김민석 "조희대 탄핵, 국민 설득 높이는 것도 저희 책임"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 대법관 재제청 거부·업무추진비 오용 논란에 휩싸인 조희대 대법원장에 대한 탄핵 추진 요구와 관련해 "국민적인 설득과 동의를 높여가는 것 또한 저희의 책임이라고 본다"라며 속도 조절 입장을 내비쳤다. 바로 탄핵 소추 절차로 가기보다는 국정조사 등을 거쳐 단계적으로 추진하겠다는 뜻을 재차 밝힌 것이다.김 대표는 22일 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "우리는 이미 조희대 대법원장이 헌법과 법률을 많은 부분에서 어기고 있다고 지적해 왔다"면서도 "탄핵을 위해서는 국민의 동의와 공감이 매우 중요하지 않나"라고 말했다. 이어 "국민 여론과 함께 가는 것이 필요하기 때문에 제가 처음부터 이 부분에 대해서는 설득과 설명의 과정을 충분히 거치겠다고 말씀드렸다"라고 했다.그는 "최근에는 탄핵에 대한 요구가 그 이전보다는 높아지고 있기 때문에 그에 필요한 내용들을 정리하는 작업도 하고 있다"라며 "기본적으로 국민적인 설득력을 높이기 위한 사전적 조치, 또는 별도의 조치도 필요하다"라고 강조했다. "그런 과정의 일환으로 국정조사도 지금 당내에서 제기되고 있어서 그런 부분을 차근차근 해나가겠다"라고도 덧붙였다.이는 조속한 탄핵 추진을 요구하는 당내 일각과 조국혁신당을 향해 '탄핵 가능성은 열어두되 단계적으로 접근하자'고 답변한 것이기도 하다.앞서 조계원 민주당 대변인은 지난 21일 당 최고위원회의 후 기자들을 만나 "(조희대 탄핵 추진을 위해) 국정감사 이후에 구체적 근거들을 확인하는 절차로서 국정조사를 검토 중"이라고 밝힌 바 있다.그러자 정청래 의원은 같은 날 페이스북에 '정치는 타이밍이다. 조희대를 탄핵하라'는 제목의 글을 올려 "후폭풍을 운운하며 국정조사 카드를 꺼내봤자 국민들은 '조희대 탄핵 안 하려고 저러는구나' 의심한다"며 "지금 화끈하게 조희대 탄핵을 결정하는 것이 최상책"이라고 지도부를 압박했다. 조국혁신당도 탄핵소추안을 민주당에 전달하며 오는 31일까지 입장을 전달해 달라고 가세했다.김 대표는 '조 대법원장이 내년 6월 정년인 상황에서 또 한 번 국정조사를 하는 건 사실상 탄핵 의지가 없어서 아니냐'는 지적에는 과거 사례를 들었다.그는 "윤석열 대통령 탄핵이라든가 한덕수 총리 탄핵 등의 경우를 쭉 보면, 어떤 방향이 있다 하더라도 그 방향으로 가는 데 있어 말만 하면 되는 건 아니지 않나"라며 "저희가 결정을 하면 그것을 진행하는 데 대한 책임감이 훨씬 높아지는 것"이라고 했다.이어 "윤석열, 한덕수 그때의 경우를 보더라도 계속해서 '이거 당장 하는 것이 좋지 않냐'라는 말씀들이 있었다"라며 "그 과정들을 저희가 차근차근 밟아갔었다는 것을 보시면 될 것 같다"라고 강조했다.한편 최민희 민주당 최고위원도 같은 날 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 '조희대 탄핵 소추에 대한 대중적 공감대가 더 필요하다'는 지도부 내 기류를 전했다.최 최고위원은 "지도부 내에서도 '탄핵 하자'는 분도 계시고, '탄핵이 좀 부담스럽다'는 분도 있다"라며 "정치 고관여층 등 이 사안만 계속 보는 분들은 탄핵 사유를 충분히 알지만, 국민 대다수는 아직 빌드업이 필요하다"라고 설명했다. 그러면서 "저도 탄핵 사유가 넘치는 것 같지만, (지도부는) 대중적 공유가 필요하다는 판단"이라고 덧붙였다.최 최고위원은 "김민석 대표는 중도확장론을 얘기하고 있다"라며 "여론조사상에서 가장 참고하는 수치가 중도일 것"이라고 말했다. 이어 "중도가 50%를 넘으면 망설임 없이 탄핵으로 들어가지 않을까"라며 "중도와 합리적 보수를 설득하는 과정으로 국정조사를 생각하는 것 같다"라고 말했다.