김정은 사망설이 불러낸 30년 전 기억, 21살 병사의 공포

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연일 김정은 북한 국무위원장이 사망했다는 이른바 '지라시'가 온라인을 떠돌며 사람들을 술렁이게 하고 있다. 하지만 현재까지 그의 사망을 뒷받침할 만한 객관적인 근거는 확인되지 않았다. 오히려 북한 관영매체는 김 위원장이 지난 19일 평양에서 열린 '전국 피복·신발전시회-2026'을 둘러봤다고 보도했다. 그럼에도 '북한 최고지도자 사망설'이라는 말은 내게 오래전 기억 하나를 불러냈다. 지금으로부터 꼭 30년 전인 1996년 가을이다.1995년 10월 군번인 나는 당시 자대에 배치된 지 얼마 되지 않은 일병이었다. 군 생활에도 아직 제대로 적응하지 못했던 스물한 살의 젊은 병사에게 어느 날 갑자기 실제 전쟁을 떠올리게 하는 사건이 벌어졌다.1996년 9월 18일 새벽, 강원도 강릉시 강동면 안인진리 앞바다에서 정체불명의 검은 물체가 발견됐다. 해안에서 불과 수십 미터 떨어진 곳에 좌초한 북한의 상어급 잠수함이었다.잠수함에는 북한 정찰국 소속 승조원과 정찰조 등 모두 26명이 타고 있었다. 이들이 육지로 흩어지면서 강릉을 비롯한 강원도 산간 지역에서는 대규모 수색작전이 시작됐다. 작전은 무려 49일간 이어졌다.1996년 11월 5일 인제에서 마지막 무장공비 2명이 사살되기까지 군과 경찰, 예비군 등이 대규모로 투입됐다. 북한군 26명 가운데 25명이 숨지고 1명이 생포됐다. 우리 측에서도 군인과 경찰, 예비군, 민간인이 목숨을 잃었다. 수많은 장병이 다쳤고 주민들의 일상도 오랫동안 멈춰 섰다. 말 그대로 분단이 만들어낸 '49일간의 전쟁'이었다.당시 침투에 사용된 상어급 잠수함은 길이 35m 안팎의 소형 잠수함이었다. 이후 이 잠수함은 침투 현장 인근에 전시됐고, 나 역시 아이들이 초등학생이던 시절 그곳을 찾은 적이 있다.내가 직접 마주한 사건은 아니었지만, 당시 군 복무 중이던 내게도 보이지 않는 적을 경계하며 긴장의 끈을 놓을 수 없었던 힘든 시기였다. 훗날 아이들과 그곳을 찾은 것도 내가 군 생활을 하며 느꼈던 긴장과 기억을 떠올리는 한편, 아이들에게 분단의 현실과 안보가 결코 먼 이야기가 아니라는 것을 직접 보여주고 싶었기 때문이다.그렇다고 내가 당시 강원도에서 근무했던 것은 아니다. 나는 사건이 난 강릉 지역에서 꽤 거리가 떨어진 9사단 백마부대에서 군 생활을 했다. 그런데도 그날의 기억이 이렇게 선명하게 남아 있는 이유가 있다. 바로 그때의 사이렌 소리 때문이다.무장공비 침투 사실이 알려지면서 군에는 긴장이 감돌았다. 당시 항시 출동 태세를 갖춰야 하는 5분대기조였던 나 역시 군장을 꾸린 채 언제든 출동할 수 있도록 대비해야 했다.'정말 전쟁이 나면 어떻게 하지?'훈련 때 수없이 전쟁을 가정했지만, 실제 무장한 북한군이 대한민국 땅에 들어와 우리 군과 총격전을 벌이고 있다는 사실은 전혀 다른 문제였다. 그때 함께 초소 근무를 하던 한 병장이 내 얼굴을 보더니 말했다."전쟁 날 것 같지?"나는 군기가 든 목소리로 '네! 그렇습니다' 대답을했다. 그러자 그가 웃으며 말했다."나 네 계급때 김일성도 죽었어. 그때 나도 너처럼 무서웠다. 그런데 결국 전쟁은 안 났잖아."1994년 7월 김일성이 사망했을 당시 군 복무 중이었던 선임병이었다. 아마 겁에 질린 후임병을 안심시키려고 한 말이었을 것이다. 국제정세를 분석한 것도 아니고 특별한 정보를 가지고 한 이야기도 아니었다. 하지만 이상하게도 그 말이 30년이 지난 지금까지 기억에 남아 있다. 스물한 살의 내가 처음으로 '전쟁'이라는 두 글자를 훈련이 아닌 현실의 공포로 받아들였던 순간이었기 때문인지도 모른다.최근 김정은 북한 국무위원장이 사망했다는 확인되지 않은 소문이 빠르게 퍼지는 모습을 보면서, 뜻밖에도 가장 먼저 떠오른 것은 국제정세도, 북한의 권력 승계 문제도 아니었다. 1996년, 군장을 꾸린 채 대기하던 스물한 살의 나였다.그리고 어느덧 30년이 흘렀다. 당시 스무 살을 갓 넘긴 군인이었던 나는 이제 지천명을 넘긴 나이가 되었고, 어느새 그때의 내 나이 또래가 된 아들 역시 군 복무를 무사히 마쳤다. 코로나 시기를 지나며 혹여 아프지는 않을까 노심초사했던 아들이 어느새 군 생활까지 마치고 전역해 다시 대학생으로 돌아온 모습을 보고 있으면 새삼 세월의 흐름을 실감한다.그때는 정말 몰랐다. 평범한 일상을 살아가는 사람들에게는 그저 민감한 뉴스 한 줄이, 군복을 입고 있는 청년들에게는 얼마나 무겁고 힘겹게 다가오는지를 말이다. 김정은 위원장을 둘러싼 사망설은 그동안 수없이 반복돼 왔다. 우리는 그때마다 '이번에도 설마' 하며 대수롭지 않게 넘겼을지 모른다. 하지만 확인되지 않은 소문 하나가 퍼질 때마다 혹시 모를 상황에 대비하며 평소보다 더 긴장된 시간을 보내야 했을 군 장병들의 부담과 피로는 결코 가볍지 않았을 것이다.그래서 또다시 확인되지 않은 김정은 사망설이 떠도는 지금, 30년 전 그 시절의 나와 같은 나이로 초소와 상황실을 지키고 있을 장병들이 떠올랐다. 이제 군 복무를 마치고 일상으로 돌아온 아들을 둔 아버지가 되고 보니 그들의 부모가 느낄 마음까지 조금은 헤아리게 된다.부디 이번에도 아무 일도 일어나지 않기를 바란다. 지금 자신의 자리에서 임무를 수행하고 있는 장병들이 모두 무사히 복무를 마치고 건강하게 가족의 품으로, 그리고 자신의 평범한 일상으로 돌아가기를 바란다.우리가 오늘도 별일 없는 하루를 살아갈 수 있도록 보이지 않는 곳에서 긴장의 시간을 견디고 있을 대한민국의 모든 군 장병들. 누군가에게는 하나뿐인 아들이고 딸이며, 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가족일 그들에게 30년 전 한때 같은 자리에 서 있었던 사람으로서 감사와 응원을 보낸다.