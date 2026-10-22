"시민과 안심 세종 만든다"… 세종경찰청, 경찰의 날 기념식 성료

큰사진보기 ▲제 81주년 경찰의 날 기념식’ ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲직원 대표 박준모·이지나 경위가 경찰헌장을 낭독했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲남윤제 경찰발전협의회 회장이 행정안전부장관 표창을 수상했으며, 김송연 세종시자율방범연합회 사무처장이 경찰청장 직무대행 감사장을, 황현숙 녹색어머니회 부회장이 세종경찰청장 감사장을 각각 받았다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲수사과 이상일 경감이 행정안전부장관 표창을 전수받았으며, 생활안전교통과 이지나 경위와 김석영 씨가 세종경찰청장 표창을 수상했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲자치경찰제 정착과 지역 맞춤형 치안 행정에 기여한 임준수·박준모·권도현 씨가 세종시자치경찰위원회 위원장 표창을 받았다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종특별자치시경찰청(청장 김보준)이 21일 청사 대강당에서 경찰관과 지역 주요 인사들이 참석한 가운데 '제81주년 경찰의 날 기념식'을 개최했다.'새롭게 도약하는 경찰, 국민의 안전을 더욱 굳건히 지키겠습니다!'라는 슬로건 아래 열린 이날 행사에는 김보준 세종경찰청장을 비롯해 남택화 세종시자치경찰위원회 위원장, 김정환 자치경찰위원회 사무국장 등 유관 기관 관계자와 이복신 세종재향경우회장, 최영환 세종시자율방범연합회장 등 치안 협력단체장들이 자리를 함께했다.기념식은 국민의례와 홍보영상 상영을 시작으로, 지역사회 치안 발전에 기여한 경찰관과 시민 협력단체 관계자에 대한 유공자 포상, 축사, 경찰헌장 낭독 순으로 진행됐다.먼저 지역사회 안전망 구축에 힘써온 민·경 협력 치안 유공자들에 대한 표창 및 감사장 수여가 이어졌다. 남윤제 경찰발전협의회 회장이 행정안전부장관 표창을 수상했으며, 김송연 세종시자율방범연합회 사무처장이 경찰청장 감사장을, 황현숙 녹색어머니회 부회장이 세종경찰청장 감사장을 각각 받았다. 이번 포상은 현장에서 경찰과 손잡고 안전한 지역사회를 만들어 온 민간 협력자들의 노고를 격려하는 자리가 됐다.이어 치안 현장에서 헌신해 온 경찰관과 관계자들에 대한 수여식도 진행됐다. 수사과 이상일 경감이 행정안전부장관 표창을 전수받았으며, 생활안전교통과 이지나 경위와 김석영 씨가 세종경찰청장 표창을 수상했다. 아울러 자치경찰제 정착과 지역 맞춤형 치안 행정에 기여한 임준수·박준모·권도현 씨가 세종시자치경찰위원회 위원장 표창을 받았다.김보준 세종경찰청장은 축사를 통해 "제81주년 경찰의 날을 맞아 지금 이 순간에도 현장에서 묵묵히 소임을 다하는 세종경찰 직원들과 든든한 동반자가 되어 주시는 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 자치경찰위원회 및 협력단체들과 긴밀히 소통해 세종시민들이 한층 더 안심하고 생활할 수 있도록 책임을 다하는 세종경찰로 거듭나겠다"고 밝혔다.이어 직원 대표 박준모·이지나 경위가 경찰헌장을 낭독하며 국민의 생명과 재산을 보호하는 경찰 본연의 사명을 다짐했다. 공식 행사 후 참석자들은 단체 기념사진 촬영과 경품 이벤트를 함께하며 화합과 소통의 시간을 가졌다.