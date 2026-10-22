"소방예산 국비 10.7% 불과…국가 책임 강화해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김현정 의원 ⓒ 김현정 의원실 관련사진보기

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소방공무원이 국가직으로 전환된 지 6년이 지났지만 전국 시도 소방예산의 약 90%를 여전히 지방정부가 부담하고 있다는 지적이 국정감사에서 나왔다.특히 소방 인건비는 최근 4년간 약 1조 4000억 원 증가한 반면 장비·시설 등에 투입되는 사업비는 비슷한 수준에 머물고, 내년도 소방안전교부세까지 큰 폭으로 줄어들 것으로 전망돼 소방재정의 국가 책임을 강화해야 한다는 요구가 제기됐다.더불어민주당 김현정 국회의원(경기 평택시병)은 21일 비금융분야 종합감사에서 소방공무원 국가직 전환 이후에도 소방예산 대부분을 지방정부가 부담하고 있다며 소방 인건비 국비 지원 확대와 안정적인 재원 확보 대책을 촉구했다.김 의원실이 분석한 자료에 따르면 2026년 예산안 기준 전국 시도 소방예산은 8조 5967억 원이다. 이 가운데 국비 지원 비중은 10.7%에 그쳤다. 소방 인건비 약 6조 5천억 원도 대부분 지방정부가 부담하는 구조라고 김 의원은 설명했다. 인건비 증가에 비해 장비와 시설 등에 투입되는 사업비가 늘지 않고 있다는 점도 문제로 지적됐다.김 의원실 자료에 따르면 소방 인건비는 2022년 5조 1천억 원에서 2026년 6조 5천억 원으로 약 1조 4천억 원 증가했다. 반면 사업비는 2조 1천억 원 수준에 머물렀다.지역별 소방예산 편성에서도 차이가 나타났다. 2025년 소방관 1인당 피복비 예산 편성액은 부산과 제주가 각각 25만 원이었던 반면 울산은 70만 원으로 집계됐다. 지역에 따라 최대 2.8배 차이가 나는 셈이다. 개인보호장비의 사용기한 초과율도 서울은 10.6%, 전북은 65.1%로 차이를 보였다.내년도 소방재정 여건은 더욱 어려워질 수 있다는 전망도 제시됐다. 김 의원실은 담배 세수 감소 전망과 과거 세입 정산 등의 영향으로 2027년 소방 분야 소방안전교부세가 올해보다 2595억 원, 약 27.7% 감소할 것으로 예상했다.김 의원은 국무조정실이 관계부처 간 협의를 통해 소방 인건비 전액 국비 지원과 장비 관련 사업의 국고보조율 상향 방안을 마련해야 한다고 요구했다. 아울러 소방안전교부세 감소 예상분을 보전하는 등 안정적인 재원 확보 대책을 수립할 것을 촉구했다.김 의원은 "지역 간 소방서비스 격차를 줄이려고 국가직으로 전환했는데, 예산을 지방에 맡겨둬서는 그 취지를 살릴 수 없다"고 말했다. 이어 "국가가 인건비를 책임지고 지방은 확보된 재원을 장비 교체와 근무환경 개선에 쓸 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.