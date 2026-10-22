'사람이 불로 빚어낸 보석'을 보고 싶다면

"권 기자, 내가 꼭 청자를 만들 거예요."

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"그럼 첫 전시는 제가 기획할게요."

큰사진보기 ▲해겸 김해익 선생46년간 오로지 우리나라 청자의 기술을 복원시키는데 매진해왔고 이제야 그 길을 알게 됐다고 한다. ⓒ 권미강 관련사진보기

큰사진보기 ▲해겸 김해익 도자전오는 10월 26일부터 11월 8일까지 방배동에 있는 복합문화공간 가프에서 열리는 해겸 김해익 도자전이다. 우리나라 도자의 역사를 볼 수 있다. ⓒ 권미강 관련사진보기

(관련기사:

청자 비색의 비밀 '불을 찾아라')

"같은 흙과 같은 유약이라도 불을 어떻게 때느냐에 따라 전혀 다른 도자기가 나옵니다. 나는 작품보다 먼저 불을 만들었습니다."

큰사진보기 ▲전통방식 그대로해겸 선생은 물레도 옛 방식 그대로 발물레를 사용한다, ⓒ 김해익 관련사진보기

큰사진보기 ▲황상감청자매병한달여 가마불 속에서 태어난 청자들은 제각각의 불맛을 가지고 있어 색이 다양하다. ⓒ 권미강 관련사진보기

큰사진보기 ▲청자 상감모란문 주자해겸 선생의 작품으로 비색을 띄고 있다. 그 옛날에도 비색 청자는 나오기가 쉽지 않아 아주 귀한 작품으로 분류됐다고 한다. ⓒ 권미강 관련사진보기

큰사진보기 ▲청자주병같은 가마 안에서도 같은 유약을 발랐어도 어떤 위치에서 있느냐에 따라 색이 완전히 다르다. 비색만이 청자가 아니라는 것을 보여준다. ⓒ 권미강 관련사진보기

<해겸 김해익 도자전>

- 전시 기간 : 2026년 10월 26일 ~ 11월 8일

- 오프닝 : 10월 26일(월) 오후 3시

- 장소 :

(KGAFF) (서울특별시 서초구 방배동 883-28)

