"AI 미래, 석학도 모른다면서 공통으로 말한 건"

지난 9월 28일부터 EBS에서는 <AI 석학 특강-넥스트 비전>이란 프로그램을 시작했다. 이 프로그램은 총 30부작으로, 유발 하라리 등 세계적인 석학들에게 AI 관련 주제를 정치·경제·문화 등 사회 전반에 걸쳐 듣는 프로그램이다.
<AI 석학 특강-넥스트 비전>은 어떻게 기획된 것인지와 함께 세계적인 석학 섭외 과정 등을 들어보기 위해 지난 20일 경기도 고양의 EBS 사옥에서 이 프로그램을 연출하는 장후영 PD와 만났다. 다음은 장 PD와 나눈 대화를 일문일답으로 정리한 것이다.
"AI 기술이 앞으로 이 시대를 어떻게 바꿀 것인가"
- <AI 석학 특강-넥스트 비전>은 어떻게 기획한 건가요?
"<넥스트 비전>은 강의 시리즈이면서, 이후 제작될 다큐멘터리 시리즈의 일환이기도 합니다. 연말 방송을 목표로 AI 관련 5부작 다큐멘터리를 제작 중인데, 그 다큐에 쓰이는 많은 인터뷰가 <넥스트 비전>의 강의에서 추려질 예정입니다. 물론 강의에 나오지 않은 내용도 많이 포함될 예정입니다."
- 보통 다큐가 먼저 방송되고 강의에 대한 내용이 좋으면 유튜브로 공개하지 않나요.
"강연자 목록을 보시면 아시겠지만 AI라는 주제는 굉장히 다양한 영역에 걸쳐 있어서, AI에 대한 견해도 중요하게 보는 부분도 모두 다릅니다. 그런 차이를 가감 없이 보여 주는 것 자체가 하나의 콘텐츠가 될 수 있겠다고 판단해 강의 시리즈를 먼저 준비했습니다.
반면 다큐는 기획한 주제 아래 구성되는 것이라, 강연 시리즈로 다양한 생각을 먼저 보여 드리고 그다음에 다큐를 구성하는 것이 순서상 좋다고 봤습니다. 현실적인 이유도 있습니다. 강연을 먼저 공개해 대중의 관심을 환기하면, 이어지는 다큐의 홍보 효과도 기대할 수 있다고 생각했습니다."
- EBS는 이미 <위대한 수업, 그레이트 마인즈>라는 프로그램도 있잖아요.
"같은 EBS에서 방송되다 보니 <위대한 수업>의 스핀오프 아니냐는 이야기도 있고, 어느 정도는 그렇게 생각하셔도 무방합니다. 다만 <위대한 수업>이 '수업'이라면 <넥스트 비전>은 '비전'입니다. 그래서 강의 대신 '첫 번째 비전', '두 번째 비전'이라는 표현을 씁니다. 출연자도 석학이나 교수님만 있는 것은 아니고, 'AI 석학 특강'은 시청자가 쉽게 접근하도록 쓴 표현입니다. 실제로는 스타트업 경영자, 미래학자, 교육 개혁가처럼 AI가 가져올 미래의 비전을 이야기해 줄 수 있는 분들이 나옵니다.
<위대한 수업>이 오랫동안 증명되고 정립된 이론을 전달하는 고전 강의 형태라면, <넥스트 비전>은 AI가 늘 그렇듯 고정된 답이 없습니다. 많은 부분이 비전과 상상력으로 채워지고, 변화가 빨라 쟁점도 매번 바뀝니다. 이런 부분을 과감하게 다루려면 <위대한 수업>과는 다른 카테고리가 될 수밖에 없습니다.
<넥스트 비전>은 AI 기술이 앞으로 이 시대를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 이야기입니다. 저도 제작하면서 지금 우리가 인류사적으로 굉장히 큰 터닝 포인트를 지나고 있다는 생각이 듭니다."
- 왜 그렇게 생각하셨나요.
"AI가 앞으로 바꿀 수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 예전에는 할리우드 같은 영화를 만들려면 막대한 자본과 인력이 필요했지만, 지금은 아이디어와 시나리오만 있으면 그에 못지않은 영상을 만들 수 있습니다.
