발밑의 마른 솔잎 보며 받은 위로

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큰사진보기 ▲아침 햇살과 알싸한 가을바람이 마주하는 둘레길 산책로. ⓒ 정형미 ⓒ 정형미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲땅 위에 수북이 쌓여 또 다른 생명의 거름이 되어가는 갈색 솔잎들. ⓒ 정형미 관련사진보기

가을이 깊어 가면서 산길의 풍경도 하루가 다르게 옷을 갈아입는다. 아침을 먹고 나면 공원 운동기구에서 가볍게 몸을 풀고 익산 배산 숲길에 오른다. 세 바퀴쯤 돌고 나면 이마에서 흐른 땀이 등을 촉촉이 적신다. 젖은 옷 사이로 알싸한 가을바람이 스며들 때면 붉게 물든 나뭇잎 사이로 소나무 향이 한결 짙게 풍겨 온다.지난 19일에도 계절의 변화를 느끼며 산길을 걸었다. 소나무 아래에는 갈색 솔잎이 수북이 쌓여 있다. 바싹 마른 잎들은 발길에 밟힐 때마다 바삭바삭 소리를 냈다. 문득 걸음을 멈추고 발밑의 솔잎을 내려다보았다. 늘 무심히 지나치던 마른 솔잎이 유독 눈에 들어왔다.어릴 적 풍경 하나가 떠올랐다. 예전에는 마른 솔잎이 훌륭한 땔감이었다. 불을 지필 때면 잔잔한 불꽃이 피어올랐고, 그 잔불 위에 생선을 굽거나 재 속에 고구마를 묻어 두었다가 꺼내 먹곤 했다. 한겨울 땔감 걱정을 덜어 주던 고맙고 귀한 존재였다.'세월이 참 많이도 흘렀구나.'나무 높이에서 푸르름을 자랑하던 솔잎도 세월이 흐르면 하나둘 땅으로 떨어진다. 햇살 아래 바람 따라 흔들리는 마른 잎을 바라보니 문득 마음 한구석이 헛헛해졌다.'우리네 삶도 저 솔잎과 같지 않을까. 한때는 필요한 존재였지만, 세월이 흐르면 쓸모를 다한 것으로 여겨지는 것은 아닐까.'그런 생각이 스쳐 지나갈 때, 문득 다른 생각이 들었다.'아니야. 저 솔잎은 쓸모를 다한 것이 아니야.'땅 위에 쌓인 솔잎을 다시 바라보았다. 솔잎은 그저 마르고 시들어 버려진 것이 아니었다. 시간이 흐르면 썩어 흙으로 돌아가고, 다른 생명이 자라는 데 필요한 거름이 된다. 나무에서 떨어진 뒤에도 숲의 순환 속에서 제 몫을 다하고 있다.그 사실을 깨닫자 늘 걷던 산길이 새롭게 다가왔다.솔잎은 더 이상 아궁이의 땔감이 아니어도 괜찮았다. 땅에 내려앉아 거름이 되고, 누군가에게는 어린 시절의 추억을 떠올리게 하는 존재가 되었다.사람의 삶도 다르지 않을 것이다. 한때는 가족과 이웃을 위해 바쁘게 살아왔고, 세월이 흘러 젊음과 자리를 내어주었다 해도 그 삶의 가치까지 사라지는 것은 아니다. 눈에 띄지 않는 자리에서도 살아온 날들의 경험과 따뜻한 마음은 누군가에게 힘이 되고, 다음 세대를 살아갈 이들에게 밑거름이 될 수 있다.나는 발밑의 솔잎을 조심스레 살피며 산길을 내려왔다. 늘 다니던 둘레길이었지만, 유독 땅을 포근히 덮은 갈색 솔잎들이 한층 더 소중하게 느껴졌다.공원에서 남은 운동을 마치고 집으로 돌아가던 길이었다. 솔잎을 밟지 않으려고 조심하며 걸었건만, 운동화 밑창에는 어느새 솔잎 몇 가닥이 붙어 있었다.나는 걸음을 멈추고 손끝으로 솔잎을 하나씩 떼어내 흙 위에 내려놓았다. 손끝에 닿은 솔잎은 가볍고 거칠었다. 나는 그것들을 잠시 바라보다 다시 집으로 향했다.그날 이후, 산길에 쌓인 솔잎은 더 이상 그저 마른 잎으로만 보이지 않았다. 한때는 나무의 일부였고, 지금은 흙으로 돌아가 또 다른 생명을 키워 가는 존재였다.깊어 가는 가을, 발밑의 작은 솔잎이 조용히 일러 주었다. 쓰임은 달라져도 삶의 가치는 쉽게 사라지지 않는다고.