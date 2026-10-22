PHP 보안 구멍... 정부, 사이버위기 '주의' 발령

▲과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 전 세계 웹사이트 제작에 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 ‘PHP’에서 심각한 보안 취약점 2건이 공개되었다고 밝혔다. 이에 따라 PHP를 이용한 홈페이지를 운영하는 국내 기업·기관에 보안 업데이트를 즉시 적용할 것을 당부했다. ⓒ afgprogrammer on Unsplash 관련사진보기