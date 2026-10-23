'답사기' 권위가 덮어준 30년, 친일파 유묵에서 터졌다

큰사진보기 ▲개인 소장품 전시 및 검증 논란에 책임을 지고 사퇴하는 유홍준 국립중앙박물관장이 22일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 이임식에서 마지막 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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일찍이 위당 정인보 선생이 '다산 선생 한 사람에 대한 연구는 곧 조선사의 연구요, 조선 근세 사상의 연구요, 조선혼의 밝음과 가리움 내지 조선 성쇠존망에 대한 연구이다'라고 설파한 것, 갑오농민전쟁 때 동학군이 선운사 마애불 배꼽에서 꺼냈던 비기(祕機)는 <목민심서>였다는 전설, 심지어는 베트남의 호치민이 부정과 비리의 척결을 위해서는 조선 정약용의 <목민심서>가 필독의 서라고 했다는 이야기가 전하고 있으니, 이런 것을 그분 위대함의 보론으로 삼고 싶다.

큰사진보기 ▲유홍준 국립중앙박물관장이 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 국립중앙박물관, 국립중앙도서관, 한국문화예술교육진흥원에 대한 국정감사에서 자신의 소장품 전시 논란에 대해 질타가 이어지자 곤혹스러운 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

유홍준 국립중앙박물관장이 21일 사의를 표명했고, 청와대는 처리했다. 친일파 박중양(1874~1959)이 박원근이라는 또 다른 명의로 쓴 '일반시국은(一飯是國恩 한 끼 밥도 나라의 은혜)'이라는 유묵을 독립운동가 박원근(1912~1950)의 작품으로 국립중앙박물관이 잘못 전시한 사건은 박물관 책임자이자 유묵 소장자인 유홍준 관장의 사퇴로 연결됐다.지하 활동을 했던 독립투사 박원근이 서예 작품을 남겼다는 증거는 현재까지 발견되지 않았다. 국가보훈부가 발행한 <독립유공자공훈록> 제18권 박원근 편에서 확인되듯이, 사회주의자인 그는 항일활동을 하다가 일제 치안유지법에 걸려 옥살이했다.이름이 같다는 이유로 이 박원근을 친일파 박원근(박중양)과 동일시한 것은 중대 오류다. 한국을 대표하는 박물관이 엉뚱한 실수를 하도록 만들었으니 이번 사퇴는 불가피했다고 볼 수 있다.유홍준 전 관장은 노무현 정부 때는 문화재청장(2004~2008)이 되고, 문재인 정부 때는 한국학중앙연구원 이사장(2021~2024)에 임명됐다. 그가 임기 종료를 13일 앞둔 2008년 2월 12일에 문화재청장직을 그만둔 것은 국보 1호인 서울 숭례문(남대문)의 화재 때문이다.그달 10일 숭례문이 불탈 당시, 그는 공식 출장과 개인 휴가를 겸해 유럽에 있었다. 부부동반으로 나간 이 외유는 대한항공으로부터 왕복 항공비 지원을 받은 것이었다. 이런 점들에 대한 비판이 제기되는 속에서 그는 국보 소실에 대한 문화재청장의 책임을 지겠다며 사직했다.<나의 문화유산 답사기>를 계기로 널리 알려진 그는 숭례문 화재 이전에는 문화유산에 대한 부적절한 태도로 인해 논란을 일으켰다. 2007년 5월 15일에는 경기도 여주의 효종대왕릉인 영릉에서 지역 유지 30여 명과 함께 취사도구를 이용해 식사한 일 때문에 비판받았다. 왕릉에 반입할 수 없는 LP가스통과 숯불 등으로 음식을 만든 일이 방송을 통해 알려진 결과였다. 2004년의 경복궁 경회루 식사, 2005년의 창경궁 식사 때도 비슷한 논란이 있었다.그가 쓴 글의 내용과 관련해서도 논란들이 있었다. <나의 문화유산답사기> 제1권에 나오는 <목민심서>와 호치민 이야기도 그런 사례 중 하나다. 이 책에서 그는 정약용이 유배 중에 거주했던 전남 강진의 다산초당에 관한 대목에서 이렇게 썼다.44세 때인 1993년 5월에 발간된 이 책에 유홍준 당시 영남대 교수는 '호치민 목민심서 애독설'을 담았다. 그런데 최근식 전 고려대 아세아문제연구소 연구교수가 <평화학연구> 2010년 제11권 제3호에 기고한 글에 따르면 그 이야기의 근거는 취약하다.'호치민의 목민심서 애독 여부와 인정설의 한계' 제목의 논문은 "호치민 주석이 생전에 정약용의 <목민심서>를 애독했다는 이야기가 한국인의 일반적 인식으로 되어 있다"고 한 뒤 "(이 이야기가) 문헌상 처음으로 언급된 것은 1992년 4월 소설가 황인경의 소설 <소설 목민심서> 제1권 머리말"이라고 기술한다.