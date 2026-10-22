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26.10.22 11:10최종 업데이트 26.10.22 11:10

민생은 즉시? 해고노동자의 민생은 멈춰 있다

[사진] 부산시 국정감사 열린 날, 서면시장 해고노동자 김태경의 2000일째 거리 행진

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21일 오후, 해고 2,000일을 맞은 김태경 서면시장번영회지회장이 수요집회를 마치고 이동용 앰프를 끌며 서면교차로를 향해 행진하고 있다. 뒤편 버스 승강장에는 부산시의 홍보 문구인 "민생은 즉시! 미래는 확실히! 부산을 다시!"가 걸려 있다.
21일 오후, 해고 2,000일을 맞은 김태경 서면시장번영회지회장이 수요집회를 마치고 이동용 앰프를 끌며 서면교차로를 향해 행진하고 있다. 뒤편 버스 승강장에는 부산시의 홍보 문구인 "민생은 즉시! 미래는 확실히! 부산을 다시!"가 걸려 있다. ⓒ 정남준

지난 21일, 부산 서면시장 해고노동자 김태경이 (사)서면시장번영회로부터 해고된 지 2000일(유일한 조합원인 허진희 조합원의 파업 1494일)을 맞아 수요집회가 열렸다.

김태경 서면시장번영회지회장은 2021년 5월 1일 시장 운영 전반에 대한 내부고발과 최소한의 노동기본권 보장을 요구하다 해고됐다. 이날은 공교롭게도 부산시에 대한 국정감사가 열린 날이기도 했다. 오후 6시 30분 여러 연대 단체와 함께 수요집회를 마친 노동자들은 서면교차로를 향해 행진에 나섰다.

행진 도중 김태경 지회장이 이동용 앰프를 끌고 지나간 버스 승강장에는 "민생은 즉시! 미래는 확실히! 부산을 다시!"라는 부산시의 홍보 문구가 걸려 있었다. 해고된 지 2000일, 파업을 이어온 지 1,494일. 이 두 노동자에게 민생은 언제쯤 회복되고, 미래는 언제쯤 확실해질 수 있을까. 부산시가 말하는 '부산을 다시'에 이 두 노동자가 살아갈 내일은 포함되어 있는 것일까.

21일 오후, 해고 2,000일을 맞은 김태경 서면시장번영회지회장(왼쪽)과 파업 1,494일째인 허진희 조합원이 수요집회를 마친 뒤 부산 서면시장 입구에서 함께 서 있다. 두 노동자는 노동기본권 보장을 요구하며 오랜 시간 투쟁을 이어가고 있다.
21일 오후, 해고 2,000일을 맞은 김태경 서면시장번영회지회장(왼쪽)과 파업 1,494일째인 허진희 조합원이 수요집회를 마친 뒤 부산 서면시장 입구에서 함께 서 있다. 두 노동자는 노동기본권 보장을 요구하며 오랜 시간 투쟁을 이어가고 있다. ⓒ 정남준


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#서면시장#부산시장#비주류사진관

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정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

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