허울뿐인 '조치완료'... 시민들이 '빨간펜'을 든 이유

큰사진보기 ▲세월호참사 사참위 권고 시민모니터링단 1회 사진4.16연대 강당에서 시민모니터링단이 사업설명을 듣고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16세월호참사 사참위 권고 이행검증단4.16세월호참사 사참위 권고 이행검증단에 참여한 시민의 발언 하는 모습 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲4.16세월호참사 사참위 권고 시민모니터링4.16 시민모니터링단을 마무리하는 날 전체 사진 ⓒ 4.16연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4.16세월호참사 가족협의회 정부자(신호성 어머니)님의 강연4.16세월호참사 사참위 권고 시민모니터링단 강연 중 한 파트로 정부자 신호성님이 직접 마이크를 들고 시민들에게 기억추모의 필요성과 피해지원법 개정에 대해 설명하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 국정감사 세월호참사 관련 사참위 권고 이행 14대 과제 발표 기자회견4.16시민모니터링단과 세월호참사 가족협의회가 국회 앞에서 "정부는 답하라, 국회는 점검하라"고 적힌 현수막을 들고 <2026 국정감사 세월호참사 관련 사참위 권고 이행 14대 과제 발표 기자회견 및 정부의 자의적 '조치완료'처리 규탄> 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 세월호참사의 교훈을 기억하며, 생명안전사회로 나아가기 위한 중요한 열쇠로서, 사참위 권고가 온전히 이행되길 바랍니다.

사회적참사특별조사위원회(사참위)의 조사 활동이 종료된 지 어느덧 4년.세월호 참사와 가습기살균제 참사의 피눈물 나는 교훈을 엮어 만든 80개의 권고안은 참담하게도 정부의 서랍 속에서 '조치 완료'라는 허울 좋은 도장만 꾹꾹 찍힌 채 방치되어 있다. 서류의 빈 칸만 채워 넣고는 스스로에게 "참 잘했어요"를 남발하는 전형적인 행정 편의주의라는 비판이 나오는 이유다. 국회 역시 이행 점검 의무를 까맣게 잊은 채 사참위 권고안이 존재하지 않는 것처럼 행동하고 있다.서류상의 조치 완료가 결코 현장의 이행 완료일 수 없음을 깨달은 4.16연대는 시민들을 모아 직접 빨간펜을 들었다. "국가의 무책임한 보고서, 시민의 눈으로 다시 채점한다!" 지난 7월부터 8월까지, 7주간 이어진 '사참위 권고 이행 시민 검증단'의 대장정은 그렇게 시작되었다.방대하고 난해한 문서의 장벽을 넘어 시민들은 매주 화요일마다 모여 80개의 과제 중 4.16연대가 선정한 14대 핵심 과제에 대한 정부의 이행 보고서를 낱낱이 해체했다. 시민의 눈으로 다시 매긴 14대 핵심 과제의 성적표는 처참했고, 정부의 패턴은 명확했다. 본질을 교묘하게 회피하거나, 현장에서는 전혀 작동하지 않는 빈껍데기 제도를 내세우거나, 심지어 법안에 독소조항을 넣어 진상규명의 손발을 묶는 식으로 보였다.이 채점 결과는 국정감사 모니터링이라는 후속 활동으로 이어졌다. 사참위법 제48조에 따르면 국회 소관 상임위원회는 매년 정부의 권고 이행 현황을 점검하고 미진할 경우 개선을 요구할 법적 의무가 있다. 그러나 매년 국감장에서 사참위 권고 점검은 철저히 외면당했다. 이런 현실 속에서 시민들이 적접 단축키 'Ctrl+F'라는 장비를 들고 국감장 회의록 털기에 나선 것이다.우리가 이번 국정감사에서 벼랑 끝에 선 심정으로 국회와 정부에 따져 묻고자 하는 3대 핵심 과제가 있다.첫째, 정보경찰의 불법사찰 책임 인정과 철저한 진상규명이다. 정보경찰은 '견문수집 규칙' 같은 내부 규정을 핑계로 공공기록물인 사찰 문건을 전량 파기해 버리고는 자료가 없으니 조사할 수 없다며 발을 빼고 있다. 국가정보원과 군의 불법사찰을 다루는 정보위원회 국감이 비공개로 진행되어 시민 감시가 차단된 만큼, 투명하게 공개되는 행정안전위원회 국정감사의 역할이 매우 중요하다. 파쇄기 속으로 서류가 사라졌다고 불법 행위자들까지 증발할 수는 없다. 국회는 문서 부존재를 핑계로 면피하려는 정부에 맞서 대면 조사와 강력한 감찰을 강제해야 한다.둘째, 생명안전기본법의 실효성 있는 시행령 제정이다. 시민사회의 투쟁으로 지난 5월 법 제정이라는 성과를 이뤘으나, 위기는 여전하다. 재난관리 체계 전반을 감시할 '국민생명안전위원회'와 참사 발생 시 독립적으로 진상을 규명할 '국가안전사고조사위원회' 모두 국민의 생명을 지키는 핵심 기구다. 행정안전부가 시행령을 통해 이 독립 기구들의 조사 권한을 축소하거나 제도의 알맹이를 빼놓지 않도록 피해자와 시민의 참여 절차가 온전히 반영되고 있는지 엄중히 감시해야 한다.셋째, 세월호참사 피해지원법 개정을 통한 의료지원 기한 전면 삭제다. 피해 지원은 국가의 시혜가 아니라 마땅히 보장되어야 할 헌법적 권리다. 사참위는 끝을 알 수 없는 참사의 후유증을 고려해 치유시까지의 기한 없는 의료지원을 권고했으나, 정부는 이를 고작 5년이라는 한시적 기한 연장으로 정리했다. 언제 끝날지 모르는 고통에 국가가 자의적으로 시한을 두는 제한 규정은 즉각 철폐되어야 한다.7주간의 치열했던 학습을 마친 시민들은 이제 매서운 감시자가 되어 2026년 국감장으로 향한다. 어려운 정책 분석 대신, 'Ctrl+F' 단축키 하나로 국회의원과 관료들이 이 핵심 과제들에 대해 어떤 무책임한 핑계를 대는지, 혹은 단 한 번도 언급하지 않는 직무유기를 범하는지 낱낱이 감시하고 기록할 것이다.국회는 시민들이 벼려낸 이 날카로운 과제들에 매서운 송곳 질의로 응답해야 한다. 참사의 교훈을 제도로 안착시키고 권고를 온전히 이행하는 것만이 반복되는 사회적 재난을 막는 유일한 약속이다.