프랑스 시위 이민자 탓이란 트럼프... 마크롱 "어리석어"

큰사진보기 ▲2026년 10월 21일 카타르 루사일에서 열린 제9차 원플래닛 국부펀드(OPSWF) 연례 정상회의 당일, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 취재진에게 발언하던 중 바라보고 있다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

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에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 최근 프랑스에서 벌어진 대규모 시위를 이민자 탓으로 돌린 외국 지도자들의 주장을 '어리석은 발언'이라고 반박했다.AP통신에 따르면 21일(현지시각) 중동 순방 중인 마크롱 대통령은 카타르에서 기자들로부터 지난 주말 시위 및 폭력 사태와 관련해 '외국의 개입'이 있었는지 질문을 받고 "눈에 띄는 증거는 없다"라고 답했다.이어 "하지만 그때 이후로 외국의 정보 조작은 있었고, 이는 많은 외국 지도자들의 용납할 수 없고 어리석은 언급으로 이어졌다"라고 비판했다.마크롱 대통령은 "프랑스에서 절대로 일어나지 않은 장면을 보여주는 인공지능(AI) 이미지들도 있다"라며 "우리가 이민자와 이슬람 극단주의자에게 침략당했다고 하는 사람들이 있는데 순전한 거짓"이라고 강조했다.프랑스에서는 열악한 교육 환경과 높은 생활비에 대한 항의 시위가 전국에서 열렸고, 지난 주말 폭력과 약탈로 이어지면서 2천 명 넘게 체포됐다.트럼프 대통령은 "프랑스나 이탈리아에서의 혼란과 증오를 보면, 그건 교육 문제가 아니다"라며 "그 나라를 증오하는 사람들이 그 나라로 들어오는 것이 문제"라고 주장했다. 내달 중간선거에서 프랑스 사태를 내세워 반이민 정책을 강조한 것이다.또한 마크롱 대통령을 향해 "더 늦기 전에 국경을 폐쇄하고 통제권을 확보하라"라고 말하기도 했다.반면에 마크롱 대통령은 "프랑스를 희생양 삼아 선거운동을 하려는 사람들이 있다"라며 "유럽 안에서든지, 대서양 건너편이든지"라고 지적했다. 이것이 트럼프 대통령을 가리키는 말이냐는 기자들의 질문에는 "그들 중에 있다"라고 답했다.영국 BBC방송은 마크롱 대통령의 발언에 대해 "트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 겨냥한 것"이라고 전했다.역시 이스라엘 총선을 앞둔 네타냐후 총리도 자국 매체와의 인터뷰에서 "프랑스가 극단주의 이슬람의 침략을 당했다"라며 프랑스는 서유럽에서 무슬림 인구가 가장 많은 나라라고 강조했다.머저르 페테르 헝가리 총리는 "프랑스의 무분별한 파괴와 부당한 폭력 사태를 보면서 헝가리가 왜 이민에 대해 가능한 한 가장 엄격한 접근 방식을 지지하는 이유를 모두가 분명히 알게 됐을 것"이라고 강조했다.그러나 마크롱 대통령은 "지금 프랑스를 깎아내리는 사람들은 프랑스를 사랑하지 않는 사람들이다. 그런 사람들이 매우 거슬린다"라며 사실과 아닌 말을 함부로 해서는 안 된다"라고 반격했다.다만 오는 24일 프랑스에서 또다시 대규모 시위가 예고된 가운데 마크롱 대통령은 "질서를 무너뜨리려는 사람들은 차단될 것"이라며 강경 대응 의지를 나타냈다.