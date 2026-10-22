대통령이 썼다고 비난하더니… 국힘 최고위 등장한 '제미나이'

▲장동혁 국민의힘 대표가 22일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입을 앙다물고 있다. 장 대표는 지난해 당 대표 선거를 앞두고 한 사적인 술자리에서 욕설 섞인 대화를 나누는 녹취가 공개돼 논란이 일고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기