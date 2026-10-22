대통령이 썼다고 비난하더니… 국힘 최고위 등장한 '제미나이'

"대통령이 제미나이에게 물어봐서 통치할 거면, 그냥 제미나이 씨가 대통령 되는 게 어떨까?"
국민의힘 최고위원회의에 생성형 인공지능(AI) 제미나이가 등장했다. 이재명 대통령이 수사기관장의 국무회의 배석 논란을 반박하며 제미나이의 답변을 인용하자, 국민의힘도 AI를 동원해 연일 맞불을 놓았다(관련 기사: 이재명 AI 답변에 보수야권 "대통령을 제미나이로 바꾸자"
https://omn.kr/2k7lq).
김재원 최고위원은 제미나이에 직접 던진 질문과 답변을 공개하며 대통령을 조롱했고, 장동혁 대표는 제미나이를 '일일 우수 최고위원'으로 선정하겠다고 추켜 세웠다.
"제미나이가 대통령 되는 게 어떨까?"… 직접 질문한 김재원
22일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표는 "이재명 대통령이 이제 편 들어줄 친구도 찾기 힘든 모양"이라며 "하다하다 제미나이까지 대통령의 친구로 삼고 있다"라고 비꼬았다.
앞서 이 대통령은 21일 엑스(X·옛 트위터)에 '제미나이에게 물어봤습니다'라는 글을 올렸다. 중대범죄수사청장과 공소청장 등 수사기관장의 국무회의 배석이 수사 독립성을 훼손할 수 있다는 비판에, 제미나이의 답변을 인용하면서 배석 불가 주장을 '위헌적 억지'라고 반박한 것이다.
장 대표는 "대통령은 제미나이가 위헌적 억지라고 했다면서 나 홀로 정신승리에 빠져 있다"라며 "SNS가 목숨줄이라더니 이제 AI에게 목숨을 구걸하는 판"이라고 몰아붙였다. 그러면서 자신도 제미나이에 이 대통령의 재판을 어떻게 해야 하는지 물었다며 "당연히 재판을 재개해야 한단다. 지금 국민이 원하는 답은 딱 하나, 이재명 대통령 재판 재개"라고 주장했다.
김재원 최고위원은 한술 더 떴다. 그는 산림청장과 소방청장 등 다른 기관장과 달리 수사기관장은 대통령이나 그 측근을 수사할 수 있다며, 국무회의 배석이 수사 중립성을 훼손할 우려가 있다고 강조했다.
특히 "산림청장은 장·차관이나 대통령 측근, 대통령을 수사하지 않는다. 재선충을 잡으러 다니는 사람"이라며 "소방청장은 사람을 구조하고 불을 끄는 사람"이라고 말했다. 일반 행정기관장과 수사기관장을 동일하게 취급해서는 안 된다는 주장이다. 이어 자신이 제미나이와 나눈 문답을 회의장에서 직접 소개했다.
먼저 수사기관장의 국무회의 배석이 수사의 공정성·정치적 중립성과 독립성에 대한 국민적 신뢰를 깨뜨릴 가능성이 크지 않느냐고 물었다. 제미나이는 "법적 형식만 보면 대통령의 행정감독권 행사 및 외청장 배석 자체는 법령상 허용되는 행위로 해석될 수 있다"라고 답했다. 다만 최고 권력자의 회의에 참석하는 것만으로도 수사 독립성이 흔들린다는 오해를 살 수 있어 신중해야 한다는 취지의 설명을 덧붙였다.
김 최고위원은 이 대통령이 형사재판의 당사자라는 점까지 질문에 추가했다. 제미나이는 "일반적인 행정 통제 원칙을 사법적 리스크가 얽힌 특수 상황에 그대로 대입하는 것은 법조문의 형식적 해석에만 의존해 실질적 법치주의와 수사 중립성의 가치를 훼손할 수 있다는 강력한 의구심을 자초한다"라고 답했다.
급기야 김 최고위원은 제미나이에게 대통령을 대신할 생각이 없느냐고 물었다. "제미나이 씨는 재판받을 일도 없고 전과도 없고, 형사한테 쌍욕도 안 하고, 근저당 설정해서 집 팔 일도 없고, 국민들도 좀 더 믿지 않겠느냐?"라는 조롱이었다.
그러나 제미나이는 이 질문에는 동조하지 않았다. 오히려 "인공지능 기술은 국정 운영이나 통치 행위를 대신하거나 책임 있는 판단을 내릴 수 있는 존재가 아니다"라고 선을 그었다. 정치적 판단과 국가의 주요 결정은 국민이 선출한 공직자들이 헌법적 절차에 따라 내려야 한다는 취지였다.
김 최고위원은 "제미나이는 거기에다가 겸손하기까지 하다"라며 "이 대통령은 제미나이를 끌어들여 자신의 허망한 이야기를 마치 진실인 것처럼 오도하는 행위를 즉각 중단해야 한다"라고 주장했다.
장 대표는 회의 말미에 "당당하게 대통령에게 할 말 하는 김재원 최고위원과 제미나이를 일일 우수 최고위원으로 선정하겠다"라고 선언했다.
"제미나이는 또 다른 이재명"
국민의힘은 이날 공식 논평으로도 대통령의 AI 활용을 재차 문제 삼았다. 최은석 원내수석대변인은 '거울에게 묻고 정답이라 우기는 대통령'이라는 제목의 논평에서 "생성형 AI는 같은 질문을 하더라도 사용자에 따라 다른 답변을 내놓을 수 있다"라며 "질문의 방식은 물론 이전 대화와 사용자가 제공한 정보, 평소 대화 맥락에 따라 답변이 달라질 수 있기 때문"이라고 밝혔다.
이어 이 대통령이 자신의 논리에 맞춰 길들여졌을지도 모를 '또 다른 이재명'에게 물은 뒤 이를 정당화의 근거로 내세운 셈이라고 주장했다. 최 대변인은 "대통령의 평소 인식에 동기화된 제미나이라면, 어느새 대통령의 논리를 앵무새처럼 되뇌는 '간신'이 되어 있을지도 모른다"라며 "AI에게 물어볼 시간에 국민의 목소리를 더 들으라"라고 촉구했다.