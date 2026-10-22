시골살이의 소박한 안식, 여백을 채우는 시간

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큰사진보기 ▲여름 내내 식탁을 채워준 들깨가 가을볕에 무성하다. ⓒ 임경욱 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무인카페 ‘어울림’에서 바라본 여자만 풍경 ⓒ 임경욱 관련사진보기

텃밭에 심은 들깨가 가을볕에 무성하다. 여름 내내 내 식탁을 지켜주고도 아직 싱싱한 푸른빛이 창창하다. 아침 햇살에 반짝이는 어린 들깻잎을 한 소쿠리 정성껏 땄다. 다듬어 씻은 잎은 소금을 조금 넣고 끓인 물에 살짝 데쳐내어 깨끗한 찬물에 헹군 뒤 물기를 지그시 짜낸다. 그러고는 용기에 담아 들깻잎이 폭 잠기도록 장아찌용 간장을 부어주면 그것으로 끝이다.들깨는 어디서나 군말 없이 잘 자라 재배하기가 쉽다. 비타민과 미네랄이 풍부할 뿐 아니라 식중독을 예방하고 뼈 건강과 빈혈에도 이로운 고마운 식물이다. 생선회나 삼겹살 구이에 빠질 수 없는 쌈채소로도 사랑받지만, 이렇게 장아찌로 담가두면 계절을 넘어 두고두고 식탁을 든든하게 채워주는 귀한 식재료가 된다. 시골살이를 시작하며 배운 소박한 지혜이지만, 누구나 쉽게 손길을 보탤 수 있는 소소한 기쁨이다.들깻잎 장아찌 한 통을 얹어두고 만복에 차오른 부자가 된 기분으로 창문을 활짝 연다. 방 안 가득 가을 햇볕이 들이친다. 라디오에서 흐르는 클래식 선율이 온기 품은 햇살을 타고 은은하게 춤을 춘다. 28㎡의 아담한 공간에서 두 다리를 쭉 뻗고 누워, 온몸을 적셔주는 아침 햇살과 음악 속에 가만히 묻힌다. 젊은 날의 분주함 속에서는 감히 상상조차 하지 못했던 풍경이, 퇴직 후 맞이한 내 일상의 한 대목을 오롯이 채우고 있다.TV와 전자레인지, 에어컨과 세탁기, 작은 주방과 욕실이 알맞게 자리 잡은 원룸. 손을 조금만 뻗으면 나를 포근히 감싸주는 벽이 손끝에 닿아 안도감을 준다. 내가 이 집에서 온기를 나누며 느껴야 하는 것은 세상의 거창한 담론이 아닌, 훨씬 눅진하고 질긴 생의 감정들이다. 집은 세상이라는 거친 풍랑을 피해 잠시 몸을 구부려 숨는 소박한 요새이자, 타인의 시선으로부터 나를 완벽하게 격리해 주는 유일한 안식처다. 밖에서 찌그러지고 구겨진 자존감을 가만히 펼쳐 말리는 곳, 신발을 벗는 순간 비로소 무장해제된 '있는 그대로의 나'를 마주하는 공간. 그것이 내가 집이라 부르는 장소의 본질이다.무엇보다 이 집은 빛과 바람이 자유롭게 드나든다. 아침이면 슬그머니 들어와 이불 위에 따스한 지도를 그리는 햇살, 창을 열면 방 안의 매캐한 공기를 씻어내어 주는 서늘한 바람의 통로. 사계절의 섭리가 창 하나를 사이에 두고 조용히 흘러가는 것을 지켜보는 여유가 바로 이곳에 있다.한낮의 눈부심이 지나가고 오후가 되면 들길을 따라 걷기에 더없이 좋은 시간이다. 푸르른 하늘 아래 알맞은 햇볕과 산들바람이 온 산하를 울긋불긋 물들여 간다. 수확을 마친 황금빛 들녘은 논 귀퉁이에 공룡알 같은 볏짚 곤포를 품은 채 깊은 침잠에 들어섰다. 집집마다 담장 너머 감나무와 석류나무에는 색색의 탐스러운 열매들이 지나가는 이의 눈길을 유혹한다. 인적조차 드문, 한가롭고 평화로운 시골의 가을 풍경이다.들꽃 향기와 풀벌레 소리 가득한 들길을 걷노라면, 바람을 타고 무수한 생각들이 살포시 다가온다. 자연의 품에서 자연스럽게 찾아오는 생각들은 순수하게 말랑거리며 풀잎처럼 싱싱한 울림을 주곤 한다. 