10명, 20명이 필요하던 일도 AI 에이전트 하나로 몇 시간 만에 해결하고, 수백 년간 풀지 못한 수학 난제도 AI로 풀리고 있습니다. 신약 발견이나 새로운 과학 법칙 같은 인류의 가장 중요한 문제에까지 영향을 미치고 있고요. 그래서 기술 낙관론자들은 기후와 에너지 같은 인류의 위기도 AI가 해결하는 데 기여할 수 있다고 이야기합니다."
- 한편에서는 AI로 인한 인류 종말론 얘기도 있더라고요.
"맞습니다. 제가 말씀드린 인류사의 중요한 포인트라는 것이 바로 그 점과도 일맥상통합니다. 인류의 난제를 모두 해결할 수도 있는 기술이면서, 동시에 인류를 멸망시킬 수도 있는 기술이기 때문입니다. 지금이 그런 기술의 터닝 포인트를 지나는 시점이 아닐까 합니다.
이에 대한 견해는 앞서 말씀드렸듯 사람마다 다릅니다. 미래를 굉장히 낙관적으로 보는 분도 있고, 인류가 큰 위기에 처할 것이며 AI를 통제하는 것은 현실적으로 불가능하다고 희망 없이 보는 분도 있습니다. 어느 쪽이 맞는지는 사실상 누구도 알 수 없습니다. 그래서 고전적인 강의와는 결이 다를 수 있다고 생각했고, 모든 견해를 다 다루는 것이 좋겠다고 판단했습니다."
"공영방송에서 만드는 프로그램이면..."
- 세계적 석학들의 섭외 과정이 쉽지 않았을 거 같아요.
"섭외가 관건이었습니다. 2017년에 AI 관련 다큐멘터리를 제작할 때도 레이 커즈와일 같은 분을 간절히 섭외하고 싶었지만 실패했습니다. 이번에 섭외할 수 있었던 이유를 생각해 보면, EBS의 위상이 많이 올라갔고 <위대한 수업>이라는 시리즈의 후광도 있었던 것 같습니다. 또 대한민국의 위상이 올라간 덕분이 아닐까 합니다. 예전에는 작은 나라로 여겼을 수도 있지만, 지금은 대한민국에 교육 공영방송이 있다는 사실에 관심을 보였습니다. 공영방송에서 만드는 프로그램이라면 도와주고 싶은 마음이 더 생겼을 수도 있습니다."
- 섭외가 가장 어려운 사람은 누구였나요.
"미래학자 레이 커즈와일을 꼽고 싶습니다. 책 <특이점이 온다>로 무척 유명한 분이고, 개인적으로 오랫동안 만나 뵙고 싶던 분이었습니다. 제가 알기로는 국내 방송 출연 자체가 처음입니다.
세계적인 AI 분야 석학 스튜어트 러셀도 섭외가 쉽지 않았습니다. 방송 출연이 드문 데다 일정이 바쁘고 1년 대부분을 유럽과 캐나다 등지에서 보내셔서, 수락받은 뒤에도 일정을 잡기가 어려워 가장 마지막에 촬영했습니다.
세계적 석학이자 <이기적 유전자>의 저자인 리처드 도킨스도 힘들었습니다. AI와 나눈 내밀한 경험을 에세이로 써서 화제가 됐고, 신이 없다고 해 온 분이 AI에게 의식이 있다고 말한다며 해외에서 비난도 받았습니다. (섭외 과정에서) 그 부분을 이야기했고, 결과적으로 섭외가 잘 이루어졌습니다.
각 석학의 스케줄을 맞추기도 어려웠고, 촬영 조건을 까다롭게 요구하는 분도 있었습니다. 자택이어도 집 안에는 들어갈 수 없다거나, 특정한 장소에서만 촬영하겠다는 분도 있어서 그 조건을 따르는 것도 쉽지 않았습니다. 그래도 그분들의 이야기를 듣고 기록하는 것 자체가 가치 있기에, 어떤 대가를 치르더라도 촬영하겠다는 생각만 했습니다.
