'천벌' 받았다는 친구들 위해 국회 참고인으로 나온 19세 청년

틱, 틱, 원인 모를 증상 후 흘러간 4년의 시곗바늘. 자신도 모르게 틱, 틱, 움직이는 몸과 함께 국회로 향한 찬위의 뚜렛증후군 이야기를 3회에 걸쳐 소개합니다.
"아잇!"
속삭이듯 작은 목소리를 따라 몸이 갑자기 움직였다. 틱, 팔 들썩이기. 틱, 고개 꺾기. 틱, 머리 때리기. 자신도 모르게 소리 내고 움직이는 '틱 증상'이 불현듯 찾아온 김찬위(19)군의 몸은 언제 어디로 튈지 몰랐다. 틱이 생기고 4년간 시곗바늘은 틱틱 정해진 박자로 움직였지만, 찬위의 몸은 땅에 올라온 물고기처럼 예측 불허로 틱틱 튀어 올랐다.
자주 들어봤지만 자세히 알려지진 않은 '틱'. 음성 틱(소리)과 운동 틱(움직임)으로 나뉘는 두 가지 틱이 1년 이상 지속될 때 진단되는 '뚜렛증후군'
. 2021년부턴 '뚜렛장애'로 불리는 이 증후군과 고등학생 때부터 함께해 온 찬위는 목소리가 작고 여렸고 눈은 대부분 감고 있었다. 의지와 상관없이 움직이는 몸 때문에 피로가 쌓인 탓이었다.
'이 이야기'도 찬위의 희미한 목소리로 시작했다. 약 부작용 때문인지 그는 직전에 했던 말도 자주 까먹었지만 4년 전 '그날'을 기억해 내는 건 어렵지 않았다. 교회와 병원이 기억의 주무대였다. 전도사도 의사도 "잘 모르겠다"던 그날의 증상은 시각보단 청각으로 잘 표현됐다. '다다다다', '둥둥둥둥', 찬위의 몸이 진동했다.
학교 그만두게 한 '사건'
예기치 못한 증상은 어느 날 불쑥 나타났다.
중3 때 다니던 교회에서 갑자기 온몸이 떨렸다. 앉은 채 들썩이는 소리가 전동 드릴처럼 두두두 울렸다. 숨소리 하나 들리지 않을 정도로 엄숙한 예배 분위기가 깨질 정도였다. 전도사가 "뇌 질환인진 모르겠지만 검사를 받아보라"고 권했다. 병원 협진 결과, 급성 틱이었다. 아무 전조 없이 찾아온 "불수의적(의지와 무관하게 발생하는) 증상"
이었다.
제멋대로 튀어 오르는 몸은 마치 갓 잡아 올린 물고기처럼 펄떡거렸다. 5~6년 지기 친구들은 "너 좀 무섭다", "보기 불편하다"며 거리를 두려 했다. 1년간 병원을 오가며 뚜렛증후군을 진단받은 찬위는 그사이 일반고에 진학했다. 고등학생이 됐다고 틱이 자연스레 사라지는 건 아니었다. 친구들 눈치를 보며 찬위는 교실 아닌 간이 상담실에서 홀로 원격 수업을 들었다
.
"그전엔 선생님들이 '찬위 때문에 수업한다'는 말을 많이 하셨어요. 친구들이 수업 시간에 자도 저는 혼자 대답하니까 '뿌듯하다'는 말도 해주셨고요. 그런데 틱이 생기고 나선 다들 힐끔힐끔 쳐다보고 선생님이 눈치를 주시기도 하니까... 원격 수업 채팅으로 선생님께 질문하려 해도 잘 읽지 않으셔서 참여하는 데 어려움이 있었죠. 이럴 바에야 사람 적은 학교에 가자, 거긴 뭐라도 좀 다르지 않을까 해서 대안학교로 위탁 교육을 갔어요."
