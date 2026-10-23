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문화

26.10.23 07:20최종 업데이트 26.10.23 07:21

'답사기' 권위가 덮어준 30년, 친일파 유묵에서 터졌다

[김종성의 히,스토리] 유홍준 관장 사의 표명... 목민심서' 호치민 애독설부터 <완당평전> 오류 반복도

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유홍준 국립중앙박물관장이 21일 사의를 표명했고, 청와대는 처리했다. 친일파 박중양(1874~1959)이 박원근이라는 또 다른 명의로 쓴 '일반시국은(一飯是國恩 한 끼 밥도 나라의 은혜)'이라는 유묵을 독립운동가 박원근(1912~1950)의 작품으로 국립중앙박물관이 잘못 전시한 사건은 박물관 책임자이자 유묵 소장자인 유홍준 관장의 사퇴로 연결됐다.

지하 활동을 했던 독립투사 박원근이 서예 작품을 남겼다는 증거는 현재까지 발견되지 않았다. 국가보훈부가 발행한 <독립유공자공훈록> 제18권 박원근 편에서 확인되듯이, 사회주의자인 그는 항일활동을 하다가 일제 치안유지법에 걸려 옥살이했다.

이름이 같다는 이유로 이 박원근을 친일파 박원근(박중양)과 동일시한 것은 중대 오류다. 한국을 대표하는 박물관이 엉뚱한 실수를 하도록 만들었으니 이번 사퇴는 불가피했다고 볼 수 있다.

불가피한 사퇴

개인 소장품 전시 및 검증 논란에 책임을 지고 사퇴하는 유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 마지막 인사말을 하고 있다.
개인 소장품 전시 및 검증 논란에 책임을 지고 사퇴하는 유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 마지막 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

유홍준 전 관장은 노무현 정부 때는 문화재청장(2004~2008)이 되고, 문재인 정부 때는 한국학중앙연구원 이사장(2021~2024)에 임명됐다. 그가 임기 종료를 13일 앞둔 2008년 2월 12일에 문화재청장직을 그만둔 것은 국보 1호인 서울 숭례문(남대문)의 화재 때문이다.

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그달 10일 숭례문이 불탈 당시, 그는 공식 출장과 개인 휴가를 겸해 유럽에 있었다. 부부동반으로 나간 이 외유는 대한항공으로부터 왕복 항공비 지원을 받은 것이었다. 이런 점들에 대한 비판이 제기되는 속에서 그는 국보 소실에 대한 문화재청장의 책임을 지겠다며 사직했다.

<나의 문화유산 답사기>를 계기로 널리 알려진 그는 숭례문 화재 이전에는 문화유산에 대한 부적절한 태도로 인해 논란을 일으켰다. 2007년 5월 15일에는 경기도 여주의 효종대왕릉인 영릉에서 지역 유지 30여 명과 함께 취사도구를 이용해 식사한 일 때문에 비판받았다. 왕릉에 반입할 수 없는 LP가스통과 숯불 등으로 음식을 만든 일이 방송을 통해 알려진 결과였다. 2004년의 경복궁 경회루 식사, 2005년의 창경궁 식사 때도 비슷한 논란이 있었다.

그가 쓴 글의 내용과 관련해서도 논란들이 있었다. <나의 문화유산답사기> 제1권에 나오는 <목민심서>와 호치민 이야기도 그런 사례 중 하나다. 이 책에서 그는 정약용이 유배 중에 거주했던 전남 강진의 다산초당에 관한 대목에서 이렇게 썼다.

일찍이 위당 정인보 선생이 '다산 선생 한 사람에 대한 연구는 곧 조선사의 연구요, 조선 근세 사상의 연구요, 조선혼의 밝음과 가리움 내지 조선 성쇠존망에 대한 연구이다'라고 설파한 것, 갑오농민전쟁 때 동학군이 선운사 마애불 배꼽에서 꺼냈던 비기(祕機)는 <목민심서>였다는 전설, 심지어는 베트남의 호치민이 부정과 비리의 척결을 위해서는 조선 정약용의 <목민심서>가 필독의 서라고 했다는 이야기가 전하고 있으니, 이런 것을 그분 위대함의 보론으로 삼고 싶다.

44세 때인 1993년 5월에 발간된 이 책에 유홍준 당시 영남대 교수는 '호치민 목민심서 애독설'을 담았다. 그런데 최근식 전 고려대 아세아문제연구소 연구교수가 <평화학연구> 2010년 제11권 제3호에 기고한 글에 따르면 그 이야기의 근거는 취약하다.

'호치민의 목민심서 애독 여부와 인정설의 한계' 제목의 논문은 "호치민 주석이 생전에 정약용의 <목민심서>를 애독했다는 이야기가 한국인의 일반적 인식으로 되어 있다"고 한 뒤 "(이 이야기가) 문헌상 처음으로 언급된 것은 1992년 4월 소설가 황인경의 소설 <소설 목민심서> 제1권 머리말"이라고 기술한다.

그런 다음, 소설 머리말에 "작고한 베트남의 호치민은 일생 동안 머리맡에 <목민심서>를 두고 교훈으로 삼았다"는 대목이 있다고 기술한다. 이 논문에 따르면, <나의 문화유산답사기>가 나온 1993년에 호치민 애독설을 담은 선행 문헌은 <소설 목민심서>였다.

