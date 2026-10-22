조국, '윤석열-박철우' 사진으로 한동훈에 역공

"그러면 박철우는 '윤석열을 근접 수행한 최측근'이 되는가?"
사진에 사진으로 맞받았다. 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 한동훈 무소속 국회의원의 '최측근 검사' 주장에 다시 반격했다. 한 의원이 박철우 서울중앙지방공소청장과 조 원장이 함께 찍힌 7년 전 사진들을 공개하자, 이번에는 전직 대통령 윤석열씨와 박 청장이 함께 있는 과거 사진들을 찾아서 꺼내 든 것이다. 국회 방문 당시 나란히 있었다는 사실만으로 '최측근'이라 할 수 있느냐는 반문이다.
조국 "윤석열도 국회에서 안내했을 뿐... 가소로운 선동"
조 원장은 22일 페이스북에 2019년 8월 윤석열 당시 검찰총장이 취임 인사차 국회를 방문했을 때 찍힌 언론사 사진들을 게시했다. 사진에는 국회 복도를 걷는 윤 전 총장 뒤편에 박 청장이 함께 등장한다.
그는 "한동훈이 사진을 긁어 모으니, 유치하지만 어쩔 수 없이 나도 사진을 찾아 올린다"라며 "윤석열 옆에 박철우 검사가 있다. 그러면 박철우는 '윤석열을 근접수행한 최측근'이 되는가?"라고 되물었다.
이어 당시 국회에 파견된 검사는 법무부 장관이나 검찰총장이 방문하면 안내하는 역할을 했다고 설명했다. 그러면서 "박 검사는 나를 국회 안 관련 공간으로 안내했을 뿐이다. 다시 말하지만, 밥 한 끼 같이 먹은 적이 없다"라고 했다.
앞서 한 의원은 박 청장이 조 원장을 '근접 수행한 최측근 검사'라고 주장했고, 조 원장이 이를 부인하자 20일 밤 두 사람이 국회에서 함께 찍힌 과거 사진과 관련 언론 보도를 제시하며 "누가 거짓말하는지 국민들께서 판단하실 것"이라고 맞섰다.
이에 조 원장은 21일 <오마이뉴스>에 사진은 국회 파견 검사의 업무상 안내 장면일 뿐이라며 "가소롭다"라고 반박한 바 있다(관련 기사: 7년 전 사진 '끌올'한 한동훈, 조국 "가소롭다" https://omn.kr/2k7ki
).
한동훈의 '90도 인사' 사진도 꺼내... "박철우에게 사과해야"
조 원장은 이번 게시물에서 한 의원을 향해 "이런 사진 찾아 놓고 미소를 지었을 것"이라며 "가소로운 선동"이라고 비판했다. 또 윤석열씨가 과거 한 의원을 두고 '나보다 언론플레이를 잘한다'라고 칭찬했다는 이야기를 꺼내 "제 버릇 개 못주는 모양"이라고 꼬집었다.
그는 한 의원이 박 청장을 흠집 내려고 한다고 주장하면서 "근래 많이 예민·초조·불안하거나 박철우 서울공소청장이 두려워 어떻게든 흠집내려고 안달인 것 같다"라고 공격했다. 이어 "한동훈 의원, 양식이 있다면 박철우 서울중앙공소청장에게 사과해야 한다"라고 요구했다.
게시물 말미에는 2024년 1월 23일 충남 서천특화시장 화재 현장에서 당시 국민의힘 비상대책위원장이었던 한 의원이 윤 대통령에게 허리를 깊이 숙여 인사하는 사진 두 장도 덧붙였다. 조 원장은 해당 사진에 "참조로 '최측근'이려면 첨부하는 사진 속 한동훈이 윤석열에게 하듯 인사해야 할 것"이라는 설명을 달았다. 박 청장이 국회에서 조 원장을 안내한 모습과 한 의원이 윤 전 대통령에게 허리를 숙여 인사하는 모습을 대비시키며 한 의원의 '최측근' 주장을 거듭 비꼰 것이다.