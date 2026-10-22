"취하지 않으면 돌아가지 못하리" 230년 전 정조의 결기

큰사진보기 ▲수원 불취무귀(不醉無歸) 야시장"취하지 않은 자 돌아가지 못하리라" 개혁정신으로 수원화성을 세운 정조의 핵심 메시지가 밤의 콘텐츠로 거듭난다 ⓒ 이철원 관련사진보기

"햇불을 올려라, 훈련을 시작하라."

큰사진보기 ▲정조의 친위부대 장용영의 야간군사훈련추위를 무릅쓰고 더위를 먹으며 바람으로 빗질하고 빗물로 목욕하라 ⓒ 이철원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정조의 포용정치와 애민정신, 방화수류정 공연정조는 수원화성 연무대에서 성곽을 쌓는 기술자들을 격려하고 건배를 하면서 또한 '불취무귀' 건배사를 하였다 ⓒ 수원시(화성문화제 홍보자료) 관련사진보기

"불취무귀(不醉無歸. 취하지 않은 자, 집으로 돌아가지 못하리라)"

큰사진보기 ▲정조대왕의 술 한잔 받아 보실래요팔달문시장 지원센터 광장에 술을 따르는 정조대왕의 동상이 포토존으로 조성되어 있다. ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲불취무귀 야시장'초상권 프리' 축제 안내 배너 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲불취무귀 야시장, 가을밤을 즐기는 시민들정조는 왜 신하들에게 "취하지 말라" 대신 "모두 취하라"고 했을까 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲불취무귀 야시장수원막걸리, 행궁둥이, 장안문별주 등 '불취무귀'를 온몸으로 경험할 전통주도 함께한다 ⓒ 이철원 관련사진보기

큰사진보기 ▲불취무귀 야시장10월24일(3회차)과 10월31일(4회차) 두 번이 더 남아 있다. 야시장 장터는 수원 통닭거리로 이어진다 ⓒ 수원시(홍보팜플릿) 관련사진보기

큰사진보기 ▲선기대 마상무예마침 24일(토) 오후 2시에 수원이 자랑하는 마상무예 '선기대, 화성을 달리다' 공연이 화성행궁 우화관 앞마당에서 펼쳐진다 ⓒ 이철원 관련사진보기

일회성 이벤트를 넘어 '상설 야시장'으로 몇 해 전 현재의 야시장 장터에서 청년 푸드트럭이 상설로 운영되며 시민들의 호응을 얻은 바 있다. 여러가지 이유로 지속되지는 못하였지만 야시장의 상설화 필요성과 가능성을 확인해 준 계기였다.



마침 현재, 시장 거리를 관통하는 '수원화성 복원공사'로 기존 건축물 철거를 진행 중이다. 성곽 구간이 이어지면서 새롭게 조성될 공간의 일부를 '상설 야시장' 거점으로 기획해 보면 어떨까.

새벽 시간에는 '농산물 새벽시장'(수원은 농업 역사 도시), 낮에는 '시민참여 플리마켓', 밤에는 '야시장'을 열면 일석삼조 '왕의 시장'을 기대할 수 있다. 또한 한쪽 부스에서는 전통시장이 파장한 뒤의 신선식품 재고를 떨이로 파는 '야간 번개장터'를 개설한다면 전통시장 상권에도 도움이 될 것이다.



불취무귀 야시장 축제를 기획한 수원문화재단에 따르면 "이번 야시장을 계기로 수원화성·팔달문·화성행궁 등 인근 관광지의 발길을 전통시장으로 유도하고자 한다"며 "방문객의 체류와 소비가 상인 매출 증가로 이어지는 선순환 구조를 만들어갈 계획"이라고 한다.

따라서 일회성 이벤트가 아니라 현재 행궁동 거리(일명 행리단길)에 폭발적으로 늘어나고 있는 방문객들의 관광수요를 담아낼 상설 야시장을 기대해 본다. 이는 '숙박형 체류형 수원관광'을 활성화할 수 있는 콘텐츠가 될 것이다.

