"교양과목 95% 비슷" vs. "바다·비행장 없이 어떻게 교육?"

큰사진보기 ▲22일 육군사관학교에서 열린 국회 국방위원회 육해공군 사관학교 국정감사에서 박후성 육군사관학교장(앞줄 왼쪽)을 비롯한 피감기관 참석자들이 선서하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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육해공군사관학교를 하나의 국군사관학교로 통합하는 방안을 놓고 여야가 극명한 시각차를 드러냈다. 더불어민주당은 미래 전쟁에 대비하려면 육해공군 장교들이 함께 교육받아야 한다고 주장한 반면, 국민의힘은 각 군의 전문성이 약화하고 막대한 예산이 낭비될 수 있다고 반박했다.22일 오전 서울 노원구 공릉동 육군사관학교에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서는 사관학교 통합의 필요성과 실현 가능성을 둘러싼 질의가 이어졌다. 특히 통합 대상인 세 사관학교장들이 교육 현장의 어려움을 직접 설명하면서 논쟁이 구체화됐다.황명선 더불어민주당 의원은 국방부에서 제출받은 자료를 분석한 결과, 세 사관학교 교육과정의 52%가 공통·유사 영역이며 일반 전공까지 포함하면 최대 76%가 유사하다고 밝혔다. 교양과목의 유사성은 95.4%에 이른다고 설명했다.황 의원은 러시아·우크라이나 전쟁을 사례로 들면서 드론과 인공지능(AI), 무인체계가 결합된 미래전에서는 육해공군의 정보를 종합적으로 판단하는 능력이 중요하다고 강조했다. 공통교육을 통합하면 교수진과 시설을 공유하고, 절감한 자원을 첨단 실습시설과 군별 전문교육에 투자할 수 있다는 주장이다.이에 박후성 육사 교장(중장)은 교양과목의 유사성은 인정하면서도 "세부 내용으로 전공으로 들어가게 되면 각 군의 특성, 각 사관학교의 특성을 고려해서 차이점 있게 교육되고 있다"고 답변했다.같은 당 김병주 의원은 사관학교 통합이 이재명 정부에서 처음 등장한 정책이 아니라는 점을 강조했다. 김 의원은 1953년 한국전쟁 정전 이후부터 역대 정부에서 사관학교 통합이 여러 차례 검토됐다고 설명했다. 4·19혁명 이후 장면 정부에서도 통합을 추진했으며, 박정희 정부에서는 1964년 3군 사관학교 통합을 위한 설립위원회를 구성했다고 소개했다.또 1969년에는 국방기구 개편 연구 과정에서 사관학교 통합 기본계획이 마련됐고, 1971년에는 관련 개정안이 국회에 상정됐지만 결국 실현되지 못했다고 밝혔다. 김 의원은 이처럼 통합 논의가 오랫동안 이어져 왔다는 점을 강조하면서, 지상·해상·공중뿐 아니라 우주와 사이버 영역까지 전장이 확대되는 상황에서 장교 양성체계를 바꿔야 한다고 주장했다.반면 국민의힘 의원들은 현재의 교육체계를 유지하면서도 합동성을 강화할 수 있다고 맞섰다.한기호 의원은 세 사관학교의 업무보고에 이미 합동교육과 AI·드론 교육이 포함돼 있다는 점을 들어 통합의 필요성에 의문을 제기했다. 또 사관생도 91.3%가 통합에 반대한다는 조사 결과를 거론하며 학교장들이 현장의 우려를 적극적으로 전달해야 한다고 촉구했다.같은 당 강선영 의원도 통합에 필요한 비용이 약 3조 원인 반면, 세 사관학교의 올해 예산은 합쳐서 967억 원이라고 지적했다. 통합에 들어갈 예산을 기존 학교의 교육시설과 교수진 확충에 투자하는 방안이 더 효과적일 수 있다는 주장이다. 특히 강 의원은 통합 구상대로 1~2학년이 공통교육을 받게 되면 육군의 지상전 훈련, 해군의 함정·해양훈련, 공군의 항공 관련 교육을 어떻게 병행할 수 있는지 따져 물었다.이 같은 우려는 유용원 국민의힘 의원과 학교장들의 질의응답에서 더욱 구체적으로 드러났다. 유 의원은 통합사관학교가 대전 자운대에 들어설 경우 공군사관학교 생도들의 비행교육을 어떻게 실시할 것인지 물었다. 자운대에는 현재 공사가 활용할 수 있는 비행장과 활주로가 없기 때문이다.박흥재 공사 교장(중장)은 자운대 이전이 확정된 것은 아니라고 전제하면서도, 현재의 교육 장소를 떠나 통합할 경우 "수송 문제라든가 시간적 소요 문제, 효율성 문제에서는 저하됐다고 판단하고 있다"고 답변했다.해군사관학교의 해양훈련도 쟁점이 됐다. 유 의원이 바다와 떨어진 자운대에서 해사 생도들을 어떻게 교육할 것인지 묻자, 박규백 해사 교장(중장)은 "해군사관학교 생도들에게는 바다는 교육 환경 이상의 의미를 지니고 있다"고 말했다. 박 교장은 해군 장교 양성 과정에서 바다와의 연계성이 유지돼야 하며, 이러한 의견을 국방부에도 전달하고 있다고 설명했다.이날 세 사관학교장들은 교육 혁신과 합동성 강화의 필요성에는 공감하면서도 통합 방식에 대해서는 신중한 태도를 보였다.박후성 육사 교장은 생도와 교수들의 우려를 알고 있으며 공식 지휘계통을 통해 의견을 건의해 왔다고 밝혔다. 박규백 해사 교장은 다양한 의견을 수렴해 통합 방안을 보완해야 한다고 했고, 박흥재 공사 교장은 공군사관학교의 정체성과 전문성이 훼손되지 않도록 의견을 제시하겠다고 말했다.이날 국감에서는 장교들이 함께 교육받아 합동작전 능력을 키워야 한다는 데에는 큰 이견이 없었지만, 이를 위해 세 사관학교를 물리적으로 하나로 합쳐야 하는지를 놓고 입장차가 뚜렷하게 드러났다.특히 해군의 해양훈련과 공군의 비행교육을 통합 캠퍼스에서 어떻게 보장할 것인지, 막대한 시설 투자에 상응하는 교육 효과를 거둘 수 있을지가 앞으로 통합 국군사관학교 추진 과정에서 해결해야 할 과제로 떠올랐다.