가볍게 옮기는 발걸음마다 몸과 마음의 집착을 비워내면 비로소 고요한 여백이 생기고, 그 여백으로 스며드는 생각이야말로 삶의 가장 맑고 본질적인 지혜일 때가 많다. 오늘도 한 걸음 한 걸음 천천히 거닐며 마음속에 찾아오는 귀한 손님들을 반갑게 맞아들이는 담담하고 평온한 하루다.마을을 벗어나 망주산과 소망주산 사이로 연결된 차도를 따라 싸목싸목 40여 분을 걸어가면, 바닷가에 자리 잡은 아름다운 풍광의 '선정은하수꼬막마을'에 다다른다. 이 마을은 해안을 따라 방풍림이 울창하게 조성되어 있다. 공식 명칭은 '고흥 월정리 해안방풍림'으로, 2021년 전라남도 기념물로 지정되어 보존되고 있다. 1500년경 마을이 처음 형성될 무렵, 거센 해풍과 염해로부터 터전과 농경지를 지켜내고자 주민들이 손수 한 그루 한 그루 심어 가꾼 숲이라고 한다.길이 약 400m, 너비 25m에 달하는 이 숲에는 500년 세월을 견뎌낸 느티나무와 팽나무가 주종을 이루고, 해송, 사철나무, 이팝나무, 멀구슬나무 등 130여 그루의 나무들이 울창한 수림을 자랑한다. 한 인간의 생을 몇 번이나 아우르는 세월 동안 주민들과 고락을 함께해 온 나무들의 자태가 자못 근엄하고 신령스럽다.숲 안에서 가장 크고 오래된 느티나무 한 그루는 신목(神木)으로 모셔져, 제당과 제단을 갖추고 해마다 정월 대보름이면 마을의 안녕을 비는 별신제를 올린다고 한다. 잘 정돈된 숲길을 걸어가노라면 거목들이 체내에 축적해 온 땅과 하늘의 기운이 온몸으로 전해지는 듯하다. 적게는 100년, 많게는 500년 동안 한 자리를 지키며 모진 풍파를 견뎌낸 이들의 삶 앞에 고개가 절로 숙여진다.밀물이 차오르기 시작한 갯벌에서는 갈매기들이 먹이 사냥을 하느라 바쁘게 자리를 오간다. 짱뚱어와 칠게, 농게, 그리고 굴과 꼬막, 바지락이 지천인 이곳은 순천만과 여수 바다를 아우르는 여자만(汝自灣)이다. 이곳 보성-순천-여수-고흥 갯벌은 유네스코 세계자연유산 '한국의 갯벌'의 주요 구성요소로 확대 등재되며 그 가치를 인정받았다.고운 펄갯벌과 넓은 염습지, 갈대와 염생식물 군락, 흑두루미와 저어새 같은 희귀 조류는 물론 낙지와 칠게가 숨 쉬는 생명의 천국. 갈매기들이 삼삼오오 모여 끼룩거리며 먹이를 찾는 와중에도, 한 마리의 '조나단 리빙스턴 시걸'은 푸른 창공을 향해 끊임없이 날갯짓을 이어간다. 그 새는 단지 배를 채우기 위해서가 아니라, 더 높은 곳을 향해 비상하기 위해 최소한의 허기만을 달래고 있는지도 모른다.방풍림 선착장에서 망월로를 따라 선정공원 방향으로 300m쯤 올라가면, 마을 끝자락 언덕 위에 무인카페 '어울림'이 아담하게 자리 잡고 있다. 주인은 없지만 은은한 음악이 먼저 나그네를 맞이한다. 편안한 실내에는 결 고운 나무 의자와 테이블이 놓여있고, 한쪽에는 차와 음료를 정갈하게 내어주는 기기들이 마련되어 있다.바닷가 고요와 딱 어울리는 아늑한 공간이다. 따뜻한 차 한 잔을 받아 들고 창가에 앉으니 여자만의 풍경이 한눈에 가득 들어온다. 점점이 떠 있는 섬들은 잔잔한 물결 위에서 꿈을 꾸듯 아련히 일렁인다. 참으로 수려한 풍광이다. 이 아름다움 뒤에는 이곳을 지키며 살아온 사람들과 수많은 생명들의 노고와 헌신이 묵묵히 깃들어 있을 것이다.길지 않은 가을 해는 여섯 시도 되기 전에 망주산 넘어 득량만 쪽으로 기울어진다. 집으로 돌아가는 길은 어릴 적이나 지금이나 변함없는 위안을 준다. 선정마을 횟집에 들러 저녁 찬거리로 바지락 한 꾸러미를 샀다. 횟집이라 해도 제철 생선과 해산물을 소박하게 파는 곳이라 들르는 발걸음이 정겹다. 먹다 남은 애호박을 송송 썰어 넣고 바지락과 함께 끓여낼 된장국. 오늘 저녁, 속을 편안하게 감싸줄 구수하고 따뜻한 자연의 선물이다.