폭풍우 속 건널목에 버려진 우산, 한 여성의 선택

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가을비에 불어난 생태 하천요즘은 가을에도 폭우가 쏟아지는 이상 기후다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲건널목에 버려진 우산을 인도 가로수 밑으로 옮겨 두었다.폭우 속에도 빛났던 시민 의식을 지켜봤다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"건널목을 지나는 도중에 저런 게 눈에 보이는구나. 그걸 누군가 치우지 않으면 사고로 이어질 수 있겠네."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 17일만 해도 하늘엔 구름 한 점 없었다. 그런데 다음 날 일기예보는 폭풍우가 예상된다며 아예 집 밖에 나가지도 말라고 했다. 가을엔 비가 감성적으로 내리는 법인데 무슨 폭풍우가 몰아치겠는가? 마른 하늘에 날벼락이란 말인가? 하며 일기예보를 시큰둥하게 여겼다.예상과 달리, 오후가 되면서 슬슬 빗방울이 떨어지기 시작하더니 이내 폭우가 쏟아지고 바람도 세차게 불었다. 10월 18일, 수도권과 전국 곳곳에 시간 당 30~50mm의 이례적인 가을 폭우와 강풍이 쏟아져 도로 침수, 가로수 전도, 지붕 파손 등 700건이 넘는 피해가 발생했다는 뉴스가 올라왔다. 심란했다 그래도 집 안에만 있을 수 없는 입장이었다.15년 째 병상에 누워있는 아들을 돌보러 본가로 가야 했다. 비옷을 챙겨 입고 장화까지 신었다. 다행히 성난 듯이 퍼붓던 비는 잠시 소강상태였다. 그런데 잠깐 내린 비로 길바닥에는 낙엽과 쓰레기가 뒹굴고 있었다. 평소에 바짝 말라있던 생태 하천에도 흙탕물이 넘쳐 났다. 뭐라도 다 삼켜버릴 기세였다. 가을에 그런 하천 물을 보는 건 처음이었다.실시간 뉴스를 휴대폰으로 보니, 서울, 인천, 경기 등지에서 낙엽이 배수구를 막아 도로와 인도가 물에 잠기는 등 530여 건의 침수 신고가 접수되었다고 했다. 장마철도 아닌데 물난리가 났다. 가을에 이례적인 비바람이 몰아치니 모두 당황한 기색이 역력했다.아들을 살펴본 후 돌아오는 길이었다. 버스를 기다리고 있었는데 신호등에 초록 불이 들어왔다. 젊은 여성이 건널목을 급히 건너다가 잠시 몸을 구부렸다. 건널목에 나뒹굴어진 우산을 얼른 집어서 도로 가장 자리로 던졌다.얼굴도 이름도 모르는 한 시민의 숨은 행동을 보게 되었다. 폭풍우 속에서도 살며시 빛났던 시민 의식이었다. 그분의 민첩하고 따뜻한 행동이 마음에 남았다.용천하듯이 내리는 폭우에 누군가의 우산이 뒤집혔던 모양이다. 그분은 뒤집힌 우산을 건널목에 버려두고 떠났던 것이다. 누구는 버리고 누구는 치우는 격이 됐다.내가 탈 버스가 곧 도착한다는 메시지가 실시간 정보판에 떴다. 그러나 나는 재빨리 도로 가장자리에 던져진 우산을 인도 가로수 밑에 안전하게 치웠다. 나도 같은 시민이니까 그렇게라도 손길을 보태고 싶었다.돌아오는 버스 안에서 생각하니, 그 우산이 자칫 사고로 이어질 수도 있었겠다 싶었다. 뾰족한 우산대가 타이어를 찢을 수도 있었을 것이다. 아니면 우산을 발견하여 놀란 나머지 운전자가 급하게 브레이크를 밟았을 수도 있었겠다. 그런 걸 생각하면, 건널목을 건너는 와중에도 얼른 그걸 치울 생각을 했던 여성분의 주도면밀함에 박수를 보내고 싶었다.요즘 연일연야 묻지마 행각이 벌어지고 있어서 세상이 차갑고 무서웠는데 한 시민의 따뜻한 마음을 눈 앞에서 목격하니 온 몸이 훈훈했다. 살만한 세상이라는 희망이 솟았다.