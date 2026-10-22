죽었다 다시 살아난 김정은... 가짜뉴스는 왜 반복되나

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

김정은 북한 국무위원장이 또 죽었다. 이번엔 뇌출혈이다. 중국 베이징의 병원에서 숨졌고, 시신은 몰래 평양으로 옮겨졌다고 했다. 중국군 9000명이 평양에 들어갔고 김여정이 권력을 잡았다는 이야기도 붙었다. 처음 글을 올린 사람은 미국에 사는 중국 반체제 인사 셰완쥔이다.그리고 김 위원장은 곧이어 살아났다. 북한 매체는 20일, 그가 전날 평양의 피복·신발 전시회를 둘러보는 사진을 냈다.북한 최고지도자의 사망설은 새로운 이야기가 아니다. 1986년 11월, 김일성이 총에 맞아 죽었다고 했다. 보도 이틀 뒤 김일성이 평양 순안공항에 직접 모습을 드러냈다. 가짜뉴스, 오보였다. 2014년엔 김정은이 40일 동안 보이지 않자 쿠데타 실각설, 뇌사설, 망명설이 돌았다. 40여일 만에 김정은의 위성과학자 주택지구 시찰 사진이 공개됐다. 가짜뉴스, 오보였다.2020년 4월 김정은 사망설이 나왔다. 당시 북한 출신 지성호·태영호 국회의원 당선자들이 사망을 확신한다거나 걷기 어려운 상태라고 주장했다. 그래서 더 논란이 됐다. 하지만 20여 일 후 김정은은 순천인비료공장 준공식에 참석했다. 가짜뉴스, 오보였다. 지난해 5월엔 원산에서 의식을 잃고 쓰러졌다는 가짜뉴스가 돌았다. 그리고 요즘 다시 사망설이 나왔다.소문이 퍼지는 방식은 매번 비슷하다. 퍼뜨리는 사람이 달라도 가짜뉴스라는 결과는 같다. 북한에 관한 헛소문은 왜 이렇게 쉽게 태어나고 쉽게 퍼지는가.우선, 북한에 대한 우리 인식의 공간에 빈칸이 너무 크다. 그 자리에 상식적 판단 보다는 소문이 채워진다. 심리학자 고든 올포트와 레오 포스트먼은 1947년 저서 <소문의 심리학>에서 소문의 크기가 그 일의 중요성과 모호함을 곱한 것과 같다고 봤다. 소문이 전파되는 공식을 R(소문의 크기)=I(중요성)X A(모호함)이라고 했다. 여기서 중요성은 소문이 사람들의 삶이나 관심사에 얼마나 큰 영향을 미치는가를 뜻하고, 모호성은 정보가 얼마나 불확실하고 불완전하며 베일에 싸여 있는가를 뜻한다.북한 최고지도자의 생사만큼 중요하고 모호한 일은 드물다. 김정은의 생사는 전 세계인들의 관심사이자 흥밋거리이며, 동시에 은둔의 왕국인 북한은 우리가 제대로 알 수 있는 정보가 없기에 모호할 수밖에 없다. 그러니 북한 이야기는 가짜뉴스 생산자들에게 최적의 재료인 셈이다. 북한에 대한 가짜뉴스가 많은 이유도 이 때문이다. 유튜브에는 온갖 종류의 북한에 대한 가짜뉴스가 실시간 생산되고 유통된다.국가정보원은 지난달 국회에서 김정은 위원장의 체중이 140kg에 이르러 심혈관 질환 위험이 높다고 보고했다. 다만 당장 건강 이상 징후는 없다고 평가했다. 작은 사실 하나가 소문을 포장하는 좋은 재료가 된다. 그래서 소문은 대개 완전한 허구가 아니라 조각난 사실들로 그럴싸하게 재구성된다.2018년 미국 MIT 연구진이 트위터에서 퍼진 이야기 12만 6285건을 분석했다. 분석한 결과, 거짓은 진실보다 여섯 배 빨리 1500명에게 닿았다. 거짓은 평균 10시간, 진실은 약 60시간 만에 1500명에게 도달했다. 거짓은 리트윗될 확률이 70% 높았다. 연구진에 따르면 거짓은 진실보다 새롭기 때문에 빠르게 퍼진다고 했다.거짓은 더 새롭고, 사람은 새로운 것을 나누고 싶어 한다. 어쩌면 자연스러운 현상이다. "김정은이 비료공장을 시찰했다"는 사실은 아무도 공유하지 않는다. 반면 "김정은이 죽었다"는 모두의 관심이니 공유될 수 밖에 없다.2020년 5월 경남대 극동문제연구소가 발간한 '북한 관련 허위정보 실태와 대응'보고서는 북한에 대한 허위정보 전파 매커니즘을 분석한 바 있다. 누군가 의혹을 던지면, 기성 언론이 옮기고, 정치권과 전문가가 거들고, 언론끼리 서로를 인용하며 이야기가 증폭된다. 이렇게 재생산하면서 한 번 더 의혹이 확산되고 최초 제기된 문제 외의 그럴싸한 사실 조각들이 결합해 내용이 변형되고 증폭된다는 것이다.북한은 무슨 말을 해도 되는 곳이 됐다. 북한은 오랫동안 정보의 대상이 아니라 상상의 무대였다. 우리는 보고 싶은 결말을 기대한다. 독재자가 갑자기 쓰러지고 체제가 하루아침에 무너지는 이야기. 사람은 믿고 싶은 것을 먼저 믿는다. 김정은은 또 살아났다. 언제 또 죽었다는 보도가 범람할 것이다.북한을 은둔의 세계로 남겨둬서는 안 된다. 지금처럼 북한에 대한 정보 접근을 차단한다면 전문가들도 양치기 소년이 되기 쉽다. 증명할 수 없을 때 거짓말은 진실이 된다. 지난해 말 통일부가 <노동신문>을 일반 자료로 바꾸었지만, 여전히 북한을 알 수 있는 통로는 많지 않다.북한 웹사이트는 차단됐다. 국민들은 북한 앞에 까막눈이 됐다. 예능에서 소비되는 북한 출신들의 증언이 전부가 되어서는 안 된다. 북한 방송에 체제 선전내용이 있더라도 북한을 있는 그대로 발가벗겨 놓을 때 양치기 소년에 더이상 당하지 않을 것이다.