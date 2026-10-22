중국은 배터리 시장의 규칙 자체를 바꿨다

큰사진보기 ▲프랑스 파리에서 열린 파리 모터쇼에 전시된 BYD 차 샤크. 2026.10.12 ⓒ EPA= 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | * 필자 소개



현 이씨원㈜/대표이사

현, 나노일렉트로닉스㈜/상임고문

현, Chipsbank Technologies Co.(深圳芯邦科技股份有限公司)/한국대표

현, HiNa Battery Technology Co. (中科海纳科技有限责任公司)/한국대표

소방산업공제조합/금융위원

연세대학교 상경대학 경영학사

강원대학교 산업대학원 건축공학석사

강원대학교 대학원 재료공학과 박사과정

지난 칼럼에서 나는 한국 2차전지 산업이 자칫하면 '제2의 도시바'가 될 수 있다고 경고했다. 그 글을 쓰면서 한 가지 질문을 내게 던졌다.'도대체 왜 이렇게 됐을까?'한국의 배터리 기술이 갑자기 나빠진 것도 아니다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온은 여전히 세계적인 배터리 기업이다. 현대자동차 역시 세계적인 전기차 기업으로 성장했다. 그런데 왜 시장의 주도권은 빠르게 중국으로 넘어갔을까? 나는 그 답을 배터리 산업의 기술 자체가 아니라 시장을 바라보는 방식의 차이에서 찾아야 한다고 생각한다.이 문제를 책상에서만 바라본 것이 아니다. 나는 2023년 한국의 주류 배터리인 NCM용 수산화리튬 시장에 뛰어들었다. 2023년 11월 나는 국내 모 대기업과 수산화리튬 장기공급계약(7년)을 체결했다. 당시만 해도 분위기는 매우 좋았다. 전기차 시장은 폭발적으로 성장하고 있었고, 국내 배터리3사는 공격적으로 생산 능력을 확대하고 있었다.양극재 생산 능력 확대와 함께 고순도 수산화리튬의 안정적인 확보가 중요한 과제로 떠올랐다. 수산화리튬은 특히 하이니켈 NCM 계열 양극재와 밀접하게 연결돼 있다. 하이니켈 양극재에는 수산화리튬이 중요한 원료로 사용된다. 나 역시 당시에는 이것이 앞으로 상당 기간 지속될 시장이라고 판단했다.그런데 예상하지 못했던 일이 벌어졌다. 전기차 시장에 캐즘(혁신 제품이 초기 시장에서 대중화 단계로 넘어가는 과정에서 겪는 일시적 수요 정체나 침체 현상)이 찾아왔다. 완성차 업체들의 전기차 판매 증가세가 둔화하고 투자 계획이 조정되기 시작했다. 배터리 업체와 소재업체의 증설 계획에도 영향을 미쳤다.결국 내가 체결했던 수산화리튬 공급 계약 역시 아쉽게도 계약 해지라는 결과를 맞게 됐다. 그 경험은 내게 단순한 사업상의 실패가 아니었다. 오히려 그 일을 겪으면서 한국 배터리 산업의 구조적인 문제가 무엇인지 직접 들여다보게 됐다.한국은 배터리를 만들었지만 원료 경쟁력은 달랐다. 한국 배터리 산업의 가장 큰 약점 가운데 하나는 원재료다. 배터리는 셀(cell) 기술만으로 만들어지는 산업이 아니다. 리튬·니켈·코발트·망간·흑연 등 핵심 광물에서부터 양극재·음극재·전해질·분리막 그리고 이를 가공하는 장비까지 거대한 공급망이 필요하다. 특히 양극재는 배터리 원가에서 매우 큰 비중을 차지하며, 그 핵심 원료인 리튬의 가격과 조달 경쟁력이 배터리 원가에 직접 영향을 미친다.문제는 한국이 이 공급망에서 중국에 비해 절대적으로 유리하지 않았다는 것이다. 중국은 광물 확보에서 소재 가공, 양극재와 음극재 생산, 배터리 제조, 전기차와 ESS(에너지 저장 장치)까지 거대한 산업 생태계를 구축했다. 