20여 년 전, 경주세계문화엑스포에서 만난 도예가 해겸 김해익 선생이 내게 했던 말이다. 당시 그는 고려청자의 끊어진 기술을 다시 잇겠다는 꿈을 품고 수십 년째 흙과 불을 연구하고 있었다.나 역시 그에게 약속했다.그로부터 20년이 흐른 지금, 그 약속이 서울에서의 전시로 이어진다.오는 26일(월)부터 11월 8일(일)까지 서울 서초구 방배동 복합문화공간 가프(KGAFF)에서 열리는 <해겸 김해익 도자전>이다. 전시 첫날인 26일 오후 3시에는 해겸 선생이 참석하는 전시 오프닝을 갖는다.비록 청자 작품만을 위한 첫 전시는 아니지만, 서울에서 처음 선보이는 자리인 만큼 오래전 약속을 절반쯤은 지킨 셈이다.해겸 선생과의 인연은 경주세계문화엑스포 소식지 <엑스포 문화사랑>에 연재하던 'MY WAY' 인터뷰에서 시작됐다.이 코너는 디자이너 앙드레 김, 배우 최불암과 남명렬, 누비장 김해자, 국악인 원일, 연출가 김아라 등 각 분야에서 자신만의 예술세계를 일궈온 이들의 삶과 철학을 담아내던 지면이었다. 그때 만난 해겸 선생은 오래된 가마와 불에 관한 이야기로 자신의 삶을 들려주었다.5대째 도공의 맥을 잇는 그는 열일곱 살 무렵 아버지의 공방에서 도자 일을 시작했다. 처음부터 도공의 길을 원했던 것은 아니었기에 가업에서 벗어나 독립한 뒤 토기를 만들며 자신만의 길을 찾고자 했다.그러나 흙과 유약, 가마와 불을 연구할수록 그가 결국 도달해야 할 곳은 청자였다. 고려시대 절정에 올랐으나 소성 기술의 맥이 온전히 이어지지 못한 청자. 그 기술을 다시 찾아내는 일을 그는 도공으로서 평생의 과제로 삼았다해겸 선생이 청자에 도달하기까지 걸어온 길은 우리 도자의 역사와 맞닿아 있다. 토기에서 녹유, 분청, 철화, 청화, 백자에 이르기까지 다양한 도자 기술을 직접 익히고 실험했다. 청자를 제대로 만들기 위해서는 흙과 유약의 성질은 물론, 우리 도자가 발전해 온 기술적 흐름까지 깊이 이해해야 했기 때문이다.그렇게 오랜 시간을 돌아 마침내 붙잡은 것은 바로 '불'이었다.그는 고려청자의 비밀이 단순히 흙과 유약의 배합에만 있는 것이 아니라, 가마의 구조와 불의 흐름, 열의 축적과 산소의 양을 다스리는 기술에 있다고 믿었다. 수십 년 동안 장작가마를 직접 짓고 허물기를 반복하며 불을 연구했다. 수없는 실패를 거듭했고, 때로는 가마가 무너지거나 긴 시간 공들인 작품을 통째로 버려야 했다. 하지만 그는 멈추지 않았다.해겸 선생의 청자는 가스가마나 전기가마가 아닌 전통 장작가마에서 태어난다. 초벌에 3박 4일에서 4박 5일, 재벌에는 약 21~22일 동안 불을 땐다. 가마에 열을 천천히 축적시키고, 소성이 끝난 뒤에도 충분히 식혀야 한다. 유약 작업과 냉각까지 포함하면 한 번의 작업에 한 달 반에서 두 달 가까운 시간이 걸린다.그 오랜 시간 가마를 지키며 불과 씨름하는 이유는 오직 하나, 자신이 찾고자 했던 청자의 빛에 도달하기 위해서다.흔히 청자라고 하면 영롱한 비색을 떠올리지만, 해겸 선생의 청자는 비색에만 머물지 않는다. 녹색과 황색, 회색, 붉은색과 검은색까지. 같은 흙과 유약이라도 가마 안의 위치와 불의 흐름에 따라 오묘하게 다른 색이 태어난다.그는 이러한 청자를 '사람이 불로 빚어낸 보석'이라고 말한다. 땅속 깊은 곳에서 오랜 열과 시간을 견뎌낸 원석이 보석이 되듯, 흙 역시 뜨거운 가마 속에서 깊고 오묘한 빛을 품은 청자로 거듭난다는 것이다.이번 전시는 단순히 완성된 청자 작품만을 선보이는 자리가 아니다. 토기에서 청자에 이르기까지 해겸 선생이 걸어온 반세기 도자 인생을 통해 우리 도자의 흐름과 기술적 가치를 함께 살펴보는 아카이브 전시다.한 장인이 평생을 바쳐 찾아낸 것은 청자의 색만이 아니었다. 흙을 이해하고, 가마를 만들고, 불을 읽으며 우리 도자 기술의 뿌리를 다시 확인하는 과정이었다.경주에서 처음 만났을 때, 해겸 선생은 아직 자신이 꿈꾸던 청자에 도달하지 못했다고 했다. 그러나 반드시 만들어내겠다는 그의 말에는 흔들림이 없었다. 20여 년이 지난 지금, 그는 자신이 찾고자 했던 고려청자의 불을 마침내 되살려냈다고 말한다.이제 그 오랜 시간의 결실을 서울에서 선보인다. 한 사람의 집념이 어떻게 기술이 되고, 그 기술이 어떻게 예술로 승화하는지 궁금하다면 오는 26일 오후 3시, 전시의 첫 문을 여는 자리에서 해겸 선생으로부터 직접 이야기를 들어보길 권한다.불을 견딘 흙이 보석이 되기까지, 그 안에는 한 장인이 온 생애를 바쳐 지켜온 시간이 담겨 있다.복합문화공간 가프