그런 다음, 소설 머리말에 "작고한 베트남의 호치민은 일생 동안 머리맡에 <목민심서>를 두고 교훈으로 삼았다"는 대목이 있다고 기술한다. 이 논문에 따르면, <나의 문화유산답사기>가 나온 1993년에 호치민 애독설을 담은 선행 문헌은 <소설 목민심서>였다.그런데 <소설 목민심서>의 그 부분은 그 뒤 사라졌다. 위 논문은 "2007년 4월 30일 랜덤하우스코리아(주)에서 펴낸 5판 1쇄에서는 머리말 내용이 바뀌면서 호치민 운운도 제외됐다"고 명시했다.<소설 목민심서>와 <나의 문화유산답사기> 등을 통해 확산된 호치민 애독설은 베트남인들에게도 전해졌다. 최근식 논문은 <목민심서>가 베트남 현대사 발전의 원동력으로까지 과대 포장된 현실을 지적하면서 "일부 베트남인들은 베트남 주재 한국인들에게 바르게 고쳐 달라고 요청하기도 했다"고 전한다. 그러면서 "호치민박물관에 <목민심서>가 없다는 사실"을 언급한다.과거 2019년 12월 7일 자 <연합뉴스> 팩트체크 기사에 따르면, 호치민이 <목민심서>를 열독했느냐는 질의에 대해 호치민박물관은 "우리는 그것에 대해 들었다. 그러나 우리는 어떤 증거도 가지고 있지 않다"고 답했다.호치민 애독설처럼 논란을 일으키지는 않았지만, 위 <문화유산답사기> 인용문에 나오는 선운사 마애불 전설도 논란의 소지가 있다. 유홍준은 동학혁명 때 동학군이 선운사 마애불에서 <목민심서>를 꺼냈다는 전설이 있다고 했지만, 불교 전문지인 2024년 11월 12일 자 <불광미디어> '동학산행 1: 선운사 비결 사건에 참여한 승려들'을 읽어보면 이야기가 달라진다.이 기사에 따르면, 동학도들이 마애불에서 뭔가를 꺼낸 시점은 1892년이다. 이때 동학도들이 거기서 뭔가를 꺼낸 일이 <나의 문화유산답사기>에서는 동학혁명 때 동학군이 뭔가를 꺼낸 것으로 서술됐다. 동학군은 1894년 혁명과 함께 등장했다. 그 전에는 동학도는 있어도 동학군은 없었다. 비록 전설이라는 단서를 달기는 했지만, <나의 문화유산답사기>는 <목민심서>가 동학혁명과 연관됐던 것 같은 인상을 준다.또 마애불에서 <목민심서>가 나왔다는 이야기도 근거가 불충분하다. <전북학연구> 2021년 제3집에 실린 한승훈 원광대 동북아시아인문사회연구소 HK연구교수의 논문 '선운사 석불 비결 사건에 대한 종교사적 검토'는 마애불에서 꺼낸 것이 조선 멸망을 예견한 비결이었다는 이야기, 비결이 아니라 금과 은이었다는 이야기, 종이 한 장과 구슬이었다는 이야기를 소개한다.유홍준 전 관장의 또 다른 역작인 <완당 평전>과 관련해서도 논란이 있었다. 2002년에 나온 이 책은 김정희를 추사가 아닌 완당이라는 호로 소개했다.2003년 1월 23일 자 <주간동아> 등에 따르면, 금석학자 박철상은 <문헌과 해석> 2002년 겨울호 기고문에서 <완당평전>의 오류가 200군데 이상 있다면서 그중 40곳을 지적했다.유홍준은 30대 이후의 김정희가 추사(秋史)보다는 완당(阮堂)이라는 호로 널리 알려졌다고 했지만 실제의 김정희는 말년까지 추사가 적힌 인장을 즐겨 썼다는 것이 박철상의 비판이다. 또 청나라 학자 완원(阮元)이 완당이라는 호를 주었다는 유홍준의 서술도 근거가 없다고 그는 지적한다.2004년 4월 2일 자(2009.10.4 업데이트) <동아일보> 등에 따르면, 강우방 이화여대 미술사학과 초빙교수는 <미술과 역사 사이에서>라는 책에서 <완당평전>에 실린 김정희 글씨 160점 중에서 절반가량은 김정희의 작품이 아니라고 문제를 제기했다.유홍준 전 관장의 <나의 문화유산 답사기>는 한국 사회에 큰 영향을 끼쳤고, <완당평전>도 적지 않은 영향을 미쳤다. 그런 만큼 이 책들에 대한 사회적 검증이 있었고, 그런 속에서 최근식·박철상·강우방 같은 학자들의 공개 지적이 있었다.유홍준 전 관장과 관련된 위의 각 사건은 저마다 제각각의 성격을 띠고 있다. 그런 가운데서도 그 각각을 관통하는 것은 문화재를 다루는 일이나 역사를 서술하는 과정에서 철저함을 유지하는 일이 얼마나 중요한가 하는 점이다.30년 전의 베스트셀러인 <나의 문화유산답사기>는 유홍준 전 관장에게 큰 권위를 부여했다. 그러나 권위가 검증의 필요성을 낮추지는 않는다. 권위가 커질수록 철저한 검증의 필요성은 한층 높아진다. 그를 둘러싼 그간의 논란과 이번 친일파 유묵 사태는 검증이 권위를 따라가지 못한 데에 기인한다고 할 수 있다.