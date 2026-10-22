경제 26.10.22 10:02ㅣ최종 업데이트 26.10.22 10:02 [속보] 한은, 기준금리 3.00% 동결 두 달 연속 인상 뒤 '숨고르기'... 미국과의 금리차 1%p 유지 류승연(syryou) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲10월 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 회의 ⓒ 한국은행 관련사진보기 한국은행 금융통화위원회가 22일 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 지난 7월과 8월 연속으로 가파르게 오르던 기준금리는 이번 회의에서 잠시 숨을 고르게 됐다. 이번 결정은 신현송 총재 취임 뒤 나온 첫 동결이기도 하다. 미국이 지난달 금리를 인상하면서 벌어진 한미 간 1%포인트 금리 차이는 그대로 유지됐다. 잠시 후 자세한 기사가 이어집니다. #한국은행#기준금리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 류승연 (syryou) 내방 아이콘구독하기 페이스북 안녕하세요. 오마이뉴스 류승연기자입니다. 이 기자의 최신기사삼전닉스 ETF 개인 손실 6조…고령층은 손절도 못했다 갤러리 오마이포토 한성숙 국무총리가 남긴 이태원참사 희생자 추모의 글 1/17 이전 다음 이전 다음 접경지역 주민의 생명과 안전을 볼모로 대북강경대응 요구말라! 긴급 기자회견 선서 거부한 조희대 대법원장 국정감사 나온 박진영 박정희기념관 달려간 국힘, <암살자(들)> "패륜적 각색" 맹비난 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.