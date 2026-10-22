임상기 군의원 "수의계약 관리체계 개선해야"

큰사진보기 ▲임상기 청양군의원. ⓒ 청양군의회 관련사진보기

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임상기 청양군의원이 20일 열린 제324회 임시회 군정질문에서 수의계약의 객관성과 투명성을 높이기 위한 관리체계 개선을 촉구했다.2022~2025년까지 4년간의 계약 현황 분석에 따르면, 청양군 전체 계약 1만 1594건 중 1만 962건이 수의계약이다. 2025년에는 전체 계약의 약 95.7%가 수의계약으로 이뤄지기도 했다.문제는 일부 업체에 계약이 집중되고 있다는 것이다.임 의원에 따르면 수의계약 건수 기준 상위 100개 업체가 전체 건수의 47.5%를, 금액 기준 상위 100개 업체가 전체 금액의 55%를 차지했다. 4년 연속 매년 5회를 초과해 계약한 66개 업체가 전체 계약 건수의 36%를 차지했다.이에 대해 임 의원은 "수의계약 자체나 반복 계약이 문제라는 것은 아니다"라며 "전문성과 사업의 연속성 등 합리적인 사유가 있을 수 있지만, 업체 선정 근거를 객관적인 기준에 따라 검토하고 기록으로 남겨야 한다"고 강조했다.개선책으로 임 의원은 각 부서와 읍면의 업체별 계약 건수와 누적 금액을 통합 관리하고, 반복 계약 시 선정 사유를 기록하는 관리체계 구축을 주문했다. 아울러 행정안전부의 수의계약 제도 개편 방안을 언급하며, 군 실정에 맞는 자체 관리기준 마련과 지난 행정사무감사에서 요구한 개선사항의 이행을 촉구했다.임상기 의원은 "수의계약의 시기는 지키되, 업체 선택은 제도와 기준 위에 서야 한다"며 "계약 실적의 누적 관리와 반복 선정 사유 기록 등을 통해 계약 행정의 공정성과 투명성을 높여 달라"고 당부했다.