예술이 마을에 주는 영향? '서남예술장'이 내놓은 답

큰사진보기 ▲21일 서남예술장 개막식이 진행되고 있다. ⓒ 김동규 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 서남예술장 아트마켓 라운딩이 진행되고 있다. ⓒ 1995Hz 관련사진보기

큰사진보기 ▲서남동 일대에서 아트마켓이 진행되고 있다. ⓒ 김동규 관련사진보기

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지난 21일, 전남광주통합특별시 동구 '서남예술촌'이 개최하는 로컬아트마켓 축제 '서남예술장' 개막식이 전남광주 동구 서남동에서 열렸다. 오는 25일까지 5일간 진행되는 이번 '서남예술장'은 옛 광주광역시 최초로 행정안전부 '청년마을 만들기 사업'에 선정된 후 예술과 인쇄 산업, 청년 예술인과 지역 주민의 상생 방안을 모색해 온 1995Hz의 '서남예술촌'이 그동안의 성과를 공유하는 자리다.이번 '서남예술장'은 인쇄 산업의 중심지였던 서남동의 장소성과 지역 정체성을 살린 '서남장'과 지역 안팎의 청년 예술인들이 작품을 전시·판매하는 '예술장'을 결합한 축제로, 지역과 예술이 공존하는 장으로 기획됐다.이날 개막식에선 김소진 1995Hz 대표의 환영사를 시작으로 '서남예술장' 소개, 동구청 축사, 아트마켓 라운딩 등이 이어졌다. 이날 개막식에는 전남광주 동구 신동하 부구청장, 전남광주 동구의회 이지애 의장, 김대성 부의장, 김희선 의회운영위원장, 광주청년센터 김태진 센터장 등이 참석했다.이번 행사 기간에는 매일 오후 2시와 4시, 하루 두 차례 '인사이트 오브 서남: 도슨트 투어'가 운영된다. 방문객들은 도슨트의 해설을 통해 아트마켓 참여 작품을 감상하고, 서남동 인쇄거리에 담긴 역사와 지역 이야기를 살펴볼 수 있다.'서남예술장' 중 서남장은 '마을은 예술에 어떤 영감을 주는가'라는 질문에서 출발한 섹션으로 주민과 예술인이 교류하는 '주민 번영회'를 시작으로 22일에는 2세대 인쇄업자가 직접 진행하는 인쇄 발주 노하우 강의 '로컬 아트 창작 실험실, 23일에는 지역의 이야기를 음식으로 나누는 참여형 시식회 '오메메 레시피' 등의 프로그램이 진행된다.예술장은 '예술이 마을에 주는 영향은 무엇인가'라는 질문에서 출발했다. 회화·도예·일러스트 등 다양한 분야의 지역 청년 예술인 100여 명이 참여해 작품을 선보인다. 대표 프로그램인 '아트마켓'은 행사 기간 5일간 서남동 일대의 유휴 공간을 활용해 운영되며, 방문객들에게 작품을 감상하고 구매할 수도 있는 기회를 제공한다.오는 25일에는 우먼즈랩탑(WLT) 소속 여성 미디어아티스트 15명의 작업을 한 자리에서 소개하는 프로그램인 '미디어아트 스크리닝'이 광주독립영화관에서 열린다. 우먼즈랩탑은 기술과 미디어아트에 깊은 관심을 가진 여성 예술가들로 구성돼 있다.이번 스크리닝에선 각기 다른 매체와 주제를 다루는 작품을 연속 상영하며, 오늘날 젊은 여성 미디어아티스트들이 어떤 방식으로 이미지를 만들고 작업을 확장하는지 살펴 본다. 상영 후에는 참여 작가들과 함께 작품의 배경과 제작 과정에 대한 이야기를 나눈다.