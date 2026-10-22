하루 만에 돌아온 '부캉이', 외해로 다시 유도

큰사진보기 ▲22일 오전 부산 북항 친수공원 인공 수로에서 전날 3차 유도 작업으로 수로 밖으로 나갔던 상어 '부캉이'가 다시 재진입, 차단막 안으로 들어와 수로 안을 유영하고 있다. 현재 부캉이는 1차 차단막과 2차 차단막 사이를 유영하고 있다. 2026.10.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲22일 오전 부산 북항 친수공원 인공 수로에서 전날 3차 유도작업으로 수로 밖으로 나갔던 상어 '부캉이'가 다시 재진입, 1차 차단막과 2차 차단막 사이를 유영하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

한 달 넘게 부산항 북항 친수공원 인공 수로에 머물다 3차 구조 작업 끝에 수로 바깥쪽으로 나갔던 흑상어 부캉이가 다시 안으로 들어온 것으로 확인됐다. 현재 차단막인 그물과 폰툰(수상 작업용 구조물) 사이를 맴돌고 있는데, 추가 유도 작업이 진행될 예정이다.시민들 사이에선 이러다 탈진하는 게 아니냐는 걱정이 나왔지만, 현장을 지원하는 국립수과원과 일산 한화아쿠아플래닛 측은 "기존 찰과상을 제외하면 큰 상처는 없고, 상태도 양호하다"라고 설명했다.22일 해양수산부와 부산시 등에 따르면 부캉이는 전날 국립해양생물자원관 등 구조 기관이 부산항 1부두 쪽 마리나브릿지 아래에 설치한 1차 차단막(폰툰과 그물망)을 통과했다. 해수부 관계자는 "어젯밤 오후 11시쯤 부캉이가 너울 등을 틈타 그물 밑으로 들어온 걸로 파악하고 있다"라고 말했다.시 관계자도 "계속 수로 안으로 가려고 시도한 것으로 보인다. 그물 사이에 허점을 찾아 현재 차단막 사이에 머물고 있다"라고 상황을 전했다. 해수부와 시는 보완 조처에 들어갈 계획이다. 수로 바깥쪽 그물망을 올려 부캉이가 바다로 나갈 수 있게 유도한다. 차단 역할을 하는 그물도 보강한다. 앞서 이곳에는 50m 길이의 그물을 삼중으로 설치해 놓았다.부캉이가 들어왔다는 소식에 이곳에는 이른 아침부터 수십 명의 시민들이 몰려들었다. 부산 중구 영주동 주민인 ㄱ(73)씨는 "어제 하루 종일 구조 작업하는 걸 지켜봤다. 날씨가 추운 데다 힘이 약해진 것 같아 마음이 아프다"라고 말했다. 부산으로 여행을 왔다는 40대 ㄴ씨는 "저렇게 또 오는 건 이유가 있지 않겠느냐. 방법을 찾아야 한다"라고 부캉이에게서 눈을 떼지 못했다.그러나 부캉이의 건강 상태는 현재까지 비교적 양호한 것으로 파악됐다. 상태를 관찰한 김현우 국립수과원 해양수산연구관은 "(기존) 찰과상으로 인한 직접적인 위해가 없고, 꼬리를 치는 횟수도 분당 35회로 일정하다"라고 설명했다. 부캉이가 유영 중인 공간의 수온도 이날 오전 9시 기준 21도를 유지하고 있다. 이틀째 이번 구조 작전을 지원 중인 일산 한화아쿠아플래닛 이원석 수의사 또한 "치료가 필요한 상황은 아닌 것으로 판단한다"라며 양호하다는 의견을 밝혔다.상어 전문가는 부캉이가 수로를 빠져나가더라도 곧바로 떠나지 않을 수 있다고 이미 예측한 바 있다. 최윤 국립군산대학교 해양생물자원학과 명예교수는 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "가깝게는 하루이틀 아니면 길면 일주일까지도 머물 것"이라며 대비를 당부했다. 최 교수는 "30여 일을 제대로 먹지 못했기 때문에 체력이 떨어져 있을 수 있다. 계속 주시하고, 항구 쪽의 자망이나 어구도 조심해야 한다"라고 말했다.3m 남짓한 몸길이의 암컷 흑상어인 부캉이는 국내 보호종은 아니지만 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록 EN(위기) 등급에 올라가 있다. 지난달 18일 인공 수로에서 발견돼 한 달 넘게 이곳에 머물렀다. 전문가들은 난류성 먹잇감을 쫓아 우연히 들어온 것으로 추정하고 있다. 하지만 장기간 체류가 이어지자 세 차례에 걸쳐 구조 작업이 시도됐다. 그 결과 지난 21일 수로 밖으로 내보내는 데 성공했지만, 부캉이는 외해로 향하지 않고 그물의 틈을 찾아 다시 수로 쪽으로 들어왔다.