372번의 음악여행이 책으로 돌아왔다

큰사진보기 ▲문화일보 마지막 연재를 마치며 보냈던 문자 ⓒ 이규승 관련사진보기

큰사진보기 ▲주철환의 음악동네 ⓒ 문화일보 누리집 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이루어질 수없는 사랑 책 ⓒ 도서출판 정다와 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲주철환 선생님과 함께 했던 순간 ⓒ 주철환 관련사진보기

큰사진보기 ▲주철환 북콘서트 포스터 ⓒ 주철환 제공 관련사진보기

지난 5월 11일 아침, 휴대전화에 익숙한 이름이 떴다. '주철환'. 그가 보내온 것은 문화일보에 실린 '주철환의 음악동네' 기사였다. 그러나 이날만큼은 제목을 보는 순간 가슴이 먹먹했다. 372번의 음악여행을 마무리하며 그가 마지막으로 고른 노래는 이승철의 '안녕이라고 말하지 마'였다.하필 작별을 알리는 날, 안녕이라고 말하지 말라니. 언어의 묘미를 즐기는 그다운 선택이었지만 그날은 재치마저 슬프게 다가왔다. 매주 당연하게 도착하던 한 편의 글이 이제는 오지 않을 수도 있다는 사실을 그제야 실감했다. 수년 동안 쌓인 노래와 문장, 그 글을 읽으며 나눴던 대화들이 한꺼번에 떠올랐다.그렇게 끝난 줄 알았던 음악여행이 돌아왔다. 지난 15일 출간된 <이루어질 수 없는 사랑, 이루어질 수없는 사랑>(정다와)은 연재 372편 중 100편을 골라 엮은 428쪽의 음악 인문 에세이다. 책 소식을 듣자 가장 먼저 떠오른 것은 유명 가수나 명곡보다 수년 전 첫 번째 글이 세상에 나오던 날이었다.그가 문화일보에 첫 기고를 시작할 무렵, 나는 그가 대표로 있던 회사에서 홍보 업무를 맡고 있었다. 방송 PD이자 교수, 문화기관 경영자로 살아온 그가 어떤 음악 이야기를 들려줄지 궁금했다. 첫 글이 실리고 다음 글이 이어졌다. 그는 매주 게재된 기사 링크를 보내주었고, 나는 글에서 가장 마음에 와닿은 문장이나 장면을 골라 감상을 전했다.어떤 날에는 익숙한 노랫말이 전혀 다른 뜻으로 다가왔고, 어떤 날에는 가수보다 그를 바라보는 저자의 시선이 오래 남았다. 그가 건네는 한 곡의 노래를 읽고 내 삶의 기억을 답장처럼 꺼내 놓았다. 한두 달이 몇 해로 이어지면서 기사 공유는 어느새 한 주의 즐거움이 됐다.돌아보면 그것은 교실도 교재도 없는 인문학 수업이었다. 사람은 왜 노래하는가, 무엇이 한 사람을 오래 기억하게 만드는가, 우리는 어떤 마음으로 나이 들어야 하는가. 그는 정답을 가르치지 않았지만 매주 새로운 질문을 건넸다. 나는 그 문장들 속에서 사람을 조금 더 너그럽게 바라보는 법을 배웠다.기사 링크 아래 짧게 감상을 남길 때면 그 주에 무엇을 가장 오래 생각했는지도 함께 기록됐다. 그가 보내온 노래는 작은 질문지였고, 나의 답장은 서툰 독후감이었다. 그 시간이 쌓여 내가 사람을 읽고 글을 쓰는 태도에도 조용히 스며들었다.처음에는 500편쯤 연재가 이어지리라 기대했다. 그런데 어느새 100편, 200편을 지나 372번째 글이 도착했다. 매주 노래를 찾아 사람의 삶을 건져 올린 오랜 성실함이 고마웠다. 마지막 글을 읽으며 서운했던 까닭도 칼럼 하나의 종료 때문만은 아니다. 글을 매개로 이어온 소중한 대화가 멈추는 듯했기 때문이다.마지막 링크를 받은 그 아침, 어떤 말로 답해야 할지 한참 망설였던 것도 그 때문이다. 매주 찾아오던 만남의 끝을 쉽게 인정하고 싶지 않았다.주철환은 스스로를 '노래채집가 겸 생활 음악인'이라고 소개한다. 