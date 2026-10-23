'천벌' 받았다는 친구들 위해 국회 참고인으로 나온 19세 청년

틱, 틱, 원인 모를 증상 후 흘러간 4년의 시곗바늘. 자신도 모르게 틱, 틱, 움직이는 몸과 함께 국회로 향한 찬위의 뚜렛증후군 이야기를 3회에 걸쳐 소개합니다.

큰사진보기 ▲지난 15일 서울 마포구 경의선숲길에서 뚜렛증후군 당사자 김찬위군이 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"아잇!"

음성 틱(소리)과 운동 틱(움직임)으로 나뉘는 두 가지 틱이 1년 이상 지속될 때 진단되는 '뚜렛증후군'

큰사진보기 ▲지난 15일 서울 마포구 경의선숲길에서 뚜렛증후군 당사자 김찬위군이 두 손을 맞잡고 있다. 찬위에겐 의지와 상관없이 팔을 들썩이는 ‘운동 틱’ 증상이 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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아무 전조 없이 찾아온 "불수의적(의지와 무관하게 발생하는) 증상"

교실 아닌 간이 상담실에서 홀로 원격 수업을 들었다

"그전엔 선생님들이 '찬위 때문에 수업한다'는 말을 많이 하셨어요. 친구들이 수업 시간에 자도 저는 혼자 대답하니까 '뿌듯하다'는 말도 해주셨고요. 그런데 틱이 생기고 나선 다들 힐끔힐끔 쳐다보고 선생님이 눈치를 주시기도 하니까... 원격 수업 채팅으로 선생님께 질문하려 해도 잘 읽지 않으셔서 참여하는 데 어려움이 있었죠. 이럴 바에야 사람 적은 학교에 가자, 거긴 뭐라도 좀 다르지 않을까 해서 대안학교로 위탁 교육을 갔어요."

"외부 강사 수업을 듣고 있었는데, 그분은 제 틱 특성을 모르니까 이완(휴식)할 시간을 안 주셨어요. (틱이 계속 나오니) 결국 교실을 뛰쳐나와 틱을 했고 아픈 상황이 짜증 나 욕도 살짝 했는데, 복도에 다른 선생님이 그걸 들으신 거예요. '왜 욕하냐'고 큰소리치시니 압박이 돼서 옥상으로 달려가 막 울었어요. 그런데 선생님들은 오히려 제가 교권을 침해하고 수업 진행을 어렵게 만든다고 했어요. 그때 생각했어요. 이 학교에선 내가 안전하지 않겠구나 ."

틱은 참는다고 참을 수 있는 게 아니었다. 마치 "숨을 참는 것"과도 같았다.

큰사진보기 ▲찬위가 네이버웹툰 도전만화로 연재한 ‘고등학생 틱장애 생존일지’ 14화 ‘꺾이지 않는 마음’ 일부. ⓒ 김찬위 관련사진보기

뚜렛증후군 장애 진단 연령을 '만 20세 이상(현행 장애정도 판정기준)'으로 정하고 있다

'결정 보류' 판정

'만 19세'였기 때문

'만 20세 이상' 기준을 정한 경위로 3가지

"물론 사기꾼이 없진 않겠지만, 지금까지 연령 기준을 악용한 사례는 없다고 봐도 되거든요 . 다들 생물학적 나이에만 포커스를 두는 것 같은데, 인간관계와 사회생활이 나아지려면 지원이 더 필요하다고 생각해요. 저는 크론병이 있어서 산정특례(희귀·난치질환 의료비 부담 경감 제도)가 가능한데, 산정특례가 없는 뚜렛 당사자들은 틱 때문에 아르바이트·직장에서 잘려 수입원은 없고, 병원비는 계속 나가는 악순환이 있다 고 해요."

