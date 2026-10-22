통일부, 김여정 대남 위협에 "긴장 높이는 행위 즉각 중단해야"

큰사진보기 ▲박정천 북한 국방성 고문이 지난 20일 남부국경 요새화 공사 현장의 주요 지점들을 리일환 노동당 비서와 김여정 당 부장, 인민군 총참모부 주요 지휘관들과 함께 시찰했다고 조선중앙통신이 21일 보도했다. 2026.10.21 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] nkphoto@yna.co.kr ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 22일 북한 김여정 노동당 중앙위원회 부장이 대남 확성기 방송 재개와 군사적 대응을 예고한 데 대해 군사분계선(MDL) 일대에서 긴장과 충돌 위험을 높이는 행위를 즉각 중단해야 한다고 촉구했다.통일부는 이날 김 부장의 담화와 관련한 대변인실 입장문을 통해 "군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하고 긴장과 충돌의 위험을 키우는 행위는 즉시 중단되어야 한다"고 밝혔다.특히 통일부는 과거 남북이 확성기 방송을 통해 서로 대립했던 상황을 언급하며 북한의 대남 확성기 방송 재개 움직임에 우려를 나타냈다.통일부는 "불과 1년여 전, 우리는 서로를 향해 확성기를 틀며 남북 주민 모두가 참기 어려운 고통을 경험한 바 있다"면서 "이러한 과거의 잘못을 다시 반복해서는 안 될 것"이라고 강조했다.앞서 김 부장은 이날 새벽 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 한국 정부를 비난하며 군사적 대응 가능성을 경고했다.김 부장은 "전 국경선에서 우리의 새로운 대응 수단들은 임무대기태세에 들어갈 것이며 대한국확성기들도 수일 안으로 대기 상태에 들어가게 된다"고 밝혔다.또 한국 측이 북한의 국경 요새화 공사를 방해하거나 군사적 충돌을 일으킬 경우 "엄청나게 부서지고 깨지고 무너질 것"이라며 강경 대응을 위협했다.김 부장은 지난 19일부터 한국군의 MDL 일대 경고 방송과 경고 사격을 문제 삼으며 잇따라 담화를 발표하고 있다. 지난 21일에는 이달 중 전 국경선에서 대남 확성기를 가동하겠다고 예고했고, 22일에는 수일 안에 대남 확성기를 대기 상태로 전환하겠다고 밝혔다.통일부는 이러한 군사적 긴장이 반복되는 근본 원인에 주목하면서 남북 간 대화와 소통 체계를 복원해야 한다는 입장도 내놨다.통일부는 "남북 간 긴장과 충돌의 위험을 방지하기 위한 근본적인 해결 방안은 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통 체계를 하루빨리 마련하는 것"이라고 밝혔다.이는 북한이 MDL 일대에서 국경 요새화 공사를 진행하는 과정에서 남북이 군사분계선의 위치를 다르게 판단할 경우 우발적인 충돌로 이어질 수 있다는 점을 고려한 것으로 풀이된다.북한은 지난 2024년부터 남북 관계를 적대적인 두 국가 관계로 규정하고 MDL 일대에서 철조망과 차단물 설치 등 국경 요새화 작업을 진행하고 있다. 이 과정에서 북한군의 MDL 침범과 한국군의 경고 방송·경고 사격이 반복되면서 군사적 긴장이 이어지고 있다.우리 군은 북한군의 MDL 침범에 대응한 경고 방송과 경고 사격이 정전협정에 따른 정당한 방어적 조치라는 입장이다. 반면 북한은 자국 영토에서 진행하는 공사를 한국군이 방해하고 있다며 반발하고 있다.통일부는 이날 입장문에서 "북측은 우리에 대한 위협을 멈추고, 실효적인 문제 해결을 위해 노력하기를 촉구한다"고 밝혔다.