6개 사건에 등장하는 보안사 준위

큰사진보기 ▲ 11일 오전 서울 서초구 서초동 민주사회를 위한 변호사모임에서 열린 보안사 고문가해자 고병천 등에 대한 구상권 행사 촉구 법무부 청원 기자회견에서 신윤경 변호사가 발언하고 있다. 2019.6.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고병천 등의 포상금결정이 내려진 결정문. ⓒ 변상철 관련사진보기

국가가 간첩이라고 지목한 사람들은 차가운 감옥으로 향해야 했다. 그리고 그들을 검거했다며 국가로부터 공로를 인정받은 수사관들에게는 영예로운 상훈과 함께 적지 않은 포상금이 지급됐다. 수십 년 뒤 법원은 일부 사건의 피고인들에게 무죄를 선고했고, 진실화해위원회는 국가폭력의 진실을 규명했다. 그러나 당시 간첩 검거를 명목으로 지급된 포상금은 어떻게 됐을까.국가보안유공자심사위원회 심사결정문을 정리한 자료에서 보안사 수사관 중 유독 한 사람의 이름이 반복적으로 등장한다. 국군보안부대 소속 준위 고병천이다. 아직 미처 살펴보지 못한 1970년대 이전 기록을 제외하고, 1981년부터 1986년까지 그가 포상 대상자로 기록된 사건은 모두 6건이다. 재심에서 무죄가 확정된 900여 만 원 이외에 아직 재심 등이 확인되지 않은 사건의 지급액을 합산하면 1540만 원에 이른다. 당시 일반 노동자의 임금 수준을 고려하면 결코 적지 않은 돈이다.더욱 주목할 점은 이 가운데 3개 사건이 재심 무죄가, 다른 1건은 진실화해위원회의 진실규명 결정 기록이 남아 있다는 사실이다. 잊지 말아야 할 것은 이 사건으로 고병천 수사관만 포상금을 받은 것이 아니라 한 사건당 여러 명의 수사관들이 함께 포상금을 받았다는 사실이다.위 포상금 금액은 국가가 간첩 검거의 공로를 인정하며 지급한 돈이었으나 그 간첩 사건 자체가 훗날 사법부와 국가기관에 의해 뒤집혔다. 그렇다면 국가는 어떤 공로를 어떤 근거로 인정했던 것일까. 무고한 시민을 간첩으로 몰았던 수사가 국가보안유공자의 공적이 될 수 있는가.국가보안유공자심사위원회 심사결정문 자료를 분석하면 80년대 기록에 고병천이라는 이름은 1981년 제82호 심사결정에서 처음 확인된다. 그해 8월 28일 결정된 사건은 여석조 관련 간첩 사건이다. 고병천에게 지급된 것으로 기록된 포상금은 150만 원이다. 이후 1983년 2월 25일에는 재일교포 유학생 이종수 간첩 사건으로 210만 원의 포상금이 기록됐다(청구번호 5호). 1984년 12월 14일에는 재일교포 유학생 윤정헌 사건으로 180만 원을 받았다(청구번호 108호).포상은 여기서 끝나지 않았다. 1985년에는 두 차례 포상 기록이 더 등장한다. 10월 8일 제39호 심사결정에 따른 400만 원과 12월 27일 제76호 심사결정에 따른 200만 원이다. 1986년 12월 16일에는 김순일 간첩 사건으로 다시 400만 원의 포상금이 기록됐다.여섯 차례 포상금 합계는 1540만 원이다. 다만 이 금액은 이번에 정리한 전체 사건별 기록을 기준으로 한 잠정 집계이며, 앞의 1985년 사건은 재심 무죄 여부가 확인되지 않았다는 점을 밝힌다.그럼에도 이번에 눈여겨볼 것은 고 수사관이 포상금을 지급받은 사건들의 성격이다. 여섯 사건 가운데 상당수는 재일교포 유학생이나 일본을 오가던 한국인을 대상으로 한 간첩 사건이었다. 조총련과의 접촉, 북한 공작원에 의한 포섭, 국가기밀 수집 및 보고라는 혐의 구조가 반복된다.이런 혐의는 당시 대공수사기관이 재일교포와 유학생을 간첩으로 지목할 때 빈번하게 사용했던 것이기도 하다. 그러나 수십 년 뒤 재심 법정에서 일부 사건의 유죄 판단은 유지되지 못했다.1983년 제5호 심사결정에 등장하는 이종수 사건은 고병천의 포상 기록 가운데 특히 주목할 사례다. 당시 수사기관은 이종수가 1977년 일본에서 반국가단체로 지목된 조직에 가입하고, 1980년 모국 유학생으로 귀국한 뒤 국가기밀을 수집해 보고했다고 주장했다. 이 사건으로 고병천에게 지급된 것으로 기재된 포상금은 210만 원이었다.그러나 이종수의 재심 무죄로 이 포상금의 지급 근거가 사라졌다. 국가가 포상한 수사 성과의 토대가 무너졌다는 사실만큼은 가볍게 넘길 수 없다. 간첩이 아니라는 사법적 판단이 내려졌다면, 그 사람을 간첩으로 검거했다는 공로 역시 다시 심사하는 것이 당연한 상식이다.1984년 윤정헌 사건(제108호)도 마찬가지다. 당시 수사기관은 일본 교토대학에 입학한 윤정헌이 조총련 산하 조직에 가입하고 북한 공작원에게 포섭된 뒤, 모국 유학생으로 한국에 들어와 국가기밀을 수집했다고 주장했다. 