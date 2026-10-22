PHP 보안 구멍... 정부, 사이버위기 '주의' 발령

전 세계 수많은 웹사이트 제작에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 'PHP'에서 해커가 서버를 원격으로 장악할 수 있는 심각한 보안 취약점 2건이 발견됐다. 정부는 해킹을 통한 개인정보 유출과 홈페이지 마비 등 대규모 피해 가능성에 대비해 민간 분야 사이버위기 경보를 '관심'에서 '주의'로 상향하고, PHP를 사용하는 기업·기관에 긴급 보안 업데이트를 당부했다.
과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 22일 PHP의 보안 취약점이 공개됨에 따라 국내 기업·기관에 보안 업데이트를 즉시 적용하고, 침해 흔적이 있는지 점검해야 한다고 밝혔다.
PHP는 홈페이지와 온라인 쇼핑몰, 게시판, 관리자 페이지 등 다양한 웹 서비스를 만드는 데 사용하는 프로그래밍 언어다. 국내에서 널리 쓰이는 워드프레스와 그누보드 등 홈페이지 제작 도구도 PHP를 기반으로 작동한다.
아이디·비밀번호 없이 공격 가능... 공격 코드 공개돼
이번에 발견된 취약점은 공격자가 아이디와 비밀번호 없이 인터넷을 통해 특수하게 조작된 요청을 보내 서버에서 원하는 명령을 실행할 수 있다는 점에서 위험성이 크다.
공격에 성공하면 해커가 서버에 원격조종 파일(웹셀, webshell)을 몰래 설치하거나 고객 정보를 빼내고, 홈페이지를 변조하거나 마비시키는 등 심각한 피해를 일으킬 수 있다. 특히 이번 취약점은 개별 홈페이지 프로그램이 아니라 PHP 자체에서 발견됐다. 홈페이지 프로그램을 안전하게 제작했더라도 PHP를 사용하고 있다면 영향을 받을 수 있다.
유럽연합 사이버보안기관(CERT-EU)과 영국·네덜란드·독일 등 주요국 사이버보안 기관도 이번 취약점을 '치명적' 등급으로 평가했다. 이들 기관은 즉시 보안 업데이트를 적용하고, 당장 업데이트하기 어려운 시스템은 인터넷에서 분리하거나 일시적으로 운영을 중단할 것을 권고했다.
PHP 개발팀은 현지시각으로 21일 취약점을 해결한 보안 업데이트를 배포했다. KISA도 같은 날 보호나라 누리집(www.boho.or.kr
)에 보안 업데이트 권고문을 게시했다.
PHP 8.1 이하 버전은 상위 버전으로 전환해야
PHP를 사용하는 기업·기관은 운영 중인 모든 홈페이지와 시스템의 버전을 확인하고 보안 업데이트를 적용해야 한다. 업데이트 대상은 PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36, 8.2.35 이상 버전이다. 업데이트 후에는 웹 서비스를 재시작해야 보안 조치가 적용된다.
특히 PHP 8.1 이하 구버전은 공식 보안 업데이트가 제공되지 않기 때문에 지원되는 상위 버전으로 전환해야 한다.
오래전에 구축한 뒤 관리하지 않는 홈페이지나 외주 제작 쇼핑몰, 장비 관리 화면 등에도 PHP가 사용될 수 있어 꼼꼼한 확인이 필요하다. 호스팅 업체를 통해 홈페이지를 운영하는 소상공인은 해당 업체에 보안 업데이트 적용 여부를 확인하면 된다.
업데이트를 마쳤더라도 안심해서는 안 된다. 취약점 정보가 이미 공개된 만큼 이상 접속 기록이나 원격조종 파일 설치 여부 등 해킹 흔적을 점검하고, 피해가 의심되면 즉시 KISA에 신고해야 한다.
인터넷에 '공격 시험 코드(PoC)'라는 이름으로 유포되는 파일 가운데 악성코드가 숨겨진 가짜도 많아 출처가 불분명한 코드는 내려받거나 실행하지 말아야 한다. 일반 국민은 직접 조치할 필요는 없지만 백신 설치와 최신 보안 업데이트 등 기본적인 보안 수칙을 지키는 것이 좋다.
정부, 사이버위기 '주의' 발령... 비상대응 체계 가동
과기정통부는 KISA와 위기평가 회의를 거쳐 이날 낮 12시부터 민간 분야 사이버위기 경보를 '관심'에서 '주의'로 상향했다. 민간 분야 사이버위기 경보는 관심·주의·경계·심각 등 4단계로 구분된다.
'주의' 경보 발령에 따라 정부는 침해 대응 인력을 늘리고 비상출동조를 상시 대기시키는 등 비상대응 체계를 가동한다. 정보보호최고책임자(CISO)를 신고한 기업 약 2만 8000곳과 주요정보통신기반시설, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증기업, 웹호스팅사, 인터넷데이터센터(IDC) 등에도 관련 내용을 긴급 전파했다.
배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "이번 PHP 취약점은 국내 수많은 홈페이지에 영향을 줄 수 있고, 공격코드까지 이미 공개된 만큼 매우 시급한 대응이 필요하다"고 밝혔다.
이어 그는 "기업 관점에서는 기존의 수동 점검 후 수일 내 패치라는 통상적인 취약점 관리 주기(SLA)로는 공격을 방어할 수 없다"며 "인터넷 접점 자산에 대한 즉각적인 차단 및 웹방화벽(WAF) 룰셋 선제 적용 같은 자동화된 대응 체계가 필수적"이라고 강조했다.
배 부총리는 또 "전 부처가 원팀으로 대응해야 할 엄중한 상황"이라며 관계 부처와 협력해 중소기업을 대상으로 보안 점검과 조치를 요청하는 방안을 논의하겠다고 덧붙였다.