살아있는 측우기의 지혜, 우리가 받아 든 질문

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Measure the Rain. Understand the Rain. Manage the Rain.

비를 측정하라. 비를 이해하라. 그리고 비를 관리하라.

큰사진보기 ▲말레이시아 쿠칭에 모인 세계 문화유산 전문가들2026년 10월 말레이시아 쿠칭에서 열린 ICOMOS 총회 및 학술 행사 참가자들의 기념사진. 이번 행사에서는 전통적인 물 관리 문화유산을 현대의 물 안보와 연결하는 방안도 논의됐다. 필자는 녹화 영상으로 참여해 세종대왕의 빗물 관리 지혜와 캄보디아 레인스쿨을 소개했다. ⓒ ICOMOS GA2026 조직위원회 관련사진보기

"The most important part of a Rain School is not the tank, but the students."

큰사진보기 ▲캄보디아 레인스쿨에서 되살아난 빗물 관리 지혜캄보디아 레인스쿨에서는 학교 지붕에서 모은 빗물을 적절히 처리해 식수로 활용하고, 학생들이 직접 수질을 측정하고 시설 관리에 참여한다. 세종대왕의 빗물 관리 지혜가 현대의 기술과 교육을 만나 실천되는 사례다. 중요한 것은 물탱크가 아니라 물을 이해하고 관리하는 학생들이다. ⓒ 한무영 관련사진보기

Preserve the past. Revive its wisdom. Secure the future.

과거를 보존하자. 그 지혜를 되살리자.미래의 물 안보를 확보하자.

덧붙이는 글 | 우리나라는 세종대왕의 측우 제도를 자랑스러운 과학 문화 유산으로 기억하고 있다. 그러나 그 지혜를 박물관 속에만 남겨 두는 것은 아쉽다. 비를 측정하고 이해하여 사람들의 삶에 도움이 되도록 관리하자는 정신은 오늘날에도 얼마든지 실천할 수 있다.



나는 캄보디아 레인스쿨에서 그 가능성을 보았다. 학생들이 직접 빗물을 관리하고, 그 지혜를 다른 사람들에게 전하고 있다. 이것이 살아 있는 문화유산의 모습이라고 생각한다.



문화유산을 잘 보존하는 나라에서 한 걸음 더 나아가, 그 안에 담긴 지혜를 오늘의 문제 해결에 활용하는 나라가 되었으면 한다. 특히 세종대왕의 나라 대한민국에서 이러한 움직임이 더욱 활발해지기를 기대한다.