반면 한국은 세계 최고 수준의 셀 제조 기술을 확보했지만 원료와 소재에서 중국 의존도가 높고 공급망 전체를 지배하지 못했다. 결국 배터리 셀에서 아무리 세계 최고가 되더라도 원재료 경쟁력이 떨어지면 가격 경쟁력에서 중국을 이기기 어려운 구조가 된 것이다.그런데 시장은 또 한 번 변했다. 더 큰 문제는 그동안 우리가 확보하려고 했던 원료와 기술의 시장 자체가 변하기 시작했다는 것이다. 한국은 고에너지밀도의 NCM 배터리에 집중했다. 따라서 수산화리튬, 니켈, 코발트 등 하이니켈 양극재와 관련된 소재 공급망 확보가 중요한 전략이었다.그러나 중국은 다른 길을 갔다. LFP였다. LFP는 말 그대로 리튬·인산·철 배터리다. 니켈과 코발트가 필요하지 않고, 하이니켈 NCM보다 원재료 비용과 공급망 측면에서 유리하다. 중국은 여기에 대규모 생산 능력과 소재 공급망을 결합했다. 결국 LFP가 전기차뿐만 아니라 ESS 시장까지 빠르게 확대되면서 한국이 강점이었던 NCM 중심의 시장 구조가 흔들리기 시작했다.한국이 수산화리튬을 안정적으로 확보하기 위해 경쟁하는 동안 중국은 아예 리튬과 니켈에 대한 의존도가 상대적으로 낮은 배터리 시장을 키운 것이다. 이것이 내가 현장에서 경험한 가장 뼈아픈 부분이다. 우리는 기존 시장의 공급망을 최적화하려고 했지만, 중국은 시장의 규칙 자체를 바꾸고 있었다.중국 배터리 산업을 직접 들여다보면서 생각이 바뀌었다. 나는 재료공학 박사과정을 공부하면서 자연스럽게 배터리 소재와 차세대 배터리 기술을 계속 공부해 왔다. 그러면서 중국의 배터리 산업을 주목하게 됐다.처음에는 중국이 단순히 LFP를 싸게 만드는 나라라고 생각했다. 하지만 중국 배터리 산업을 계속 관찰할수록 생각이 달라졌다. 중국은 LFP만 하는 것이 아니었다. NCM도 하고, LFP도 하고, LMFP도 하고, 소듐이온배터리(SIB: Sodium Ion Battery)까지 동시에 개발하고 있었다. 그리고 그것을 연구실에만 두지 않았다. 시장에 내놓고 양산하면서 기술을 발전시키고 있었다.최근 중국의 SIB 산업을 보면 이 차이가 더욱 분명하다. 2026년 현재 중국은 이미 SIB의 상용화와 대규모 생산을 본격적으로 추진하고 있다. 글로벌 시장에서도 중국이 SIB의 생산 능력과 특허·공급망에서 서구권을 크게 앞서고 있다는 평가가 나온다.이 과정에서 내가 관심을 두게 된 기업이 중국과학원 물리연구소(CAS IOP)에서 출발한 하이나 배터리(HiNa Battery)다. 세계 최초로 SIB를 상용화 한 회사이고 화웨이(Huawei)가 주요 주주로 있는 유니콘 기업이다. 결국 나는 하이나의 SIB를 한국 시장에 들여오는 일까지 시작하게 됐다. 이것은 단순히 새로운 배터리 하나를 수입하는 사업이 아니었다. 한국 배터리 산업이 앞으로 어디로 가야 하는가에 대한 답을 찾는 과정이었다.한국은 지금 또 다른 선택을 하고 있다. 그런데 한국의 대응을 보면 걱정스러운 부분이 있다. 한국 배터리 3사는 물론이고 현대자동차까지 차세대 배터리로 리튬이온 기반 전고체 배터리에 상당한 역량을 투입하고 있다. 물론 전고체 배터리는 매우 중요한 연구 분야다. 안전성과 에너지 밀도를 획기적으로 개선할 가능성이 있기 때문이다.하지만 나는 재료공학을 공부하고 산업 현장을 지켜본 사람으로서 이 부분에 상당히 신중해야 한다고 생각한다. 연구 개발의 성공과 상업화의 성공은 전혀 다른 문제이기 때문이다. 고체 전해질과 전극 사이의 계면 문제, 이온전도도, 기계적 접촉, 제조 공정, 대량 생산 수율, 생산 설비 전환, 원가 등 해결해야 할 문제가 아직 많다.