이 대통령 "중수청 지휘감독 포기는 탄핵사유이자 직무유기"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 81주년 경찰의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.10.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"몰라서 제미나이를 인용한 것이 아니라 그 주장이 얼마나 초보적 논리와 팩트에 어긋나고 수준낮은 것인지를 느껴보라고 한 것입니다.

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청와대 "대통령이 AI에 기대서 국정운영? 사실 왜곡"

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이재명 대통령이 수사·기소 담당 기관장의 국무회의 배석 논란에 대해 구글의 AI 서비스 '제미나이'를 활용했던 이유를 이와 같이 밝혔다. 또한 중대범죄수사청을 공개된 국무회의에 참석시키지 마라는 것은 "헌법과 법률, 그리고 상식에 위배되는 억지주장"이라고 했다.이 대통령은 22일 엑스(X·옛 트위터)에 "공소청이든 기상청이든 소방청이든 모든 부처청은 대통령과 총리의 지휘감독을 받는다는 것이 헌법과 정부조직법에 명시돼 있다"라며 다시 한 번 중대범죄수사청장 등의 국무회의 배석엔 문제가 없다고 밝혔다.특히 "국정에 관한 대통령의 지휘감독은 권한인 동시에 책임"이라며 "중수청에 대한 지휘감독을 포기하는 것은 헌법과 정부조직법 위반으로 탄핵사유다. 직무유기로 형사처벌 받을 범죄"라고 했다.그러면서 "물어보겠다. 헌법과 법률을 어기며 중수청은 지휘감독 하지 말라는 것이냐. 지휘감독을 공개회의에서 하지 말고 밀실에서 비공개로 하라는 것이냐"라며 "(중수청을) 공개회의 참석에서 '열외'시키는 것이 정치적 중립을 확보하는 방안이라는 건 무논리"라고 주장했다.한편, 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 브리핑에서 "이 대통령이 AI에 기대서 국정을 운영한다고 보도하거나 주장하는 건 사실을 호도하거나 왜곡하는 것"이라며 "(중수청장 국무회의 배석은) 국민들한테 직접 밝히신 대통령의 철학과 의지였다"고 한 바 있다.특히 "국무회의 참석 자체를 수사기관에 대한 정치적 통제나 수사 개입으로 연결하는 것은 국민주권정부의 국무회의 운영 취지와 전혀 맞지 않는다"면서 "국무회의에서 구체적 개별 사건에 대한 수사, 공소 유지 관련 내용은 일절 다루지 않을 것이란 점을 분명히 밝힌다"고 했다