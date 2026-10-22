성남시의회 여야 대치 끝 파행... 추경안 처리 무산

큰사진보기 ▲성남시의회가 신상진 시장의 시정질문 답변 순서를 놓고 여야 의원들이 고성을 주고받는 등 충돌한 끝에 추가경정예산안과 결산안 등 주요 안건을 처리하지 못한 채 정례회를 마쳤다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성남시의회가 신상진 시장의 시정질문 답변 순서를 놓고 여야 의원들이 고성을 주고받는 등 충돌한 끝에 추가경정예산안과 결산안 등 주요 안건을 처리하지 못한 채 정례회를 마쳤다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

성남시의회가 신상진 시장의 시정질문 답변 순서를 놓고 여야 의원들이 고성을 주고받는 등 충돌한 끝에 추가경정예산안과 결산안 등 주요 안건을 처리하지 못한 채 정례회를 마쳤다. 시장 답변 순서를 둘러싼 갈등이 본회의장에서의 고성과 정회로 이어진 데 이어 다음 날 시장 불출석 문제까지 겹치면서 의사일정이 이틀 연속 중단됐다.22일 성남시의회에 따르면 전날 열린 제313회 제1차 정례회 본회의가 정회 이후 속개되지 않으면서 회기 종료 시각인 자정까지 주요 안건을 처리하지 못했다. 이번 정례회에서는 제4회 추가경정예산안과 2025회계연도 세입세출 결산안, 성남시 청년기본소득 지급 조례안 재의요구안 등을 다룰 예정이었다.파행은 지난 20일 시정질문 과정에서 시장과 관계 공무원의 답변 순서를 둘러싼 여야 간 이견으로 시작됐다. 더불어민주당은 시정을 총괄하는 신상진 시장이 먼저 답변하고, 이후 국·과장이 세부 사항에 대한 보충 답변을 해야 한다고 요구했다. 반면 국민의힘과 신 시장 측은 기존 관행대로 담당 국·과장이 먼저 답변하고 시장이 필요한 사항에 대해 종합적으로 답변하는 방식을 주장했다.양측이 답변 순서를 놓고 물러서지 않으면서 본회의장에서는 여야 의원들 사이에 고성이 오갔다. 의원들이 서로 언성을 높이며 대치하는 상황이 이어지자 결국 정회가 선언됐다. 이날 오후 본회의가 속개됐지만 신 시장이 참석하지 않자 민주당이 다시 정회를 요청하면서 안건 처리는 이뤄지지 않았다.21일 오후 3시 재개된 본회의에서도 시장 출석 문제가 다시 불거졌다. 신 시장은 베트남 타잉화성 대표단과의 공식 일정으로 참석하기 어렵다는 내용의 공문을 시의회에 제출했다. 민주당은 시장이 없는 상태에서 시정질문을 진행할 수 없다며 정회를 요청했다. 이에 강상태 의장은 회의 시작 약 10분 만에 정회를 선언했고, 본회의는 이후 속개되지 못했다.정례회 파행으로 제4회 추경안 처리도 지연되면서 일부 복지사업의 예산 집행에 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기됐다.국민의힘협의회에 따르면 이번 추경안에는 결식아동 급식 지원비 27억 6천만 원과 어린이집 교직원 인건비 지원비 5억 700만 원 등이 포함돼 있다.성남시는 추경안이 의결되지 않을 경우 11월부터 관련 지원에 차질이 발생할 수 있다는 입장이다.난임부부 시술비의 경우 예산 소진으로 지난 9월 청구분부터 지급이 중단된 상태라고 국민의힘협의회는 전했다.국민의힘협의회는 21일 입장문을 통해 "시장의 직접 답변 요구와 민생예산 처리는 별개 사안"이라며 민주당에 본회의 정상화와 추경안의 조속한 처리를 촉구했다. 또 신 시장이 20일 본회의에서 관계 공무원의 답변 이후 필요하면 직접 추가 답변하겠다는 의사를 밝혔고, 21일에는 공식 일정에 따른 불출석 사유서를 제출했다고 설명했다. 협의회는 "시장이 답변을 거부한 것이 아닌데도 출석 문제를 추경 처리와 연계해 의사일정을 지연시키는 것은 바람직하지 않다"고 주장했다.반면 민주당협의회는 신 시장이 시정질문에 직접 출석해 의회와의 갈등 해결에 나섰어야 한다고 맞섰다. 민주당에 따르면 당초 10월 8일로 예정됐던 시정질문 일정은 신 시장의 해외 출장 일정을 고려해 20일로 변경됐다. 민주당은 시장의 일정을 고려해 의사일정까지 조정했음에도 시정질문이 정상적으로 진행되지 못했다고 지적했다.최종성 민주당협의회 대표의원은 "대외 일정도 중요하지만 시민을 대표하는 의회의 질문에 답하고 갈등을 해결하는 것 역시 시장이 책임 있게 수행해야 할 중요한 책무"라고 말했다. 이어 "답변 순서를 둘러싼 갈등이 발생했다면 시장이 직접 의회에 출석해 해결 방안을 협의하고 정상적인 시정질문이 이뤄지도록 노력했어야 한다"고 강조했다.여야는 오는 30일 임시회를 열어 시정질문과 이번 정례회에서 처리하지 못한 안건 등을 다시 다루기로 했다.