새 학교에 열심히 적응하려 했다. 거의 모든 시험 만점을 받았고 학교를 빠지는 일도 없었다. 그러다 틱과 통증이 심해져 한 차례 조퇴를 했다. 학교 규정상 조퇴한 시간만큼 방과 후 교내 봉사를 해야 했고, 그것이 다시 조퇴로 이어지는 악순환이 반복됐다. 피로가 쌓일수록 틱은 더욱 심해졌다. 그러던 어느 날 찬위가 학교를 그만두게 한 '사건'이 발생했다.
"외부 강사 수업을 듣고 있었는데, 그분은 제 틱 특성을 모르니까 이완(휴식)할 시간을 안 주셨어요. (틱이 계속 나오니) 결국 교실을 뛰쳐나와 틱을 했고 아픈 상황이 짜증 나 욕도 살짝 했는데, 복도에 다른 선생님이 그걸 들으신 거예요. '왜 욕하냐'고 큰소리치시니 압박이 돼서 옥상으로 달려가 막 울었어요. 그런데 선생님들은 오히려 제가 교권을 침해하고 수업 진행을 어렵게 만든다고 했어요. 그때 생각했어요. 이 학교에선 내가 안전하지 않겠구나."
틱은 참는다고 참을 수 있는 게 아니었다. 마치 "숨을 참는 것"과도 같았다.
가슴 속 파고드는 뜨겁고 불편한 압박감. 예전보단 나아졌지만 틱은 여전히 몸속을 불쾌히 돌아다니며 그때그때 증상을 바꿨다. 찬위는 팔다리가 자꾸 움직여 잠을 잘 이루지 못했고, 뚜렛 약 부작용은 기억력마저 흐릿하게 했다.
꿈꾸던 미래까지 미룬 10대
틱이 생기기 전 찬위는 입시 미술을 준비했다. 소묘든 수채화든 좋아했고, 홍익대학교 미대에 가는 게 목표였다. 그러나 자기도 모르게 튀어 오르는 손으로 그림 그리기란 쉽지 않았다. 평소 즐기던 기타나 호른 연주도 어려워졌다. 악기에서 들리는 소리가 귀를 자극해 틱을 더 유발할지 모를 일이었다.
사실상 장애를 갖고 살아가는 몸이었지만 찬위는 장애 등록 심사조차 받을 수 없었다. 이유는 '나이'였다. 보건복지부는 뚜렛증후군 장애 진단 연령을 '만 20세 이상(현행 장애정도 판정기준)'으로 정하고 있다
. 찬위는 최근 장애 등록을 신청했지만 '결정 보류' 판정
을 받았다. 기준 연령에 못 미치는 '만 19세'였기 때문
이다.
복지부는 '만 20세 이상' 기준을 정한 경위로 3가지
를 들었다. 대한소아청소년정신의학회가 뚜렛장애 진단 연령을 25세 이상으로 제안했다는 점, 성인기에 들면 틱 증상이 대부분 호전된다는 논문을 참조했다는 점, 스트레스원(학교·군대 등)이 사라지면 대부분 호전된다는 의학자문회의 내용을 고려했다는 점이었다.
복지부 용역으로 한국보건사회연구원이 낸 '2024년 장애인정기준 개선 연구(2차)' 보고서엔 "진단 연령을 18세로 하향 조정하면 대학이나 군대에서 증상을 과장해 장애를 악용할 수 있다"는 전문가 우려도 담겼다. 그러나 2021년부터 올해 상반기까지 신경발달장애 관련 병역면탈은 단 1건이었다. 오히려 틱·뚜렛으로 병역판정등급이 현역(1~3급)에서 4~5급으로 바뀐 인원이 740명에 달했다(서미화 더불어민주당 의원실 자료).
"물론 사기꾼이 없진 않겠지만, 지금까지 연령 기준을 악용한 사례는 없다고 봐도 되거든요. 다들 생물학적 나이에만 포커스를 두는 것 같은데, 인간관계와 사회생활이 나아지려면 지원이 더 필요하다고 생각해요. 저는 크론병이 있어서 산정특례(희귀·난치질환 의료비 부담 경감 제도)가 가능한데, 산정특례가 없는 뚜렛 당사자들은 틱 때문에 아르바이트·직장에서 잘려 수입원은 없고, 병원비는 계속 나가는 악순환이 있다고 해요."
