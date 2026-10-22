지천댐 반대 주민들, 윤용근 의원 청양 사무소 항의 방문, 왜?

큰사진보기 ▲22일 지천댐 반대대책위 주민들은 윤 의원의 청양 지역사무소 앞에서 기자회견을 열고 반대 측 주민들과의 면담을 추진할 것으로 주문했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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지천댐 반대 대책위 주민들이 윤용근(국민의힘·공주부여청양) 국회의원의 충남 청양 사무소를 항의 방문했다. 이들은 윤 의원이 찬성 측 주민들만 만나고 반대 측 주민들과는 면담조차 하지 않고 있다고 주장했다. 이에 대해 윤 의원 측은 "일정상의 문제일 뿐 조만간 반대 측 주민들도 만날 것"이라고 해명했다.22일 지천댐 반대대책위 주민들은 윤 의원의 청양 사무소 앞에서 기자회견을 열고 반대 측 주민들과의 면담을 추진할 것으로 주문했다. 실제로 주민들은 지난 8월 윤 의원실에 면담을 요청했다. 그러나 면담을 요청한 지 두 달이 흘렀지만 면담은 이루어지지 않고 있다.김명숙 지천댐 반대 주민대책위 공동 대표는 "지역 주민들은 2년 넘게 지천댐 반대 운동을 하고 있다"라며 "청양은 지금 지역의 환경파괴와 상권 붕괴의 기로에 서있다. 지난 8월 윤 의원에게 면담 요청을 했는데, 여전히 깜깜 무소식이다"라고 지적했다. 그러면서 "하지만 늦지 않았다. 주민들이 왜 매일 아침 청양군청 앞에서 지천댐 건설을 반대하는지, 그 이유를 살피고 대책을 마련해야 한다"라고 지적했다.이들 주민들은 이날 '댐 건설로 보상을 받는 주민들보다 피해를 보는 주민들이 훨씬 많다. 국회의원은 제대로 알라', '환경부가 밀실에서 지천댐 결정하는 동안 윤용근 의원은 무엇을 했나' 등의 내용이 담긴 손팻말을 들고 항의했다.교사 출신인 주민 A씨는 "청양은 칠갑산과 지천이라는 아름다운 자연을 가지고 있다. 얼마전 한 스님을 만났다. 스님은 '청양이 얼마나 아름다운지 청양 사람만 모른다'고 말씀하셔서 가슴이 아팠다. 청양이 내세울 수 있는 것은 자연 밖에 없다. 지천을 잘라서 댐을 만드는 것은 청양의 맥을 끊는 것과 같다"라고 성토했다.이어 "윤 의원도 지천댐 반대 주민들의 의견을 검토하고 연구한 후에 주민들을 만나서 지천을 보전하는 대책을 함께 세워야 한다"라고 주문했다.주민 B씨도 "청양에 귀촌해서 산 지도 30년이 됐다. 청양에 살려고 온 이유는 산 좋고 물 좋고 인심이 좋아서이다. 댐을 막고 정주 여건이 훼손되면 더 이상 이곳에 살 이유가 없어진다"라며 "지천댐 건설을 백지화하고 평화롭게 살고 싶다"라고 말했다.윤의원 측은 "지천댐 반대 측 주민들도 만날 계획"이라고 입장을 밝혔다. 윤용근 의원 측 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지천댐 찬성 측 주민들을 먼저 만난 것은 지역 일정 과정 중에 찬성 측 주민이 찾아 왔기 때문"이라고 해명했다.이 관계자는 "지금은 국정 감사 기간이다"라며 "주민들 입장에서는 당연히 서운할 수 있을 것 같다. 지금은 (찬반) 양측의 입장을 모두 듣고 당장 주민들에게 필요한 것이 무엇인지, 의원 차원에 고민하는 단계라고 보면 좋을 것 같다"라고 말했다.