그런데 <소설 목민심서>의 그 부분은 그 뒤 사라졌다. 위 논문은 "2007년 4월 30일 랜덤하우스코리아(주)에서 펴낸 5판 1쇄에서는 머리말 내용이 바뀌면서 호치민 운운도 제외됐다"고 명시했다.

권위 클수록 검증도 철저히 했어야

유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 자신의 소장품 전시 논란에 대해 질타가 이어지자 곤혹스러운 표정을 짓고 있다.
유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 자신의 소장품 전시 논란에 대해 질타가 이어지자 곤혹스러운 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호

<소설 목민심서>와 <나의 문화유산답사기> 등을 통해 확산된 호치민 애독설은 베트남인들에게도 전해졌다. 최근식 논문은 <목민심서>가 베트남 현대사 발전의 원동력으로까지 과대 포장된 현실을 지적하면서 "일부 베트남인들은 베트남 주재 한국인들에게 바르게 고쳐 달라고 요청하기도 했다"고 전한다. 그러면서 "호치민박물관에 <목민심서>가 없다는 사실"을 언급한다.

과거 2019년 12월 7일 자 <연합뉴스> 팩트체크 기사에 따르면, 호치민이 <목민심서>를 열독했느냐는 질의에 대해 호치민박물관은 "우리는 그것에 대해 들었다. 그러나 우리는 어떤 증거도 가지고 있지 않다"고 답했다.

호치민 애독설처럼 논란을 일으키지는 않았지만, 위 <문화유산답사기> 인용문에 나오는 선운사 마애불 전설도 논란의 소지가 있다. 유홍준은 동학혁명 때 동학군이 선운사 마애불에서 <목민심서>를 꺼냈다는 전설이 있다고 했지만, 불교 전문지인 2024년 11월 12일 자 <불광미디어> '동학산행 1: 선운사 비결 사건에 참여한 승려들'을 읽어보면 이야기가 달라진다.

이 기사에 따르면, 동학도들이 마애불에서 뭔가를 꺼낸 시점은 1892년이다. 이때 동학도들이 거기서 뭔가를 꺼낸 일이 <나의 문화유산답사기>에서는 동학혁명 때 동학군이 뭔가를 꺼낸 것으로 서술됐다. 동학군은 1894년 혁명과 함께 등장했다. 그 전에는 동학도는 있어도 동학군은 없었다. 비록 전설이라는 단서를 달기는 했지만, <나의 문화유산답사기>는 <목민심서>가 동학혁명과 연관됐던 것 같은 인상을 준다.

또 마애불에서 <목민심서>가 나왔다는 이야기도 근거가 불충분하다. <전북학연구> 2021년 제3집에 실린 한승훈 원광대 동북아시아인문사회연구소 HK연구교수의 논문 '선운사 석불 비결 사건에 대한 종교사적 검토'는 마애불에서 꺼낸 것이 조선 멸망을 예견한 비결이었다는 이야기, 비결이 아니라 금과 은이었다는 이야기, 종이 한 장과 구슬이었다는 이야기를 소개한다.

유홍준 전 관장의 또 다른 역작인 <완당 평전>과 관련해서도 논란이 있었다. 2002년에 나온 이 책은 김정희를 추사가 아닌 완당이라는 호로 소개했다.

2003년 1월 23일 자 <주간동아> 등에 따르면, 금석학자 박철상은 <문헌과 해석> 2002년 겨울호 기고문에서 <완당평전>의 오류가 200군데 이상 있다면서 그중 40곳을 지적했다.

유홍준은 30대 이후의 김정희가 추사(秋史)보다는 완당(阮堂)이라는 호로 널리 알려졌다고 했지만 실제의 김정희는 말년까지 추사가 적힌 인장을 즐겨 썼다는 것이 박철상의 비판이다. 또 청나라 학자 완원(阮元)이 완당이라는 호를 주었다는 유홍준의 서술도 근거가 없다고 그는 지적한다.

2004년 4월 2일 자(2009.10.4 업데이트) <동아일보> 등에 따르면, 강우방 이화여대 미술사학과 초빙교수는 <미술과 역사 사이에서>라는 책에서 <완당평전>에 실린 김정희 글씨 160점 중에서 절반가량은 김정희의 작품이 아니라고 문제를 제기했다.

유홍준 전 관장의 <나의 문화유산 답사기>는 한국 사회에 큰 영향을 끼쳤고, <완당평전>도 적지 않은 영향을 미쳤다. 그런 만큼 이 책들에 대한 사회적 검증이 있었고, 그런 속에서 최근식·박철상·강우방 같은 학자들의 공개 지적이 있었다.

유홍준 전 관장과 관련된 위의 각 사건은 저마다 제각각의 성격을 띠고 있다. 그런 가운데서도 그 각각을 관통하는 것은 문화재를 다루는 일이나 역사를 서술하는 과정에서 철저함을 유지하는 일이 얼마나 중요한가 하는 점이다.

30년 전의 베스트셀러인 <나의 문화유산답사기>는 유홍준 전 관장에게 큰 권위를 부여했다. 그러나 권위가 검증의 필요성을 낮추지는 않는다. 권위가 커질수록 철저한 검증의 필요성은 한층 높아진다. 그를 둘러싼 그간의 논란과 이번 친일파 유묵 사태는 검증이 권위를 따라가지 못한 데에 기인한다고 할 수 있다.

#유홍준#박원근#박중양#국립중앙박물관#나의문화유산답사기

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