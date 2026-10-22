"장애인 일자리 늘리고 재활 돕고"…백성현 논산시장, 충남 장애인 복지공로대상

큰사진보기 ▲22일 충남 보령종합체육관에서 열린 ‘2026 충청남도 지체장애인의 날 기념식 및 한마음대회’에서 성우종 충남사회복지공동모금회장(우측)이 백성현 논산시장에게 장애인복지 공로대상을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 백 시장이 목에 건 꽃목걸이는 행사 주최 측이 마련했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손병복 논산시지체장애인협회장이 22일 충남 보령종합체육관에서 장애인복지 공로대상을 받은 백성현 논산시장에게 축하 꽃다발을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 논산시 김배자 인구복지국장과 오병규 소중한사람들팀장도 함께했다. 이날 논산시는 행사에 참석한 충남지체장애인협회 회원들에게 2027 논산세계딸기산업엑스포를 알리며 관심을 모았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사와 주요 내빈들이 22일 오전 충남 보령종합체육관에서 열린 ‘2026 충청남도 지체장애인의 날 기념식 및 한마음대회’에서 박수를 치며 행사를 축하하고 있다. 이날 참석자들은 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 사회를 기원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

장애인 보호작업장 2곳을 새로 열고 발달장애인 무료 치과진료를 지원해 온 백성현 충남 논산시장이 '2026 자랑스러운 충남 장애인복지 공로대상'을 받았다.백 시장은 22일 오전 11시 충남 보령종합체육관에서 열린 '2026 충청남도 지체장애인의 날 기념식 및 한마음대회'에서 공공부문 대상을 받았다. 올해로 15회째를 맞은 이 상은 장애인 복지 발전과 사회참여 확대에 기여한 인물에게 수여한다. 민간부문에서는 유병설 충남사회복지공동모금회 사무처장이 수상했다.논산시는 지난해 '소중한사람들 논산보호작업장'에 이어 올해 '행복한 동행'을 새로 열었다. 보호작업장은 일반 사업장에 취업하기 어려운 장애인들이 직업훈련을 받고 일하며 소득을 얻는 곳이다. 장애인들이 경제적으로 자립하고 사회생활을 이어가는 데 도움을 주고 있다.2024년부터는 매년 장애인 직업·채용박람회를 열어 구직자와 기업이 만날 기회를 마련하고 있다. 백 시장은 보호작업장을 직접 찾아 근로 장애인들의 의견을 듣고, 이들을 시장실로 초청해 일터에서 겪는 어려움과 건의사항을 듣기도 했다.논산의 장애인보호작업장 '발그래일터' 하주현 이사장(건양대 특수교육과 교수)은 "백 시장의 수상을 진심으로 축하드린다"며 "평소 장애인 일자리와 보호작업장 운영에 관심이 많았고, 현장의 어려움을 해결하는 데도 많은 도움을 줬다"고 말했다.논산시보건소는 2024년 10월 재활센터 공간을 넓히고 운동·재활 장비를 보강했다. 뇌병변장애인과 지체장애인들이 몸 상태에 맞춰 재활운동을 할 수 있도록 하기 위해서다. 보건소를 찾기 어려운 장애인에게는 물리치료사와 작업치료사가 가정이나 장애인 시설을 직접 방문해 재활운동을 돕고 있다.발달장애인을 위한 무료 치과진료도 이어지고 있다. 2022년부터 지금까지 누적 진료 인원은 530명이다. 의사소통이 어렵거나 진료에 대한 불안감으로 치과 치료를 제때 받지 못하는 발달장애인들이 필요한 치료를 받을 수 있도록 돕고 있다.올해 논산시청 민원실과 강경읍사무소에는 전동휠체어 급속충전기가 추가로 설치됐다. 외출 중 배터리가 부족해 이동에 어려움을 겪는 장애인들이 이용할 수 있도록 한 것이다. 시는 2023년 공공·민간시설의 장애인 편의시설 설치 실태를 조사한 데 이어 장애인 목욕시설과 복지관 편의공간도 개선했다.논산시는 2023년 장애인평생학습도시로 선정된 뒤 장애인 맞춤형 교육과 취업 연계 프로그램을 운영하고 있다. 학교를 졸업한 뒤에도 새로운 기술을 배우거나 취업을 준비할 수 있도록 교육 기회를 넓혔다. 이 사업은 2024년 '대한민국 평생학습도시 좋은 정책상'에서 우수 정책으로 선정됐다.백 시장은 장애인을 '소중한 사람들'이라고 부른다. 장애 여부보다 한 사람의 존엄과 가치를 먼저 존중하자는 뜻에서다. '소중한사람들 논산보호작업장'이라는 시설 이름에도 이런 생각이 담겼다.백성현 시장은 수상 후 "앞으로도 소중한 사람들이 지역사회에서 함께 살아가는 데 불편함이 없도록 더욱 세심하게 살펴 나가겠다"며 "이번 수상은 현장에서 묵묵히 일해 온 공직자들과 함께 힘을 보태준 시민들 덕분"이라고 말했다.이날 기념식에는 박수현 충남지사를 비롯한 기관·단체장과 충남 15개 시·군의 장애인 및 가족 등 2000여 명이 참석했다.충남지체장애인협회가 주최하고 보령시지회가 주관한 행사에서는 장애인 복지 유공자 표창과 감사패 수여, 전동보장구 및 복지사업 지원금 전달식 등이 진행됐다.이건휘 충남지체장애인협회장은 기념사에서 장애에 대한 편견과 생활 속 불편을 줄이고 장애인과 비장애인이 서로 존중하며 살아가는 사회를 만들어야 한다고 강조했다.오후에는 축하공연과 장애인 가요제가 열렸으며, 행사장에서는 장애인들이 만든 제품을 소개하는 장애인생산품 홍보·전시도 마련됐다.