뚜렛장애 인정 인원은 186명(2020~2026년 상반기), 그중 10대는 단 1명

반면 올해 상반기 틱·뚜렛 진료 인원(1만 9391명) 중엔 10대가 54.5%(1만 560명)로 절반을 넘었다. 전체 진료비 중 10대가 차지하는 비중도 58.5%로 과반이었다

큰사진보기 ▲지난 15일 서울 마포구 한 카페에서 찬위가 네이버웹툰 도전만화로 연재한 ‘고등학생 틱장애 생존일지’ 일부를 보여주고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"그랬다면 특수교육처럼 필요한 지원을 안내받아 학교에 남을 수 있었을 것 같아요 . '그때 장애가 있다고 말했다면 달랐을 텐데' 싶은 순간도 기억나네요. 학교에 지각해서 막 뛰어갈 때의 일이었어요. 선생님 두 분이 저한테 '일찍 다녀야지'라고 했는데, 그 말이 약간 스트레스가 됐나 봐요. 제 표정은 웃고 있었는데 손으로 머리를 막 때렸어요. 그러니까 선생님들이 '쟤 하는 거 좀 봐', '왜 저래'라고 황당하다는 듯 말씀하더라고요.

틱을 모르니까 그랬겠죠. 그런데 그 장면이 아직도 저한텐 상처가 돼요. 그때 장애 인정이 됐다면 '저한테 장애가 있어서 그래요', '이게 제 증상이에요'라고 좀 더 편하게 말할 수 있었을 텐데요 ."

큰사진보기 ▲찬위가 펜을 잡고 아이패드로 만화를 그리는 모습. 만화가를 꿈꾸는 그는 2023년부터 3년간 웹툰 ‘고등학생 틱장애 생존일지’를 네이버 도전만화에 연재했다. ⓒ 김찬위 관련사진보기

"저는 뚜렛 증상을 설명하는 게 너무 힘들었거든요. 어떤 어려움이 있고, 어떨 때 증상이 심해지고... 그런데 웹툰이 있으면 '만화 읽어보세요'라는 말로 그 어려움을 어느 정도 해결할 수 있으니까요. 제 만화가 '뚜렛 설명서'처럼 쓰이면 좋겠어요."

"입시경쟁이 끝나고 대학에 가면 틱이 나아지는 케이스가 은근히 있어요. 그런 것도 기대가 되고, 장애 인정이 되면 지하철 노약자석에 앉을 수 있어요. 틱을 하면 서 있기가 힘든데, 예전에 한 노인분이 '넌 아파 보이지도 않는데 왜 노약자석에 앉아 있냐'고 해서 찍소리 못하고 일어난 적이 있거든요. 그럴 때 틱을 일일이 설명해야 할 일도 줄어들 거예요.

다만 지금은 뚜렛장애가 '경증 정신장애'로 나와요. 중증이 아니다 보니 지원이 많지 않고 오히려 꼬리표가 붙는 느낌이라 청년들은 잘 안 받으려 해요. 저는 뚜렛장애 유형이 '신경장애'로 수정될 필요가 있다고 보고, 나아가 (장애인을 먼저 규정하고 그에 따른 지원을 제공하는 방식의) 장애등록제 폐지도 필요하다고 생각해요 ."

큰사진보기 ▲지난 8일 보건복지부 국정감사에 참고인으로 참석한 찬위가 국회 본청에서 서미화 더불어민주당 의원과 인사를 나누고 있다. ⓒ 서미화 의원실 관련사진보기

나이가 아니라 실제 겪는 어려움과 지원의 필요를 기준으로 (뚜렛장애 인정 여부를) 판단해 달라

서미화 : "장관님, (뚜렛장애로) 가장 힘든 시기는 10대인데, 그 10대는 (장애 진단 연령에) 해당이 안 돼요. 나이를 낮출 게 아니라 연령 제한 자체를 없애는 방안이 필요하다 고 보여요. 실제 어려움을 겪는 학령기를 기준으로 이들이 심사받을 수 있도록 개선 방안을 마련해 의원실로 보고해 주시기 바랍니다."

정은경 : "네, 보고드리겠습니다."

우리를 자꾸만 밀어내는 사회를 향해 더 '틱틱'거리자

"국회 가기 전날 한 중학생 동생이 '오늘도 학교 가기 너무 힘들었다'는 얘길 하더라고요. 뚜렛 당사자들이 모인 오픈채팅방에서도 '뚜렛은 천벌이다', '나아질 기미가 안 보인다' 등 우울한 말이 많았어요. 그래서 제가 나서지 않을 수 없었어요. 제가 국회에 다녀온 영상이라도 보내주면 다들 뭔가 조금이라도 바뀌고 있다고 느끼지 않을까 했어요. 그 친구들에게 힘이 돼주고 싶었어요 ."

> '틱! 찬위입니다 ②'로 이어집니다.