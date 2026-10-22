[속보] 한은, 기준금리 3.00% 동결

큰사진보기 ▲10월 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의 ⓒ 한국은행 관련사진보기

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한국은행 금융통화위원회가 22일 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 지난 7월과 8월 연속으로 가파르게 오르던 기준금리는 이번 회의에서 잠시 숨을 고르게 됐다.이번 결정은 신현송 총재 취임 뒤 나온 첫 동결이기도 하다. 미국이 지난달 금리를 인상하면서 벌어진 한미 간 1%포인트 금리 차이는 그대로 유지됐다.