현재까지 뚜렛장애 인정 인원은 186명(2020~2026년 상반기), 그중 10대는 단 1명
. 그마저도 2023년 심사 당시 '연령 요건 확인 누락'으로 잘못 등록된 사례다. 반면 올해 상반기 틱·뚜렛 진료 인원(1만 9391명) 중엔 10대가 54.5%(1만 560명)로 절반을 넘었다. 전체 진료비 중 10대가 차지하는 비중도 58.5%로 과반이었다
(약국 제외 입원·외래 기준).
찬위는 원칙적으론 특수교육 대상이 될 수 있지만, 현실적으론 불가능에 가까웠다. 주변 또래들을 보니 "장애 등급이 없어서 안 되는 경우가 많더라"는 게 그의 결론이었다. 장애인정도, 산정특례도, 특수교육도 어려운 첩첩의 벽 앞에서 찬위는 '정반대의 삶'을 상상해 보곤 했다. 만약 장애 인정이 됐다면? 떠오르는 몇 가지 순간이 있었다.
"그랬다면 특수교육처럼 필요한 지원을 안내받아 학교에 남을 수 있었을 것 같아요. '그때 장애가 있다고 말했다면 달랐을 텐데' 싶은 순간도 기억나네요. 학교에 지각해서 막 뛰어갈 때의 일이었어요. 선생님 두 분이 저한테 '일찍 다녀야지'라고 했는데, 그 말이 약간 스트레스가 됐나 봐요. 제 표정은 웃고 있었는데 손으로 머리를 막 때렸어요. 그러니까 선생님들이 '쟤 하는 거 좀 봐', '왜 저래'라고 황당하다는 듯 말씀하더라고요.
틱을 모르니까 그랬겠죠. 그런데 그 장면이 아직도 저한텐 상처가 돼요. 그때 장애 인정이 됐다면 '저한테 장애가 있어서 그래요', '이게 제 증상이에요'라고 좀 더 편하게 말할 수 있었을 텐데요."
작가 데뷔작은 '뚜렛 설명서'
틱이 심해지고 우울할 땐 '신내림' 받듯 그림을 그렸다.
"만화 그릴 준비가 됐다"는 생각이 신의 계시처럼 불쑥 찾아오면, 무작정 펜을 들고 태블릿 앞에 앉았다. 간결한 곡선을 그어 가며 캐릭터를 잡았다. '나(찬위)'나 친구들처럼 실제 인물을 모티브로 했다. 손 떨림 보정은 최대치로 선이 날아가지 않도록 했다. 그렇게 쌓인 컷이 하나씩 모여 삽화의 뼈대를 갖춰 나갔다.
학교를 떠난 뒤 시작한 일이었다. 찬위는 이 작업을 거쳐 웹툰 '고등학생 틱장애 생존일지'
를 네이버 도전만화에 연재했다. 2023년부터 3년간 총 47화를 쓰고 그렸다. 엑스(X·구 트위터)에서 조회수 10만 회를 넘겨 회자되기도 했다. 내년 초엔 해당 웹툰을 엮은 만화책 출판을 앞두고 있다.
"저는 뚜렛 증상을 설명하는 게 너무 힘들었거든요. 어떤 어려움이 있고, 어떨 때 증상이 심해지고... 그런데 웹툰이 있으면 '만화 읽어보세요'라는 말로 그 어려움을 어느 정도 해결할 수 있으니까요. 제 만화가 '뚜렛 설명서'처럼 쓰이면 좋겠어요."