기본적으로 녹화는 짧게는 1시간 반에서 2시간 정도 했습니다. 석학 중에는 연세가 있는 분도 계셔서 힘들지 않을까 걱정했는데, 막상 이야기를 시작하시면 한마디라도 더 하고 싶어 하셨습니다. 그만큼 AI와 관련해서 하고 싶은 말이 많은 것 같습니다."
- 섭외 기준이 뭐였나요?
"기준은 다양성이었습니다. 다만 출신 배경의 다양성이 아니라, AI가 충격을 줄 수 있는 분야의 다양성입니다. AI와 교육, AI와 경제, AI와 예술처럼 AI가 지금 각 분야에 어떤 영향과 변화를 주고 있는지 잘 이야기해 줄 수 있는 분을 섭외하는 것을 기준으로 삼았습니다.
지금 제작하고 있는 다큐에는 석학이 아닌 일부 사례자를 줌으로 촬영한 경우도 있습니다. 하지만 석학과 인터뷰이분들의 말씀은 귀중한 자료가 될 거라고 생각했습니다. 2026년 지금은 AI가 많은 것을 바꾸는 변화의 한복판에 있는 시기이고, 그 한복판에서 일하는 분들의 말씀을 기록하는 것만으로도 상당한 가치가 있습니다. 그래서 온라인 줌으로 강의하고 싶지 않았습니다. 또 줌 영상은 시청자에게 전달력 면에서도 크게 도움이 되지 않을 것 같았습니다. 좋은 배경에서 잘 찍어 잘 전달하는 편이 시청자에게도, 자료로서도 훨씬 가치 있다고 생각했습니다."
- < AI 석학 특강-넥스트 비전>으로 시청자에게 전하려는 메시지가 있다면요.
"당연하면서도 어려운 질문입니다. AI가 앞으로 어떻게 될지는 많이 공부한 유명 석학들조차 솔직히 잘 모르겠다고 말합니다. AI의 중심에 있는 엔지니어나 교과서적인 책을 쓴 석학들도 마찬가지입니다. 다만 그것이 손 놓고 있자는 뜻은 아니라는 데 다들 공통으로 말씀하십니다.
AI가 어마어마한 힘을 가졌다는 것은 확실해 보이고, 어떻게 활용하느냐에 따라 굉장히 파괴적인 미래가 올 수도, 좋은 미래가 올 수도 있는데 아직 그 분기점에 있다는 것입니다.
우리의 선택에 따라 크게 나빠질 수도, 좋아질 수도 있는 시기이기에 더더욱 관심을 갖고 대비해야 합니다. 지식도 얻고, 다양한 이야기를 들으며 담론도 나눠야 합니다. 시청자들이 이 문제를 고민해 보는 시간을 가졌으면 좋겠고, 많은 지식이 없더라도 방송을 보고 함께 이야기를 나눌 기회가 되면 좋겠습니다."
- 남은 회차 중 시청자들이 특히 주목해서 봐야 할 관전 포인트가 있다면요.
"매 강의가 모두 관전 포인트이지만, 리처드 도킨스처럼 널리 알려진 학자의 견해가 예전과 달라진 점을 눈여겨보셨으면 합니다. 기존 주장이 바뀐 것이 아니라 관심이 AI로 뻗어 나가, 진화론적 관점에서 AI를 보고 있습니다.
일반적인 시각에서는 허황된 이야기로 들릴 수 있지만, 천천히 들어 보면 그렇지 않습니다. 단세포 생물이 진화해 인간에 이르렀듯, 인간 이후의 존재가 인간과 다른 형태로 나타날 가능성을 부정할 수 없기 때문입니다. 작은 시각으로는 터무니없어 보여도 생명의 긴 역사로 보면 이것 또한 진화의 일환일 수 있습니다. 닉 보스트롬이나 스튜어트 러셀 같은 석학들도 비슷한 이야기를 합니다. 눈에서 비늘이 떨어지듯 작은 인간의 두뇌에서 인류적, 우주적 범위로 생각이 확장되는 경험, 생각의 범위가 확 넓어지는 존재론적 지점을 느껴 보셨으면 하는 것이 제 바람입니다."