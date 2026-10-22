[사진] 가을운동회 간 대통령 "아이고, 이거 실패다"

이재명 대통령이 사람들 사이에 놓인 분홍천 가운데에 섰다. 서로 합심해 천을 튕겨 짐볼을 끝으로 보내야 하는 경기. 왕이팀으로 참가한 이 대통령이 주변의 학생들에게 함께 하자 손짓했다. 한병도 더불어민주당 원내대표(전북 익산을)는 궁이팀으로 맞붙었다.
"(사람) 숫자가 너무 많아서 (공) 안 떨어지겠네."
이 대통령은 짐볼을 함께 굴리면서 웃었다. 굴리던 공이 바깥으로 나가 떨어졌을 땐 "아이고. 이거 실패다"라며 웃었다. 천 위로 둥실 뜬 공이 이 대통령 머리로 떨어졌을 땐 다 같이 웃음을 터뜨렸다.
이 대통령은 22일 전북 익산 왕궁초등학교에서 열린 가을운동회에 참석했다. 왕궁초 학생과 병설유치원생 70여 명, 학부모와 교직원, 왕궁면 주민들까지 함께 한 축제였다.
"제가 초등학교 운동회 한 번 가보고 싶다 하니까 운동회 하는 데가 없대요. 찾다찾다 여기까지 왔습니다"는 대통령의 인사말에 환호성이 터졌다.
이 대통령은 "초등학교 운동회는 참 오랜만에 참석한다"며 "제가 여러분 조금 더 즐겁게 해 드리겠다. 행복한 날 되시길 바란다"고 했다.
또 "학부모님들께서도, 교장 이하 선생님들께서도 힘들겠지만 학생들, 자녀들과 함께 행복한 가을날을 보내면 좋겠다"며 "학생들도 오늘 하루 잘 보내고 공부도 열심히 하시고 운동회 너무 열심히 하다가 혹시 넘어져서 다치는 일 없도록 조심하시기 바란다"고 말했다.
이 대통령은 학생·학부모들과 대화를 주고 받으며 사진 찍고 악수 나눴다. '인스타그램 맞팔'을 요청하는 학생에겐 아예 휴대전화를 꺼내 건네줬다. 세 쌍둥이를 데리고 온 할머니, 8개월 된 아기를 데리고 온 주민 등 대통령이 운동회에 왔다는 소식을 들은 마을주민들도 학교에 왔다. 이 대통령은 아기를 품에 안고 웃으면서 사진을 찍었다.
'볼풀공 채우기' 경기 땐 '궁이팀'으로 참여해 함께 공을 던졌다. 이어달리기 땐 구령대 쪽으로 이동해 아이들과 어깨동무를 하고 "달려"라고 응원했다. 마지막 주자가 들어올 땐 직접 결승테이프를 잡았다.
마무리 체조까지 함께 한 이 대통령은 마지막으로 구령대 앞에서 모두와 함께 단체사진을 찍었다. 대통령의 "왕궁" 선창에 "왕궁 화이팅"이란 후창, 그리고 박수로 행사가 마무리됐다.
한편, 이날 행사는 "국민과 현장은 물고기가 헤엄치는 물과 같다"면서 모든 방식의 소통을 늘리겠다고 한 이 대통령의 방침에 따른 것으로 보인다. 특히 지역 초등학교 운동회를 찾은 것은 교육과 돌봄, 지역균형발전 등의 정책 현안까지 감안한 것으로 풀이될 수 있다.
이 대통령은 이날 운동회 후 학교 급식실에서 학생들과 점심을 함께 하고 교직원들에게 여러 얘기를 묻고 들었다. 이에 대해 김성완 청와대 대변인은 "1학년이 몇 명이나 되는지, 아이들이 계속 줄고 있는지, 지역 상황을 세세히 물은 이 대통령은 교장 선생님과 교사들에게 작은 학교의 중요성과 지역 정주 요건 개선을 위한 현장 목소리를 청취했다"고 전했다.
이 대통령은 지난 19일 청와대 출입기자단과 한 간담회 때도 "가급적 직접 얼굴을 보고 소통하는 방식을 연구 중"이라며 "국민들 삶의 현장에 많이 가까이 가려고 한다"고 한 바 있다.