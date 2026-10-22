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경제

26.10.22 10:02최종 업데이트 26.10.22 10:02

[속보] 한은, 기준금리 3.00% 동결

두 달 연속 인상 뒤 '숨고르기'... 미국과의 금리차 1%p 유지

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10월 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의
10월 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의 ⓒ 한국은행

한국은행 금융통화위원회가 22일 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 지난 7월과 8월 연속으로 가파르게 오르던 기준금리는 이번 회의에서 잠시 숨을 고르게 됐다.

이번 결정은 신현송 총재 취임 뒤 나온 첫 동결이기도 하다. 미국이 지난달 금리를 인상하면서 벌어진 한미 간 1%포인트 금리 차이는 그대로 유지됐다.

잠시 후 자세한 기사가 이어집니다.

#한국은행#기준금리

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류승연 (syryou) 내방

안녕하세요. 오마이뉴스 류승연기자입니다.

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