그는 노래가 얼마나 유명한지보다 그 노래가 누구의 마음에 얼마나 오래 머물렀는지에 주목한다. 이미자와 나훈아, 김민기와 정태춘, 조용필과 김광석부터 BTS와 잔나비까지. 비틀스와 퀸, 밥 딜런, 영화 <시네마 천국>의 선율까지 세대와 국경을 넘나들지만, 노래 끝에는 언제나 사람이 있다.김민기의 '아침이슬'에는 '그의 노래는 영감을 주는 퇴비'라는 문장을, 신해철의 '우리 앞의 생이 끝나갈 때'에는 '바닥과 입 맞추어야 공은 튀어오를 수 있다'는 말을 붙였다. '행복은 높은 곳보다 넓은 곳에서 주로 서식한다', '상 받은 자 옆에 상처받은 자가 있는 걸'이라는 표현 앞에서는 웃다가 잠시 멈추게 된다. 가벼운 말놀이가 어느새 삶의 깊은 질문이 된다.특히 밥 딜런의 노래에 붙인 제목이 오래 남는다. '가창력은 감탄의 범주지만 호소력은 감동의 영역'. 노래의 기술보다 진심이 마음을 움직인다는 뜻일 것이다. 나는 그 문장에서 그의 글을 떠올렸다. 잘 쓴 문장은 감탄을 부르지만, 사람의 체온이 담긴 문장은 오래도록 독자의 곁에 남는다.책은 '그 시절, 노래가 우리를 불렀다'에서 '노래는 다시 돌아온다'까지 여섯 부분으로 이어진다. 책장을 넘기다 보면 노래를 듣던 시절의 얼굴과 풍경이 되살아난다. 그가 들려준 가수의 이야기가 어느새 나 자신의 지난날로 바뀌는 순간이다. 음악 해설서라기보다 노래를 빌려 인생을 돌아보게 하는 책이라고 말하고 싶다.제목에 담긴 '이루어질 수 없는 사랑'과 '이루어질 수없는 사랑'의 미묘한 차이도 오래 생각하게 한다. 이루어지지 않았다고 해서 마음마저 사라지는 것은 아니다. 어쩌면 그가 오랫동안 채집한 것은 노래 자체보다 노래 속에 남은 사람들의 그리움과 희망이었는지도 모른다.좋은 스승의 말은 오래된 노래와 닮았다. 처음에는 무심히 지나친 구절이 세월이 흐른 뒤 마음 깊이 들어온다. 그가 매주 보내준 글 역시 그랬다. 짧은 감상을 나누던 시간은 훗날 돌아보니 서로 다른 세대가 노래라는 언어로 마음을 나누던 특별한 배움이었다.그래서 5월 11일의 마지막 노래가 오래 남는다. 이승철의 '안녕이라고 말하지 마'는 그때만 해도 작별의 노래였다. 그러나 이제는 다시 만날 날을 예고하는 노래처럼 들린다. 신문 지면을 떠난 문장들이 한 권의 책으로 돌아와 새로운 독자와 만나기 때문이다. 노래는 끝났지만 이야기는 끝나지 않았다.오랫동안 글을 보내준 그에게 감사하고 싶다. 노래 속에 숨은 사람의 삶을 발견하게 해준 것, 글 한 편을 읽는 일이 깊은 기쁨이 될 수 있음을 알려준 것 모두 고맙다. 기대했던 500편이 아니어도 괜찮다. 372편의 글과 그 글을 기다렸던 사람들의 시간이 남았고, 그중 100편은 다시 책이 됐다. 그것만으로도 넉넉한 선물이다.오는 10월 29일 목요일 오후 7시, 이화여자대학교 삼성교육문화관에서 북콘서트가 열린다. 포스터에는 '10월 마지막 목요일 밤에 우리의 사랑은 이루어진다'고 적혀 있다. 이루어질 수 없는 사랑을 이야기하면서 끝내 만남을 약속하는 사람. 작별 속에서도 다음 노래를 찾아내는 그의 마음이 그 문장에 담긴 듯하다.언젠가 이 책을 다시 펼칠 때면 나는 100편의 이야기와 함께 매주 휴대전화에 도착하던 글, 가장 감명 깊었던 문장을 놓고 대화를 나누던 시간을 떠올릴 것이다. 좋은 노래는 오래되어도 낡지 않는다. 좋은 스승의 가르침도 그렇다.노래는 끝났지만, 그 노래를 함께 들었던 시간까지 끝나는 것은 아니다. 책의 마지막 장 제목처럼, '노래는 다시 돌아온다'. 그렇다. 노래는 돌아왔다. 그리고 그 노래를 기다렸던 제자의 마음도 여전히 그 자리에 있다.