최종 교섭 결렬... 부산지하철 하청노동자들 "23일부터 총파업"

큰사진보기 ▲21일 부산시청 광장에서 열린 '부산지하철노조 운영서비스지부 조합원 총파업 결의 비상총회'에서 조합원들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

"인원은 더 못 주니까 일을 적게 시키겠다고 한다. 걸레 두 번 닦을 거 한 번만 닦으라고 한다."

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큰사진보기 ▲21일 부산시청 광장에서 열린 '부산지하철노조 운영서비스지부 조합원 총파업 결의 비상총회'에서 조합원이 발언하고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 부산시청 광장에서 열린 '부산지하철노조 운영서비스지부 조합원 총파업 결의 비상총회' ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

부산지하철노동조합 운영서비스지부 허명신 지부장은 21일 부산시청광장에서 열린 '운영서비스지부 조합원 총파업 결의 비상총회'에서 최종교섭 결렬 상황을 전하며 울분을 감추지 못했습니다.허 지부장은 "처음이나 끝이나 똑같았다"면서 사측의 입장을 "교섭 의제가 아니다. 그래서 합의서에 담을 수가 없다. 그리고 예산이 없어서 아무것도 해줄 수 있는 게 없다"로 요약했습니다. 이어 "추운 날씨에 떨며 좋은 소식을 기대했던 조합원에게 미안하다"라며 끝내 눈시울을 붉혔습니다.이날 오후 3시부터 진행된 최종교섭이 결렬되면서 필수 안전시설 개선과 인건비 원가설계 현실화를 요구해 온 부산지하철 하청 노동자들의 파업이 현실화되고 있습니다. 부산지하철노조 운영서비스지부는 오는 23일 새벽 6시부터 전면 파업에 들어갈 계획이라고 밝혔습니다. 이것이 실현되면, 노조법 2조 개정 이후 하청 노동자들이 원청을 상대로 벌이는 최초의 파업입니다.이번 사태를 두고 정부의 정책을 비판하는 목소리도 터져 나왔습니다. 김재남 민주노총 부산본부장은 발언을 통해 "노동부 장관이 원청 교섭의 모범 사례라고 했던 사업장이 바로 부산지하철"이라면서 "사용자성을 부정하고 논의를 거부하며 여기 있는 노동자들을 파업으로 내몰고 있다"라고 목소리를 높였습니다. 정권이 바뀌고 법이 개정되었음에도, 원청이 책임 회피로 일관하는 낡은 관행은 변하지 않았다는 지적입니다.엄길용 공공운수노조 위원장 역시 단상에 올라 "지난 봄에 노동부 장관이라는 사람이 부산 지하철이 원청 교섭 모범 사업장이라고 달려온 적이 있다. 그런데 우리는 지금 다 가로막혀서 파업을 하겠다고 여기 모여 있다"라고 꼬집었습니다. 이어 "노조법 개정되고 시행되고 나서 원청 교섭 사업장에서 쟁의권을 가지고 첫 번째 파업하는 투쟁하는 사업장이 바로 동지들이다"라며 투쟁의 정당성을 역설했습니다.이날 최종 교섭이 끝나자마자 비상총회 단상에 오른 오문제 부산지하철노조 위원장은 파업 명령 하달에 앞서 과거 시장 선거와 관련한 정치권의 행태를 꼬집었습니다. 오 위원장은 "선거를 하자 했고 시장을 바꾸자 했다. 바꿔줬다"라며 "빨간 당 시장에서도 진행했던 걸 파란 당이 이렇게까지 처참하게 만드는 이 정책들 바로잡아야 한다"라고 강도 높게 비판했습니다.인력 부족으로 벼랑 끝에 내몰린 현장 노동자들의 증언도 이어졌습니다. 사직야구장이 있는 사직역에서 근무하는 김숙현 조합원은 야구 시즌마다 겪는 혹독한 노동 강도를 생생하게 고발했습니다.김 조합원은 "우리 사직역은 1년 중 무려 6개월 동안 야구 시즌이라는 혹독한 현장 조건을 견뎌내고 있다"며 "화장실 대기줄이 역사 반을 넘어서고 막힘 사고가 다반사로 발생한다. 역사 내 쓰레기통은 매일 감당할 수 없을 정도다"라고 현장 상황을 전했습니다.이어 늦은 밤 경기가 끝난 후 두 명의 청소노동자가 그 많은 쓰레기를 오롯이 감당해야 하는 현실을 짚으며 "현장 노동자들의 희생만을 강요하는 처사이며, 이는 현장 실정을 외면한 부실한 원가 설계 때문이다"라고 토로했습니다.턱없이 부족한 휴게 시설에 대한 고발도 이어졌습니다. 사상역에서 근무하는 박진아 조합원은 "사상역 환경사가 13명이다. 근데 저희가 지내는 휴게실은 고작 4평이다"라며 "13명이 몸 하나 제대로 펴기도 어려운 좁은 공간에서 휴식을 취하기는 어렵다"라고 열악한 노동 환경을 비판했습니다.부산지하철노조에 따르면, 노사는 지난 7월 22일부터 9월 9일까지 5차례, 그리고 부산지방노동위원회의 제안으로 열린 9월 21일 6차 교섭까지 진행했으나 끝내 이견을 좁히지 못했습니다.노조는 샤워실과 휴게실 등 필수 안전시설 개선, 법정 통상임금 기준을 반영한 원가설계(현재 매년 약 5억 7천9백만 원 초과 지출 발생), 그리고 야간 및 연장근무에 따른 기술직 안전 인력 증원을 강력히 요구했습니다.하지만 원청인 부산교통공사 측은 '공사도 적자여서 별도의 예산을 편성할 수 없고, 구체적 추진계획서도 제출할 수 없다'는 입장을 고수했습니다. 특히 하청 노동자들의 인건비 원가설계와 안전 인력 증원 문제에 대해서는 '교섭 대상이 아니다'라며 선을 그었습니다.결국 교섭이 최종 결렬되자, 조합원들은 투표율 90.1%, 찬성률 96.5%라는 압도적인 수치로 파업을 가결했습니다.오문제 부산지하철노조 위원장은 "부산 지하철 노동조합 운영 서비스 지부 전 조합원은 2026년 10월 23일 06시부로 총파업에 돌입한다"라며 "전 조합원은 2026년 10월 23일 10시 30분까지 부산 시청 광장에 집결하라"고 투쟁명령 3호를 하달했습니다. 22일 오후 7시 30분으로 예정된 본노조인 부산지하철노조의 비상총회 이후 부산지하철노조와 운영서비스지부가 공동으로 총파업 투쟁을 진행할 것으로 보입니다.앞서 21일 오전에는 부산지하철노동조합과 부산지역 진보정당(노동당, 녹색당, 정의당, 진보당), 시민사회단체(부산참여연대, 부산여성회, 부산민중연대 등)는 공동 기자회견을 열고, 전재수 부산시장의 책임 있는 교섭·중재로 파업에 따른 파국을 막기 위한 결단을 촉구했습니다.하루 100만 명의 부산시민이 이용하는 도시철도의 안전과 청결은 현장 노동자들의 피땀 어린 희생에만 기댈 수 없습니다. 파국을 막고 시민의 안전을 지키기 위해, 원청 사용자이자 관리 감독 책임이 있는 부산시가 실질적이고 책임 있는 대화의 장으로 나와 적극적인 사태 해결에 나서야 할 것입니다.