이 사건으로 기록된 고병천의 포상금은 180만 원이다. 하지만 윤정헌 사건 역시 재심에서 무죄를 선고받았다.1986년 심사결정에 등장하는 김순일 사건(제45호)도 같은 문제를 드러낸다. 당시 수사기관은 김순일이 조총련에 포섭되고, 서울대 재외국민교육원에 입학한 뒤 북한을 방문해 지령을 받고 국가기밀을 수집했다고 발표했다. 고병천에게 기록된 포상금은 400만 원이다. 고병천이 지급받은 여섯 건 가운데 가장 큰 금액에 해당한다. 그런데 김순일 사건에도 재심에서 무죄가 선고되었다.이종수 210만 원, 윤정헌 180만 원, 김순일 400만 원. 세 사건에 기록된 포상금만 합쳐도 790만 원이다. 피해자들에게는 빼앗긴 세월이 남았고, 수사기관의 포상 기록에는 돈의 액수가 남았다. 이 모순을 어떻게 설명해야 할까.1981년 여석조 사건(제82호)도 마찬가지다. 심사결정 자료에는 보안사 대공수사관이 조총련 관련 인물에게 포섭돼 금품을 받고 보안사 동향을 제공했다는 혐의 내용이 기록돼 있다. 고병천에게 지급된 것으로 기재된 포상금은 150만 원이다. 그런데 이 사건에는 2024년 5월 14일 진실화해위원회의 진실규명 결정 기록이 남아 있다. 이 사건에서 구체적으로 어떤 인권침해가 인정됐고, 고병천의 수사상 역할이 무엇이었는지는 진실규명 결정문과 당시 수사기록을 추가로 대조해야 한다. 그럼에도 분명한 것은 국가가 공로를 인정한 사건을 국가의 과거사 조사기구가 다시 들여다봐야 했다는 사실이다.재심 무죄 기록이 있는 세 사건과 진실규명 결정 기록이 있는 이 사건에 지급된 고병천의 포상금은 모두 940만 원이다. 국가가 지급한 포상금이 단순한 과거의 행정 기록으로 남을 수 없는 이유다.그렇다면 고병천은 이 사건들을 어떻게 '간첩'으로 엮어냈을까. 이는 단순한 추정이 아니다. 이미 법정 증언과 사법부 판결을 통해 확인된 엄연한 역사적 사실이다.1984년 당시 고려대 의대생이던 재일교포 윤정헌씨는 영장도 없이 보안사 장지동 분실로 끌려가 43일간 불법 구금됐다. 취조실 한가운데 놓인 철제 의자에 손발이 결박된 채 얼굴에 수건을 덮고 물을 들이붓는 고문을 당했다. 고병천 등 수사관들은 기계장치를 작동해 의자를 바닥 아래 거대한 수조 구덩이로 내리며 윤씨의 귓전에 협박을 쏟아냈다고 한다."이 아래로 한강이 흐른다. 너 하나 죽여서 강물에 던져버리면 아무도 모른다."1982년 끌려왔던 이종수씨 역시 고병천을 비롯한 수사관들에게 잠을 재우지 않는 가혹 행위와 구타를 당한 끝에 허위 자백을 강요당했다. 1980년대 보안사에 끌려가 번역 요원으로 일했던 재일동포 김병진씨가 1987년 펴낸 수기 <보안사>에서도 고병천은 재일동포 유학생들을 짓밟은 핵심 수사관으로 실명이 고발됐다.고병천의 뻔뻔함은 재심 법정에서도 이어졌다. 그는 2010년 윤정헌씨의 재심 재판에 증인으로 출석해 법정에 선서하고도 "고문이나 가혹행위를 한 적이 전혀 없다"고 태연히 위증했다.그러나 진실을 가릴 수는 없었다. 2018년 4월, 법원은 당시 79세의 고병천에게 모해위증 혐의로 징역 1년의 실형을 선고하고 법정 구속했다. 대법원 역시 실형을 확정했다. 고문 자체는 공소시효의 벽에 막혔지만, 사법부는 그가 법정에서 거짓말 하며 끝까지 반성하지 않은 죄를 물어 철창에 가뒀다.단죄는 여기서 끝나지 않았다. 억울한 옥살이에 대해 국가 배상금을 지급했던 정부는 가해자인 고병천을 상대로 구상금 청구 소송을 냈다. 2024년 8월 서울중앙지방법원은 "고병천은 국가에 약 1억 8870만 원을 지급하라"라며 국가 승소 판결을 내렸다. 공권력이라는 외피 뒤에 숨었던 가해자의 불법 행위와 배상 책임을 사법부가 공식 인정한 것이다.간첩 조작 사건의 피해자들이 무죄를 인정 받기까지는 수십 년이 걸렸다. 그동안 어떤 이는 감옥에서 청춘을 보냈고, 어떤 이는 가족과 헤어졌으며, 어떤 이는 간첩이라는 낙인 속에서 생을 마감했다. 뒤늦게 재심에서 무죄가 선고되고 국가 배상이 이뤄지더라도 잃어버린 시간은 돌아오지 않는다.그런데 국가가 당시 수사기관에 지급한 포상금은 별개의 문제로 남아 있다. 고병천에게 기록된 1540만 원은 단순한 숫자가 아니다. 그 가운데 940만 원은 재심 무죄 또는 진실규명 결정 기록이 남은 사건과 연결돼 있다.국가가 진정으로 과거의 잘못을 바로잡으려 한다면, 이제는 그 두 기록을 함께 펼쳐놓아야 한다.간첩이 아니었다면, 그를 잡았다는 공로는 무엇이었는가. 그리고 그 공로에 지급된 국민의 세금은 누가 책임질 것인가.