문화유산은 잘 보존하는 것만으로 충분할까? 오래된 유물을 박물관에 전시하고 그 역사적 가치를 설명하는 것은 중요하다. 그러나 그 유산을 만든 선조들의 생각과 지혜를 찾아내 오늘날의 문제를 해결하는 데 활용한다면 더욱 의미 있는 일이 아닐까?지난 21일 말레이시아 쿠칭에서 열린 국제기념물유적협의회(ICOMOS) 국제회의에서 나는 이러한 질문을 던졌다. 발표 제목은 '정적인 물 유산에서 살아 있는 물 유산으로(From Static Water Heritage to Living Water Heritage)'였다. 세종대왕의 빗물 관리 지혜가 어떻게 캄보디아의 학교에서 되살아나고 있는지 소개하는 3분짜리 영상 발표였다.이번 회의에서는 세계 각국의 전문가들이 계단식 농업 용수 관리, 해안 지역의 물 관리, 전통적인 물 수집 시설 등 다양한 물 관련 문화유산을 소개했다. 공통된 관심사는 과거의 물 관리 경험과 지혜가 오늘날의 기후 위기와 물 부족 문제를 해결하는 데 어떻게 기여할 수 있는가 하는 것이었다.나는 세종대왕의 측우 제도와 캄보디아 레인 스쿨을 연결하여 그 질문에 답하고자 했다.1441년 세종대왕은 비를 과학적으로 측정하기 위한 제도를 마련하기 시작했다. 이후 측우기를 활용한 강우량 측정이 제도화되었다. 비는 하늘에서 내리는 자연 현상이다. 사람의 힘으로 비를 내리게 하거나 멈추게 할 수는 없다. 그러나 얼마나 내리는지 측정하고, 그 결과를 이해하고, 적절하게 관리하는 것은 사람의 몫이다.나는 세종의 빗물 관리 지혜를 세 가지 말로 정리했다.측우기는 이 철학을 실천하기 위한 도구였다. 중요한 것은 측우기라는 물건 자체보다 그것을 만들고 활용하도록 만든 생각이다.오늘날 우리는 측우기를 문화재로 보존하고 그 우수성을 자랑한다. 물론 자랑스러운 일이다. 그러나 측우기에 담긴 정신을 실제 물 관리에 얼마나 활용하고 있는지도 돌아볼 필요가 있다. 기후 변화로 가뭄과 홍수가 반복되는 지금, 비를 정확히 측정하고 그 특성을 이해하여 지역에 맞게 관리하자는 세종의 지혜는 여전히 유효하다.문화유산의 진정한 가치는 과거에 얼마나 훌륭했는가에만 있는 것이 아니라, 오늘날에도 얼마나 유용하게 활용될 수 있는가에 있다고 생각한다.그렇다면 이러한 생각을 실제로 어떻게 되살릴 수 있을까? 나는 캄보디아에서 진행 중인 레인스쿨(Rain School)을 소개했다.캄보디아의 일부 학교에서는 학생들이 안전한 식수를 확보하는 데 어려움을 겪는다. 그런데 학교 지붕 위에는 비가 내린다. 그동안 그냥 흘려보내던 빗물을 모아 적절하게 처리하고 관리하면 학교에서 사용할 수 있는 물을 확보할 수 있다. 레인스쿨은 이러한 생각에서 출발했다. 이러한 레인스쿨 사업은 한-메콩협력기금(Mekong–ROK Cooperation Fund, MKCF)의 지원을 받아 캄보디아 왕립학술원(RAC) 등 현지 기관과 협력하여 추진되고 있다.학교 지붕에서 빗물을 모으고, 저장하고, 적절한 처리와 수질 관리를 거쳐 식수로 활용하는 시스템을 설치한다. 그러나 레인스쿨의 진정한 목적은 물탱크를 설치하는 것만이 아니다. 학생들이 직접 빗물을 배우고, 수질을 측정하고, 물 사용량을 기록하고, 시설 관리에 참여한다. 학생들은 단순히 물을 공급 받는 수혜자가 아니라 자신들의 물을 관리하는 주체가 된다. 나는 발표에서 다음과 같이 강조했다.레인스쿨에서 가장 중요한 것은 물탱크가 아니라 학생들이라는 뜻이다. 물탱크는 시간이 지나면 낡을 수 있다. 그러나 물을 이해하고 관리하는 방법을 배운 학생들은 그 지식을 평생 활용할 수 있다. 또 가족과 이웃에게 알려줄 수도 있다. 이것이 바로 내가 생각하는 '살아 있는 물 유산(Living Water Heritage)'이다.세종 시대에는 측우기를 이용해 강우량을 측정하고 기록했다. 오늘날 레인스쿨에서는 학생들이 간이 수질 측정기를 사용해 수질을 확인하고, 디지털 기술을 이용해 관리 기록을 남긴다. 우리가 개발한 'SKYBOT 앱'을 이용하면 학교별 물의 수질과 수량에 관한 정보를 기록하고 공유할 수 있다. 멀리 떨어진 전문가들도 이러한 자료를 보면서 학생과 교사들에게 필요한 조언을 할 수 있다.이번 발표에서는 미얀마의 한 학생이 'SKYBOT'를 소개하는 모습도 보여주었다. 세종 시대의 측우기와 오늘날의 스마트폰은 생김새도 다르고 기술도 다르다. 그러나 자연 현상을 측정하고, 기록하고, 이해하여 더 나은 물 관리로 연결한다는 기본적인 생각은 닮아 있다.옛것을 그대로 재현하는 것이 전통을 계승하는 유일한 방법은 아니다. 전통에 담긴 원리를 이해하고, 현대의 기술과 사회적 필요에 맞게 새롭게 실천하는 것도 중요한 계승 방법이다. 그런 의미에서 캄보디아의 레인스쿨은 한국의 빗물 관리 지혜가 새로운 환경에서 되살아나는 사례라고 생각한다.지난 9월 3일 캄보디아 프놈펜에서는 제4회 국제빗물관리학회(4RWHM 2026)가 열렸고, 참가자들은 프놈펜 빗물선언(Phnom Penh Rain Declaration)을 발표했다. 빗물을 단순히 처리하거나 배제해야 할 대상으로만 보지 않고, 인간과 자연이 함께 살아가기 위한 소중한 자원으로 인식하자는 메시지를 담았다.레인스쿨 이니셔티브는 유엔 물 행동 의제(UN Water Action Agenda)에도 등록되어 있다. 지역 학교에서 시작한 활동을 국제사회와 공유하기 위한 노력이다. 이번 쿠칭 ICOMOS 회의는 이러한 활동을 문화유산이라는 새로운 관점에서 소개하는 기회가 되었다.ICOMOS의 물과 유산 관련 전문가들은 과거의 물 관리 문화와 유산이 현재와 미래의 물 안보, 물 안전, 지역사회에 어떻게 기여할 수 있는지 논의하고 있다. 이러한 논의는 오는 11월 튀르키예 안탈리아에서 열릴 예정인 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)와 12월 아랍에미리트 아부다비에서 개최될 유엔 물 회의로도 이어질 예정이다.나는 프놈펜에서 시작한 빗물의 메시지가 쿠칭을 거쳐 이러한 국제 무대로 이어지기를 희망한다고 밝혔다. 빗물은 어느 한 나라만의 자원이 아니다. 세계 어느 곳에서나 내린다. 따라서 빗물을 이해하고 활용하는 지혜도 국경을 넘어 공유할 수 있다.문화유산을 보호하는 일은 중요하다. 그러나 보존에만 머물러서는 그 유산의 가능성을 충분히 살리지 못할 수 있다. 오래된 측우기를 잘 보관하는 것과 세종의 측우 제도에 담긴 지혜를 오늘의 물 관리에 적용하는 것은 서로 다른 일이다. 어느 하나만 선택할 필요도 없다.유물은 보존하고, 그 안에 담긴 지혜는 현대에 맞게 되살리면 된다. 그렇게 할 때 문화유산은 과거의 기록을 넘어 현재의 문제를 해결하고 미래 세대에게 새로운 가능성을 열어주는 자산이 된다. 나는 이번 발표를 다음 세 문장으로 마무리했다.585년 전 세종대왕이 시작한 빗물 관리의 지혜가 오늘날 캄보디아 학생들의 손에서 새로운 모습으로 실천되고 있다. 이제 우리도 질문해 볼 때다. 세종대왕의 측우기를 자랑하는 데서 한 걸음 더 나아가, 그 안에 담긴 지혜를 우리 사회에서 어떻게 되살릴 것인가? 그 답을 찾고 실천하는 일이야말로 문화유산을 진정으로 계승하는 길이 아닐까.