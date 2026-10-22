"행정수도 특별법 제정, 세종시 완성의 첫걸음"

큰사진보기 ▲20일 열린 (사)세종민주화운동계승사업회 10월 전문가초청 시민집담회 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(사)세종민회 ‘10월 전문가초청 시민집담회’에 이춘희 전 세종시장이 전문가 패널로 참여했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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(사)세종민주화운동계승사업회(세종민회)와 세종시주민자치연구회가 주최하고 세종민회 민주교육시민위원회가 주관한 '10월 전문가초청 시민집담회'가 지난 10월 20일 오후 7시, 세종민회 회의실에서 개최됐다.'행정수도특별법 제정! 행정수도 완성, 어떻게 해야 하나?'를 주제로 열린 이번 집담회에는 패널로 참석한 이춘희 전 세종특별자치시장을 비롯해 주최·주관 단체 관계자와 일반 시민 등 20여 명이 참석해 행정수도 추진 경과와 현안을 살펴보고 세종시의 미래 발전 방향을 논의했다.이번 토론회는 일방적인 강연이나 결론 도출보다 시민들이 각자의 생각을 자유롭게 나누고 서로 다른 관점을 이해하는 데 초점을 맞췄다.발제에 나선 이춘희 전 세종시장은 행정수도 세종의 완성을 위해 세 가지 과제가 필요하다고 강조했다.첫째는 법률적 차원에서 세종시를 행정수도로 확립하는 것이다. 이 전 시장은 2004년 신행정수도 특별법 위헌 결정 이후 행정수도 건설이 여러 우여곡절을 겪어 왔다며, 현재 추진 중인 행정수도 특별법 제정이 가장 중요한 과제라고 하였다. 그는 법률적 근거를 마련해야 정권이 바뀌더라도 사업이 흔들리지 않고 지속해서 추진될 수 있다고 강조했다.둘째는 세종시가 실제로 국정 운영의 중심지로 기능을 하도록 만드는 것이다. 정부 부처와 주요 기관이 이전하는 것만으로 충분하지 않으며, 공무원들이 원활하게 근무할 수 있는 도시 환경과 교통·교육 등 정주 여건을 함께 갖춰야 한다고 하였다.셋째는 국민이 세종시를 대한민국의 행정수도로 인식하도록 하는 것이다. 행정수도 건설을 세종시만의 발전 과제가 아니라 수도권 집중을 완화하고 국가균형발전과 지방분권을 실현하기 위한 국가적 과제로 이해해야 한다고 강조했다.이 전 시장은 정부가 최근 발표한 44개 기관의 추가 이전 계획과 국회 세종의사당, 대통령 집무실 건립 추진 등을 언급하면서도 "여전히 갈 길이 멀다"라는 취지로 시민들의 지속적인 관심과 참여를 당부했다. 또한 세종시가 충청권 다른 시도와 경쟁하기보다 역할을 나누고 협력을 강화해야 한다며, 충청권 공조가 행정수도 완성과 국가균형발전의 중요한 기반이라고 덧붙였다.이어진 자유토론에서는 행정수도 특별법의 조속한 제정 필요성에 공감하면서도, 법 제정 이후의 실행 전략과 시민 생활에 미칠 영향까지 함께 살펴야 한다는 의견들이 나왔다.한 참석자는 "특별법이 국회에서 실질적인 진전을 이루기 위해서는 정치권의 강력한 의지와 시민사회의 지속적인 관심이 필요하다"며 특히 "국회 심의 과정에서 법안의 핵심 내용이 훼손되지 않도록 국회의원들을 설득하고 추진 동력을 유지해야 한다"고 제언했다.또 다른 참석자는 "특별법 제정 자체를 행정수도 완성으로 받아들여서는 안 된다"며 "중앙행정기관과 국회, 대통령 집무실 등이 이전하더라도 실제로 사람들이 세종에서 일하고 생활할 수 있는 환경이 마련되지 않으면 도시의 기능이 충분히 살아나기 어렵다"고 지적했다.수도권에서 이주한 한 시민은 "세종은 자녀를 키우기에 좋은 자연환경과 도시 기반시설을 갖췄지만, 교육·문화·대학 등 여러 기능이 실질적으로 작동해야 시민들이 지역에 정착하고 미래 세대도 세종에서 살아갈 수 있다"고 강조했다.아울러 참석자들은 "대통령 집무실과 국회 세종의사당 건립에 따른 교통 혼잡 대책을 충분히 마련해야 한다"고 제안했다. "기관별로 건립을 추진하는 데 그치지 말고 도시 전체의 교통과 공간계획을 종합적으로 검토해야 한다"고 하였다.이날 토론회에서는 행정수도 완성이 시민의 일상에 미치는 영향도 비중 있게 다뤄졌다. 일부 참석자들은 기관 이전에 따른 주택 수요 증가가 집값과 전·월세 부담으로 이어져 무주택자와 세입자의 주거 불안을 가중시킬 수 있다고 우려했다. 이에 대해 이 전 시장은 "세종시는 계획적인 주택 공급 기반을 갖추고 있다"며 "장기적으로 주택이 충분히 공급돼 부동산 시장이 안정되는 방향으로 가야 한다"고 설명했다.금강수목원 보전과 외교단지 조성 방안에 대한 논의도 이어졌다. 참석자들은 금강수목원의 자연환경과 시민 이용 공간이 훼손되거나 통제구역으로 바뀌어서는 안 된다고 강조하며, 외교단지가 조성되더라도 자연환경과 시민 접근성을 최우선으로 고려해야 한다고 밝혔다.이 전 시장은 이에 공감하며 "외교단지 조성은 개인적인 구상"임을 전제로, "수목원 주변 평지 등을 활용해 자연과 어우러지는 개방 공간이자 세계 각국의 건축·문화가 집약된 문화 공간으로 조성하는 방안을 검토할 수 있다"고 답했다.행정수도 세종의 위상을 높이는 동시에 대전·충북·충남 등 주변 지역과의 연계·협력을 강화해야 한다는 점에서도 뜻을 모았다. 참석자들은 세종시만의 이익을 넘어 충청권 전체의 성장과 수도권 집중 완화라는 큰 틀에서 접근해야 한다고 지적했다.이 전 시장 역시 "세종시가 충청권 광역경제권의 중심축으로서 주변 지역과 기능을 적절히 분담해야 한다"며, 다른 지자체와 불필요한 경쟁을 피하고 각 지역의 특성을 살리는 상생 발전을 이뤄가야 한다고 강조했다.이날 참석자들은 세종시가 단순히 중앙행정기관이 집적된 도시를 넘어, 시민들이 자부심을 느끼며 살아가고 미래 세대가 지속해서 정착할 수 있는 도시로 거듭나야 한다고 입을 모았다.이번 집담회는 행정수도 완성을 단순한 법 제정이나 시설 건립의 문제에 국한하지 않고, 시민의 일상과 도시의 지속가능성, 국가균형발전의 관점에서 함께 고민하는 계기가 됐다. 주최 측은 앞으로도 시민들이 직접 지역 현안을 논의하고 다채로운 의견을 나누는 공론장을 지속해서 마련할 계획이다.