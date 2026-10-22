"AI 미래, 석학도 모른다면서 공통으로 말한 건"

큰사진보기 ▲장후영 PD ⓒ EBS 홍보부 관련사진보기

- <AI 석학 특강-넥스트 비전>은 어떻게 기획한 건가요?

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- 보통 다큐가 먼저 방송되고 강의에 대한 내용이 좋으면 유튜브로 공개하지 않나요.

- EBS는 이미 <위대한 수업, 그레이트 마인즈>라는 프로그램도 있잖아요.

- 왜 그렇게 생각하셨나요.

- 한편에서는 AI로 인한 인류 종말론 얘기도 있더라고요.

큰사진보기 ▲포스터 ⓒ EBS 관련사진보기

- 세계적 석학들의 섭외 과정이 쉽지 않았을 거 같아요.

- 섭외가 가장 어려운 사람은 누구였나요.

- 섭외 기준이 뭐였나요?

- < AI 석학 특강-넥스트 비전>으로 시청자에게 전하려는 메시지가 있다면요.

- 남은 회차 중 시청자들이 특히 주목해서 봐야 할 관전 포인트가 있다면요.