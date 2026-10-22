'페이커' 기념우표 굿즈 출시... 메탈 버전 507개 한정 제작

큰사진보기 ▲페이커_나만의우표와 포토카드의 결합 ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲페이커_기념우표와 포토카드의 결합 ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲페이커 기념우표와 메탈카드 결합 ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲e스포츠 리그오브레전드(LoL) '페이커' 이상혁(왼쪽)이 10일 서울 중구 서울중앙우체국에서 열린 페이커 기념우표 발행 행사에서 박인환 우정사업본부장과 함께 기념우표를 들고 기념사진을 찍고 있다. 과학기술정보통신부 우정사업본부는 오는 23일 페이커 기념우표 전지 14만 장과 우표첩 등을 발행한다고 이날 밝혔다. 구매는 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국에서 가능하다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

세계적인 e스포츠 스타 '페이커' 이상혁 선수의 기념우표 발행에 맞춰 소장 가치를 극대화한 다양한 부가상품(굿즈)이 팬들을 찾아간다.과학기술정보통신부 우정사업본부는 22일 '페이커' 이상혁 선수의 기념우표 출시를 기념해 기념우표카드, 나만의우표, 나만의우표카드 등 다채로운 굿즈를 함께 선보인다고 밝혔다. 이번에 출시되는 상품들은 페이커 선수의 상징적인 순간과 e스포츠의 뜨거운 열정을 고스란히 담아 소장 가치를 한층 높였다.가장 눈길을 끄는 것은 '기념우표카드'다. 우표와 포토카드를 결합한 형태로 메탈(금속) 버전과 일반 버전으로 나뉜다. 특히 메탈 버전은 1000원권 기념우표 2종을 활용해 단 507개만 한정 제작된 특별판으로 희소성을 더했다. 일반 버전은 기념우표 10종 중 8종을 포토카드 형태로 만들어 앞면에는 우표를, 뒷면에는 페이커 선수의 사진과 사인을 담아 랜덤(무작위 결정) 방식으로 판매한다.함께 선보이는 '나만의우표'는 페이커 선수의 빛나는 기록과 도전의 의미를 오롯이 간직할 수 있도록 제작됐다. 나만의우표카드는 선수의 사진으로 만든 우표와 해당 사진이 촬영된 연도에 어울리는 게임 스킨을 함께 구성해 선수의 발자취와 게임 속 명장면을 자연스럽게 연결했다.이들 부가상품은 23일부터 서울중앙우체국(평일)과 우표박물관(주말)에서 만나볼 수 있다. 서울 잠실 롯데월드몰에 마련된 리그 오브 레전드 팝업스토어에서는 23일부터 10일간 특별 판매가 진행된다.박인환 우정사업본부장은 "이번 기념우표 부가상품이 페이커 선수의 위대한 업적을 기념하는 동시에, 젊은 세대가 우표의 색다른 매력과 문화를 새롭게 경험하는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.앞서 우정사업본부는 지난 10일 서울중앙우체국 우표박물관에 '페이커 기획전시관'을 개관하고 이상혁 선수에게 기념우표를 직접 전달했다. 전시관에는 유니폼 등 소장품과 영광의 순간을 담은 영상, 게임 체험 공간 등이 마련됐다.이번에 발행되는 기념우표와 굿즈에는 2013년 데뷔 이후 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵) 6회 우승, LCK 10회 우승 등 세계 e스포츠의 전설로 자리매김한 페이커의 굵직한 발자취가 고스란히 담겼다. 2024년에는 '전설의 전당(Hall of Legends)' 첫 헌액자로 선정됐으며, 2023년 항저우 아시안게임에 이어 2026년 아이치·나고야 아시안게임에서도 금메달을 획득해 2연패를 달성했다.