 묻고 들었다. 이에 대해 김성완 청와대 대변인은 "1학년이 몇 명이나 되는지, 아이들이 계속 줄고 있는지, 지역 상황을 세세히 물은 이 대통령은 교장 선생님과 교사들에게 작은 학교의 중요성과 지역 정주 요건 개선을 위한 현장 목소리를 청취했다"고 전했다.이 대통령은 지난 19일 청와대 출입기자단과 한 간담회 때도 "가급적 직접 얼굴을 보고 소통하는 방식을 연구 중"이라며 "국민들 삶의 현장에 많이 가까이 가려고 한다"고 한 바 있다.