큰사진보기 ▲2017년 푸드트럭 시범 상설화팔달문시장에 과거 상설 푸드트럭이 호응을 얻은 바 있다. 야시장 상설화는 향후 '숙박형 체류형 수원관광’을 기대할 중요한 콘텐츠이다. ⓒ 이철원 관련사진보기

군사들의 야조夜操(야간군사훈련)를 명하는 정조대왕의 황금 빛 갑옷이 달빛 아래 번쩍이자 수천 명 군사들의 함성과 기세가 수원화성 연무대와 장안문을 돌아 팔달산 서장대에 이르렀다.성곽의 포대에서는 신기전, 홍이포등 화포무기가 천지를 진동하는 가공할 화력으로 불을 뿜었다.무예24기로 다듬어진 정조의 친위부대가 휘젓는 죽장창과 낭선창이 바람을 가르며 적의 무리를 향하였고 곡예를 하듯 성곽을 달리는 기병부대의 마상무예는 무협지의 한 장면을 방불케 했다. 그리고 무엇보다 훈련을 지휘하는 정조대왕과 그 군사들의 눈매가 매서웠다.1795년(을묘년) 윤2월, 8일간의 수원 행차 중 넷째 날, 아버지 사도세자의 현륭원을 참배하고 돌아온 정조는 성곽에서 가장 높은 팔달산 서장대에 올라 밤늦게까지 군사훈련을 직접 지휘했다. 이를 지켜보던 신하들은 식은땀을 흘렸다.이미 6000여 명의 수행원과 1400여 필의 대규모 행렬에 기세가 눌린 신하들이었다. 게다가 사도세자의 무예18기에 마상무예를 결합해 무예24기로 무장한 정조의 친위부대 장용영은 초창기 30명에서 어느새 1만 8000 정예 병력으로 불어나 있었다.'추위를 무릅쓰고 더위를 먹으며 바람으로 빗질하고 빗물로 목욕하라.' 이는 장용영 부대의 강인한 훈련을 짐작할 수 있는 구호이다.나라의 부국강병보다 자신들의 안위와 붕당정치에 혈안이 되어 있던 신하들은 두려움에 떨었다. 정조는 이날을 위해 33년을 기다렸고 왕위에 오른 뒤 20년을 준비해 온 것이다.그리고 다음날인 행차 다섯째 날, 정조는 화성행궁 봉수당에서 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연과 신하들을 위한 잔치를 연다. 정조는 신하들에게 친히 술을 따르고 권하며 메시지를 외친다.이 술 한 잔에 지난 과거와 반목을 모두 녹여내자는 선언이었다. '그동안 나를 반대하고 심지어 암살하려 했던 세력들마저 모두 용서하마. 그러니 오늘 실컷 마시고 취하자. 그리고 새롭게 시작하자.''나는 붕당정치의 희생양이 되어 뒤주에서 숨을 거둔 사도세자의 아들이다. 그러나 나의 복수는 피의 보복이 아니다. 붕당정치를 끝내자는 것이다. 이제 힘의 균형은 왕에게 있다. 그러니 조선 수백 년 반목과 파멸을 반복해 온 갈등을 이 술잔에 담아 남김없이 비워내자. 포용하고 화합하자. 이것이 내가 꿈꾸는 개혁이다.'혁명보다 어려운 것이 개혁이다. 혁명은 반대파를 무력으로 제거하면 그만이지만, 개혁은 그들을 설득해서 함께 가야 하기 때문이다. 정조는 이 포용의 정치를 위해 이토록 치밀하게 힘을 기르고 판을 준비해 온 것이다. "모두가 나의 백성이요, 나의 신하이다"라던 정조의 술잔에는 분노와 복수가 아닌 용서와 포용, 그리고 미래가 담겨 있었다.이러한 정조의 '불취무귀' 정신과 역사적 스토리를 담아낸 야시장 축제가 지난 10일부터 오는 31일까지 수원 팔달문시장 지동교 일원에서 열리고 있다.정조는 수원을 백성들이 자유롭게 장사할 수 있는 상업 신도시로 만들고자 했다. 그 '왕의 시장' 거리가 지금 야시장 인파로 넘쳐 나고 있는 것이다.어묵, 떡볶이, 잔치국수 등 대표적인 분식거리는 물론 족발, 육회, 홍어회, 부추전, 소고기지엔빙 등 주변 9개 시장 상인들이 참여하는 다채로운 먹거리가 가득하다. 수원막걸리, 행궁둥이, 장안문별주 등 '불취무귀'를 온몸으로 경험할 전통주도 함께한다. 시민들은 야장 마당에서 마음껏 가을 밤의 운치를 누린다.불취무귀 야시장은 10월 주말(토요일 오후 5시~10시) 동안 진행된다. 아직 10월 24일(3회차)과 10월31일(4회차) 두 번이 더 남아 있다.특히 24일에는 오후 2시부터 수원이 자랑하는 마상무예 <선기대, 화성을 달리다>공연이 화성행궁 우화관 앞마당에서 펼쳐진다. 무료이다. 정조의 기병부대였던 선기대 마상무예의 멋진 공연을 관람한 뒤 가을 억새가 장관을 이루는 수원화성 성곽길을 걸어서 야시장 장터로 향하면 최상의 가을 나들이 코스가 되겠다.