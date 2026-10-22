산 넘어 산인 서산공항, 타당성 재조사 대응에 사활

큰사진보기 ▲충남도가 사업비 증가로 타당성 재조사에 돌입한 서산공항 사업의 정상 추진을 위해 전방위적 대응에 나섰다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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▲서산 찾은 박수현, 서산공항에 강한 의지 밝혀 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도가 사업비 증가로 타당성 재조사에 돌입한 서산공항 사업의 정상 추진을 위해 전방위적 대응에 나섰다.충남도는 기획예산처가 지난 15일 한국개발연구원(KDI)에 서산공항 타당성 재조사를 의뢰함에 따라, 도·서산시·전문가로 구성된 대응체계를 구축하고 사업 필요성과 지역적 파급효과를 적극 건의할 방침이라고 22일 밝혔다.서산공항은 당초 총사업비 484억 원으로 조정되어 예비타당성조사 없이 추진될 예정이었으나, 국토교통부의 공항건설기본계획 용역 구체화 과정에서 내역 변경 등으로 사업비가 899억 원으로 늘어나며 법적 절차인 타당성 재조사를 거치게 됐다.도 관계자는 "안전성과 기능을 저해하지 않는 범위 내에서 사업비를 합리적으로 조정하고, 경제성·정책성 분석에 적극 대응하겠다"고 밝혔다.이와 함께 타당성 재조사 기준을 1000억 원으로 상향하는 국가재정법 개정안의 국회 통과 및 진행 중인 사업에 대한 소급 적용도 국회와 정부에 지속 건의할 계획이다.한편 박수현 충남도지사는 지난 19일 서산시를 방문한 자리에서 최근 현안으로 대두된 광주 군공항의 서산기지 임시 분산배치 계획과 관련해 입장을 밝혔다.박수현 지사는 "정부로부터 분산배치 계획에 대한 공식적인 설명이나 연락은 아직 없는 상황"이라면서도 "만약 해당 계획이 추진된다면 오랜 기간 소음 피해에 시달려 온 지역 주민들의 피해를 최소화하는 것이 우선"이라고 강조했다.이어 "이를 오히려 서산공항 추진의 강력한 동력으로 삼아, 합리적인 보상 대책과 함께 서산공항 건설이 차질 없이 이뤄지도록 확실한 대책을 이끌어내겠다"고 덧붙였다.충남도는 서산공항이 충남 서해안권의 항공교통 편의 증진과 지역 산업·관광 발전을 위한 핵심 기반 시설인 만큼, 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 타당성 재조사를 반드시 통과시키고 사업을 정상 궤도에 올리겠다는 방침이다.