자퇴 뒤 검정고시로 학업을 마친 찬위의 일과도 만화로 빽빽하다. 주말마다 직업 학교에서 만화 수업을 듣고, 웹툰에서 못다 한 이야기는 격주로 진행하는 라디오방송(마포FM) '튀긴마포(틱IN마포)'에서 다룬다. 남는 시간엔 책 출판을 위한 그림체 수정을 한다. 찬위는 내년 '20세'로 장애 인정을 받으면 웹툰·라디오를 포트폴리오 삼아 미대에 지원해 볼 생각이다.
"입시경쟁이 끝나고 대학에 가면 틱이 나아지는 케이스가 은근히 있어요. 그런 것도 기대가 되고, 장애 인정이 되면 지하철 노약자석에 앉을 수 있어요. 틱을 하면 서 있기가 힘든데, 예전에 한 노인분이 '넌 아파 보이지도 않는데 왜 노약자석에 앉아 있냐'고 해서 찍소리 못하고 일어난 적이 있거든요. 그럴 때 틱을 일일이 설명해야 할 일도 줄어들 거예요.
다만 지금은 뚜렛장애가 '경증 정신장애'로 나와요. 중증이 아니다 보니 지원이 많지 않고 오히려 꼬리표가 붙는 느낌이라 청년들은 잘 안 받으려 해요. 저는 뚜렛장애 유형이 '신경장애'로 수정될 필요가 있다고 보고, 나아가 (장애인을 먼저 규정하고 그에 따른 지원을 제공하는 방식의) 장애등록제 폐지도 필요하다고 생각해요."
찬위는 지난 8일 국회를 찾아서도 비슷한 발언을 했다. 정은경 보건복지부 장관이 출석한 보건복지위원회 국정감사장이었다. 찬위는 이 자리에서 "증상과 어려움은 나이만으로 판단할 수 없고, 사람마다 시기마다 다르다"며 "나이가 아니라 실제 겪는 어려움과 지원의 필요를 기준으로 (뚜렛장애 인정 여부를) 판단해 달라
"고 말했다.
이날 찬위를 참고인으로 채택한 서미화 의원도 정은경 장관을 향해 목소리를 높였다.
서미화 : "장관님, (뚜렛장애로) 가장 힘든 시기는 10대인데, 그 10대는 (장애 진단 연령에) 해당이 안 돼요. 나이를 낮출 게 아니라 연령 제한 자체를 없애는 방안이 필요하다고 보여요. 실제 어려움을 겪는 학령기를 기준으로 이들이 심사받을 수 있도록 개선 방안을 마련해 의원실로 보고해 주시기 바랍니다."
정은경 : "네, 보고드리겠습니다."
찬위는 다른 뚜렛 아이들에게 말해주고 싶었다. 틱도 뚜렛도 우리의 잘못이 아니고, 우리 주변의 잘못도 아니라, 우리를 자꾸만 밀어내는 사회를 향해 더 '틱틱'거리자
고 말하고 싶었다. 그가 국정감사장에 서기로 결심한 데는 지금도 뚜렛으로 힘들어하는 또래 친구들이 있었다.
"국회 가기 전날 한 중학생 동생이 '오늘도 학교 가기 너무 힘들었다'는 얘길 하더라고요. 뚜렛 당사자들이 모인 오픈채팅방에서도 '뚜렛은 천벌이다', '나아질 기미가 안 보인다' 등 우울한 말이 많았어요. 그래서 제가 나서지 않을 수 없었어요. 제가 국회에 다녀온 영상이라도 보내주면 다들 뭔가 조금이라도 바뀌고 있다고 느끼지 않을까 했어요. 그 친구들에게 힘이 돼주고 싶었어요."
찬위는 국회에 다녀온 이야기를 만화로 그렸다. 흰 바탕에 국회의사당 푸른 돔과 해태상을 그리고, 증언대에 선 '김찬위 참고인'을 그렸다. 힘든 날 그린 만화에 달리는 응원들을 보며 힘을 얻어 왔다는 찬위가 이젠 친구들에게 힘을 주기 위해 만화를 그리기 시작했다.
> '틱! 찬위입니다 ②'로 이어집니다.