청와대 "대통령이 AI에 기대서 국정운영? 사실 왜곡"

큰사진보기 ▲성기홍 홍보수석이 15일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령 기자회견 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대는 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 한다고 밝혔다. 2026.9.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"이것은 AI에게 국정을 묻는 것이 아니고 법률 조항 팩트를 따져봤다는 것이다. 그렇기 때문에 대통령의 엑스 글을 바탕으로 AI에게 국정을 기댄다는 것은 어폐가 있다. 거듭 말씀드리지만 어제 엑스 글에 담긴 수사기관장의 국무회의 참석 근거는 AI를 통해 새삼스레 발견한 근거가 아니라 13일 공개적으로 말씀하신 점이다."

큰사진보기 ▲김지용 중대범죄수사청장(왼쪽)과 김종철 경찰청장 직무대행이 20일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열린 국무회의에 참석해 나란히 앉아 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 22일 "이재명 대통령이 AI에 기대서 국정을 운영한다고 보도하거나 주장하는 건 사실을 호도하거나 왜곡하는 것"이라고 밝혔다.이 대통령이 전날(21일) 중대범죄수사청장을 비롯한 수사·기소 담당 기관장들의 국무회의 배석 논란에 대해 구글의 AI 서비스인 '제미나이'를 활용해 입장을 밝히면서 불거진 논란과 보수야권의 공세에 대한 반박이다.성기홍 홍보소통수석은 이날 기자들을 만나 "'AI에게 물어보고 수사 기관장 국무회의 배석 필수라는 입장을 내놓은 대통령이다'는 식의 (기사) 제목들이 많이 보이는데 국민들께 전혀 사실과 다른 오해를 부를 수 있다"면서 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령이 해당 엑스 글을 작성할 때 중수청장 국무회의 배석과 관련한 헌법·법률 등 팩트를 찾는 도구로서 제미나이를 활용한 것이고 전반적 내용은 지난 13일 국무회의 등에서 공개적으로 밝혔던 대통령 본인의 생각과 철학이란 설명이었다.그는 먼저 "(중수청장 국무회의 참석 관련) 수사기관의 정치적 중립성과 독립성이 우려된다는 일부 언론 보도가 있었고 정부는 '국무회의 참석 자체를 수사 기관에 대한 정치적 통제와 수사 개입으로 여겨야 하는 것은 국민주권정부의 국무회의 운영취지와 전혀 맞지 않는다'는 취지의 입장을 밝힌 바 있다"고 짚었다.이어 "특히 대통령은 지난 13일 국무회의에서 분명한 입장을 밝힌 바 있다"며 "(중수청장 등의 국무회의 배석은) 정부조직법과 헌법에 의해 당연한 일이라고 말하셨다. 방송을 통해 생중계되는 가운데 국민들한테 직접 밝히신 대통령의 철학과 의지였다"고 강조했다.성 수석은 그런데도 지난 20일 국무회의 후 "'대통령이 수사 지휘하는 시대' 등 매우 사실을 오도하는 헤드라인 보도"들이 있었기 때문에 이 대통령이 다시 엑스에 글을 올린 것이라고 했다.특히 문제의 '제미나이' 활용 글이 13일 국무회의 발언과 거의 동일하다면서 "(중수청장 국무회의 배석 관련) 헌법과 해당 법률 조항을 찾는 방식으로 제미나이에 물은 것이고 (그를 통해) 팩트는 손쉽게 확인가능한 사실이란 걸 강조한 것"이라고 설명했다.성 수석은 수사·기소 담당 기관장의 국무회의 배석이 개별사건에 대한 수사 및 공소에 대한 개입으로 이어지지 않을 것이라고 단언했다.그는 "대통령이 (20일 국무회의에서) '화이트칼라 범죄, 권력형 부패 범죄, 금융 범죄 등 국민의 삶을 파괴하고 사회 질서를 어지럽히는 중대 범죄에 대해 네 편 내 편을 가리지 말고 성역 없이 수사력을 총동원해 엄단'하라고 했는데 이게 수사 지휘냐"라고 지적했다.이어 "그런데도 대통령이 수사 지휘하는 시대'라는 식의 제목을 다는 것은 마치 대통령이 국무회의에 참석한 수사 기관장한테 구체적인 개별 사건에 대해 지휘한다는 식의 잘못된 인식을 확산하는 매우 유감스럽고 왜곡된 기사라 생각한다"고 했다.또한 "국무회의 참석 자체를 수사기관에 대한 정치적 통제나 수사 개입으로 연결하는 것은 국민주권정부의 국무회의 운영 취지와 전혀 맞지 않는다"라며 "국민주권정부는 수사의 공정성과 정치적 중립성, 공소 판단의 독립성을 지키기 위해 확고히 노력하고 있으며 이 원칙은 앞으로도 흔들림이 없을 것"이라고 밝혔다.무엇보다 "국무회의에서 구체적 개별 사건에 대한 수사, 공소 유지 관련 내용은 일절 다루지 않을 것이란 점을 분명히 밝힌다"고 했다.한편, 청와대는 '수사·기소 담당 기관장들의 국무회의 배석 여부가 수사의 중립성을 담보하는 자동적 장치는 아니다'는 입장도 함께 밝혔다. '법적으로 문제가 없더라도 수사권 독립과 공정성의 취지에 비춰서 관례적으로 검찰총장 등이 배석하지 않았던 것'이란 우려에 대한 반박이었다.청와대 고위관계자는 관련 질문에 "헌법과 법률 외 관행이란 것도 매우 중요하지만 비정상적이고 그릇된 관행이라면 바로잡는 것이 진보이고 비정상의 정상화를 추구하는 것이 우리 정부의 철학"이라고 했다.또 "(수사기관장들이) 국무회의에 배석하지 않는다고 해서 그 비정상적 관행의 시대에 수사기관장들과 정치권력 간 유착이 존재하지 않았었나. 그렇지 않았다"라며 "개방된 국무회의란 무대 속에서 국민들이 보고 있고 우려의 목소리가 있기 때문에 수사기관장들이 더욱더 오해를 받지 않기 위해 (독립적으로) 수사를 할 것"이라고 밝혔다.'수사·공소 담당 기관장들의 국무회의 참석 정례화 방침을 재고할 계획이 없냐'는 취지의 질문에 "장관들도 국회 답변이나 현장 일정, 외부 행사가 있을 경우 차관이 (국무회의에) 대참하거나 불참하기도 한다"며 "(중수청장 등도) 이후 상황을 봐가면서 참석 여부를 분별할 수 있을 것"이라고 말했다.