윤석열 "민주당-북한 연결됐다 생각"

큰사진보기 ▲지난 1월 14일 새벽 내란우두머리 사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 윤석열씨가 최후진술을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

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"그건 맞다. 그런데 대통령으로서 어떤 공당을 무슨 간첩당이네, 종북당이네라고 생각할 수는 없는데, 어쨌든 이렇게 서로 연결이 되는 걸 보고는 체제전복·반국가세력들이 '적의 적은 친구다'라는 차원인지 뭔지는 몰라도, 하여튼 이런 거대 공당에 상당히 연결돼 있고 영향을 미치고 있구나 하는 생각을 가질 수밖에 없었다."

김계리 변호사 : "대통령께서 (발표한) 계엄 선포 담화에서 '반국가세력'이라는 말이 언급된다. 대통령께서는 무엇을 반국가 세력이라고 칭하신 건가?"



피고인 윤석열 : "매국 세력이라는 뜻이다. 애국 세력이 아니라 매국 세력, 나라 팔아먹는, 그러니까 핵심적인 국익을 지속적으로 파괴하고 침해하려는 세력을 저는 매국 세력 또는 반국가세력이라고 얘기하고 있다. 그래서 반국가세력은 우리가 자유민주주의에서 포섭할 좌파-우파, 진보-보수가 아니다 이거다. 그런 얘기를 저는 대통령 때도 공개적인 자리에 가서도 많이 했다."

윤석열씨가 내란 사건 법정에서 "민주당에 북한이 연결돼 있다고 생각했다"라고 말했다. 2024년 12월 3일 밤 비상계엄을 선포하며 그 명분으로 '종북 반국가세력 일거 척결' 등을 내세웠는데, 윤씨의 인식은 그때와 크게 달라지 않은 것이다.22일 오전 서울고등법원 내란전담재판부 형사12-1부(재판장 이승철 부장판사)가 연 내란우두머리 사건 항소심 공판에서 윤석열씨를 상대로 한 변호인 측의 피고인신문이 진행됐다.윤씨 측 김계리 변호사가 신문에 나섰다. 김 변호사는 화면에 2021년 10월 16일 자 <조선일보> 기사를 띄웠다. 간첩단 사건을 다룬 내용인데, 제목은 <[단독] 충북동지회 "이재명에 대중 결집될 수 있게 北이 도와달라>였다. 김 변호사가 이러한 내용을 본 적이 있는지 묻자, 윤씨는 "대선 때였는데, '상황이 보통이 아니구나' 그런 얘기들을 당 관계자들하고 나눈 기억이 있다"라고 대답했다.김 변호사는 "북한이 대선 후보를 정하거나 밀어주는 데 영향력이 있을 수 있는 정도가 됐다 이런 생각을 하게 된 거죠?"라고 되물었고, 윤씨는 "대한민국에 정말 종북 세력이 많은데"라면서 "어떤 후보를 밀어달라 이렇게 하는 거 아니냐, 참 심각하구나 하는 얘기들을 당 사람들하고 나눈 기억이 있다"라고 말했다.김 변호사는 이후 간첩단이 북한으로부터 받은 지령의 내용을 다룬 언론 보도를 계속 제시하면서, 북한과 더불어민주당의 연계성을 주장했다.그는 "북한이 간첩들에게 내린 지령이 우리나라에서 수년간 갈등이 있었던 그런 이슈들과 일치한다. 그런데 촛불 집회, 촛불 세력, 민주노총의 행위들은 북한으로부터 지령을 받고 활동하는 자들에게 영향을 받은 것으로 보인다"면서 "민주당 의원들이 대놓고 이들과 함께 윤석열 퇴진을 외치는 집회에 참여를 해왔다"라고 했다. 윤씨가 대답했다.김 변호사는 "청주간첩단 (북한) 지령을 보면 경기 동부라는 단어가 굉장히 많이 등장한다. 이들은 대통령 당선인 신분일 때부터 탄핵을 시키기 위하여 조직적으로 움직였는데, 민주당은 이들과 행동을 같이했다. 이는 실질적으로 국민들이 투표해 당선된 대통령에 대한 선거 불복 아니냐"라고 물었다. 윤씨는 "당연한 얘기"라고 답했다.이어 반국가 세력에 대한 문답으로 이어졌다.