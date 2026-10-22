'공소청 수장' 이정현 "대통령의 사건 지시 없었다"

큰사진보기 ▲이정현 검찰총장 직무대행이 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 공소청(옛 대검찰청)에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

- 김한규 의원 "대통령께서 그 자리에서 구체적인 사건에 대해서 지휘하시거나 방향을 정해 주시거나 그렇습니까?"

- 이정현 대행 "제가 참석한 자리에서는 그런 말씀을 하신 적은 없고요. 다만 일부 사건과 관련해서 원론적인 말씀을 하신 것은 있는 것으로 알고 있습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 공소청장과 중수청장의 국무회의 참석 문제를 생성형 AI 제미나이에 질문한 뒤 엑스(X)에 올린 글. ⓒ 이재명 엑스 갈무리 관련사진보기

공소청 수장인 이정현 검찰총장 직무대행이 국회 국정감사에서 이재명 대통령으로부터 국무회의 참석 중 구체적인 사건에 관한 지시를 받은 적이 없다고 밝혔다. 대통령과의 별도 오찬 자리에서도 특정 사건의 공소취소 요청은 없었다고 했다.22일 국회 법제사법위원회의 공소청 국정감사에서는 공소청장과 중대범죄수사청장 등 수사·기소기관장 국무회의 배석을 놓고 여야가 공방을 벌였다.국민의힘은 대통령이 수사·기소기관장과 정기적으로 회의를 갖는 것 자체가 기관의 독립성을 훼손할 수 있다고 주장했다. 반면 더불어민주당은 회의 참석 여부보다 실제 사건에 대한 부당한 지시나 개입이 있었는지가 중요하다고 맞섰다.이 대통령이 전날 수사·기소기관장 국무회의 배석에 대한 생성형 인공지능(AI) '제미나이'의 답변을 자신의 엑스(X)에 공개하면서 논란이 더욱 커진 상황이다.이 대통령은 '제미나이에게 물어봤습니다'라는 제목의 글에서 공소청장과 중대범죄수사청장의 국무회의 배석을 금지해야 한다는 주장이 대통령의 행정감독권을 부정한다는 취지의 답변을 소개했다. 다른 외청장들도 국무회의에 참석하고 있다며 수사기관만 예외로 취급하는 관행을 바로잡아야 한다고 강조했다. 구체적인 사건 수사를 직접 지휘할 일은 없다는 입장도 밝혔다.곽규택 국민의힘 의원은 "AI는 질문 문구에 따라서 답변이 얼마든지 다르게 나올 수 있다"며 국무회의 배석의 적절성을 AI 답변으로 판단할 수 없다고 지적했다.곽 의원은 국무회의가 정부의 중요한 정책을 심의하는 기관인 만큼 형사정책은 법무부 장관 등 국무위원이 논의하면 된다고 주장했다. 개별 사건을 처리하는 수사·기소기관 책임자의 정기적인 참석은 별도로 판단해야 한다는 것이다.윤상현 국민의힘 의원도 이정현 대행에게 "과거 25년 동안 검찰총장이 국무회의에 참석한 사례가 있었느냐"고 물었다. 이 대행이 "없었던 것으로 알고 있다"고 답하자, 윤 의원은 "그럼 왜 참석해야 하느냐", "우리가 검찰을 해체하고 수사·기소를 분리해 공소청을 만든 이유가 무엇이냐"고 따졌다.윤 의원은 자신이 제미나이에 질문해 봤다며 수사기관장의 국무회의 상시 배석이 부적절하다는 취지의 답변도 제시했다. 그러면서 "중요한 것은 제미나이 답변이 아니라 직무대행님의 판단과 신념"이라며 정치적 중립성과 독립성을 지킬 의지를 요구했다.이 대행은 국무회의 참석이 국정 전반에 대한 이해를 높이고 정책에 공소청의 의견을 반영하기 위한 취지라고 설명했다. 독립성 침해 우려에 대해서는 "법무부를 통해 전달하도록 하겠다"며 "한 치의 흔들림 없이 사건을 처리해 가겠다"고 밝혔다.김한규 민주당 의원은 국무회의 참석 여부만으로 공소청의 독립성을 판단하는 것은 적절하지 않다고 반박했다. 김 의원은 "윤석열 정부 검찰총장은 국무회의에 출석한 적이 없다"며 "그때 검찰의 독립이 제대로 이루어졌느냐"고 반문했다.김 의원은 윤석열 정부 당시 김건희씨 명품백 수수 의혹 수사가 진행되던 중 서울중앙지검 지휘부가 교체된 사례를 거론했다. 공식 회의 참석 여부보다 실제 인사와 사건 처리 과정에서 독립성이 지켜졌는지를 살펴야 한다는 취지다.김 의원은 "국무회의에 참석하느냐는 본질적인 문제가 아니다"라며 공개회의에 참석하지 않더라도 비공식적으로 부당한 지시가 이뤄질 수 있다고 지적했다. 그러면서 이 대행을 상대로 실제 대통령의 개입 여부를 직접 확인했다.김 의원이 대통령과의 별도 오찬에서 특정 사건의 공소취소 요청을 받은 적이 있는지 묻자 이 대행은 "아니다. 그런 말씀 하신 적 없다"라고 밝혔다.이어 김 의원이 일선 검사에게 공소취소 검토를 지시하거나 협의한 사실이 있는지 묻자 이 대행은 "공소취소의 '공'자도 꺼낸 적 없다"고 강조했다. 대통령이 공소취소를 요청할 경우 어떻게 하겠느냐는 질문에는 "저는 정치검사가 아니고 흑이 백이 돼서는 안 된다는 철학을 갖고 있다"며 원칙과 증거에 따라 지위고하를 막론하고 공정하게 사건을 처리하겠다고 답했다.국무회의 배석 논란은 이 대통령의 형사사건 공소취소 의혹으로 이어졌다.국민의힘은 이 대통령이 지난 6월 2일 당시 국무회의에서 구자현 검찰총장 직무대행에게 잘못했다면 사과하고 (공소를) 취소해야 한다는 취지로 발언한 점을 문제 삼았다. 이 대통령은 검찰이 오류를 인정하지 않는 태도를 경계하고, 큰 권한에 상응하는 책임을 져야 한다고 강조했다.곽 의원은 이 발언이 이 대통령 본인 사건의 공소취소를 염두에 둔 것 아니냐고 주장했다. 윤 의원도 대통령의 발언이 공소유지에 유무형의 압박으로 작용할 수 있다고 지적했다. 국민의힘은 법무부 검찰인권존중미래위원회(미래위)의 진상조사도 공소취소를 위한 사전 작업일 수 있다는 의혹을 제기했다.이 대행은 진상조사 결과를 살펴봐야 한다고 했던 자신의 과거 발언에 대해 "결과를 지켜보겠다는 차원의 원론적인 입장이었다"고 해명했다. 공소취소를 검토한 바 없고 다른 의도가 개입되지 않았다는 점도 분명히 했다. 이어 미래위의 권고에 법적 구속력이 없으며, 공소취소는 1심 판결 선고 전까지만 가능하다고 덧붙였다.