특히 실제 자동차에 들어가는 대규모 생산체제로 전환하려면 연구실에서 셀 하나를 성공시키는 것과는 전혀 다른 차원의 문제가 발생한다. 최근 연구에서도 고체전해질과 리튬 금속 계면에서의 반응과 기계적 압력 문제가 여전히 중요한 연구 대상이다. 나는 개인적으로 현재의 리튬이온 전고체 배터리가 대중적인 전기차용 배터리로 상업화되기까지는 매우 큰 장벽이 있다고 판단한다.그렇다면 질문을 던져야 한다.'우리가 또 하나의 미래 기술에 막대한 자원을 집중하다가, 그 사이 실제 시장은 다른 방향으로 가버리는 것은 아닌가?'LFP에서 이미 한 번 경험했던 일이다. 중국은 '완벽한 배터리'를 기다리지 않는다. 중국의 방식은 달랐다. 중국은 모든 배터리 기술이 완벽하게 성숙하기를 기다리지 않는다. LFP가 당장 가격 경쟁력이 있으면 LFP를 대량 생산한다. SIB가 ESS나 저가형 전기차, UPS 등에서 경제성이 있으면 그것을 먼저 시장에 투입한다. 그리고 시장에서 생산하면서 기술을 개선한다.최근 중국 배터리 업체들의 SIB 전략이 바로 그렇다. SIB는 아직 모든 전기차에서 NCM이나 LFP를 대체할 수 있는 기술은 아니다. 하지만 그럴 필요도 없다. 배터리는 용도에 따라 달라지기 때문이다. 자동차에서는 에너지 밀도가 중요하고, ESS에서는 가격·안전성·수명·공급망이 더 중요할 수 있다. UPS나 통신용 전원, 저속 전기차, 이륜차 등에서는 또 다른 기준이 적용된다. 중국은 이 시장을 세분화하고 각각에 가장 적합한 배터리를 공급하고 있다.한국 배터리 산업의 진짜 위기는 기술 부족이 아니다. 그래서 나는 한국 2차전지 산업의 위기를 단순히 '중국의 기술력이 한국보다 좋아졌다'라고 설명하고 싶지 않다. 한국은 여전히 뛰어난 기술을 가지고 있다. 진짜 문제는 시장 변화에 대한 전략적 대응이 늦었다는 것이다. NCM에 집중했고 그 과정에서 LFP를 과소평가했고, 원재료와 소재 공급망의 구조적 약점을 충분히 극복하지 못했으며,전기차 시장의 캐즘이라는 변수를 제대로 대비하지 못했다. 그리고 지금은 다시 차세대 기술인 전고체 배터리에 대규모 투자를 집중하고 있다.반면 중국은 현재의 LFP 시장을 장악하면서 동시에 SIB라는 다음 시장까지 준비하고 있다. 한 세대의 기술을 개발하는 것이 아니라 여러 세대의 기술에 동시에 투자하고 있는 것이다. 이것이 한국과 중국 배터리 산업의 가장 큰 차이라고 생각한다.이제 질문을 바꿔야 한다. 한국 배터리 산업이 지금 해야 할 질문은 '어떻게 하면 NCM을 더 잘 만들 수 있는가?'가 아니다. '어떻게 하면 전고체 배터리를 세계 최초로 상용화할 수 있는가?'만도 아니다. 더 근본적인 질문을 해야 한다.'앞으로 10년 뒤 시장에서 어떤 배터리가 가장 많이 팔릴 것인가?'그리고 그 답을 찾기 위해서는 연구실이 아니라 시장부터 봐야 한다. NCM도 필요하다. LFP도 필요하다. SIB도 필요하다. 전고체도 연구해야 한다. 그러나 어느 하나에 모든 것을 걸어서는 안 된다. 한국 배터리 산업이 정말 위기에서 벗어나려면 기술 포트폴리오와 시장 포트폴리오를 동시에 다시 짜야 한다.나는 2023년 수산화리튬 공급 계약을 경험하면서 기존 배터리 산업의 공급망을 보게 됐고, 재료공학을 공부하면서 중국의 기술 변화를 보게 됐다. 그리고 하이나의 SIB를 한국에 들여오면서 확신하게 됐다.배터리 산업의 승부는 지금부터다. 한국이 과거의 성공에 안주한다면 중국과의 격차는 더욱 벌어질 것이다. 하지만 우리가 한 번의 실패를 교훈으로 삼아 전략을 바꾼다면 아직 늦지 않았다. 문제는 기술이 아니다. 시장을 먼저 읽고 움직이는가 아니면 다른 나라가 만든 시장을 뒤늦게 따라가는가의 문제다.