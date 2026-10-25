절대 열리지 않는 서랍을 뜯었더니... 윤종신이 해준 위로

<폭싹 속았수다>의 애순이처럼 요망지게(야무지게), 똘망똘망하게, 유쾌하지만 호락호락하지 않게 살아온 중년 여성들의 이야기. 10월에는 ‘이 나이에도 가능할까’ 싶은 순간들을 담아 봅니다.

큰사진보기 ▲드라마 '아이돌아이'2025년에 방영한 이 드라마 속에서는 한 아이돌과 변호사가 된 팬이 서로를 돕다가 사랑에 빠지는 이야기를 담았다. 현실에서는 있을 수도 없는 일이지만, 팬심을 꾹꾹 숨기는 여주인공을 보며 옛 생각에 재미있게 보았다. ⓒ 에이스토리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2005년의 다이어리오래 전 다이어리 속에 내가 무엇을 소중히 기억하고 싶었는지 펜으로 꾹꾹 눌러 적어두었다. ⓒ 손미희 관련사진보기

큰사진보기 ▲뮤지컬 '그날들'대사와 넘버들을 다 외울 정도로 많이 봤던 뮤지컬. 처음엔 팬심으로 시작했지만, 덕분에 다른 뮤지컬들도 많이 보는 계기가 됐다. ⓒ 인사이트엔터테인먼트 관련사진보기

"보고 싶고, 그립고 만나고 싶은데 못 만나고 하는 감정은 (사실) 그 사람의 모습이 멋있어 보일 순 없죠. (하지만) 조금 더 떨어져서 보면 그 찌질한 게 조금 더 아름다움에 가깝지 않나? 초연한 것 보다는."

"참 가지가지하며 살았네. 그래도 한평생 심심할 틈은 없었겠다!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

"아, 오래 살고 싶다!"는 생각이 들 때가 있다. 반짝이는 아이돌들을 볼 때다. 열심히 돈도 벌고 오래 살며 이 신나는 음악과 비주얼들을 함께 즐기며 살고 싶다. 고백하건대, 나는 아이돌 덕후다. 내 또래들은 알지도 못하는 아이돌 그룹 이름들과 그들의 보컬별 특징까지 빠삭한 편이다. 덕후 경력이 오래돼서 이쪽 세계를 배우는 속도도 빠르다. 마치 기초가 튼튼한 애들이 성적도 쭉쭉 올라가는 것과 같은 이치랄까.심지어 딸들보다 내가 연예계 소식을 더 빨리 아는 경우도 있다. 내 SNS 알고리즘이 알아서 알려주기 때문이다. 밥 먹을 때도 아이돌 활동 비하인드 영상이나 자체 콘텐츠를 보며 키득거린다. 주책이지만 어쩔 수 없다. 예쁘고 발랄한 아이돌들을 보다보면 입꼬리 필러 따윈 필요 없다. 내 입매는 자연스레 올라가고 광대가 반질반질해진다.물론 때와 장소는 가린다. 내년이면 나이의 앞자리 숫자가 바뀌는 마당에 좀 남사스러운 취미이기에 대외적으로는 주로 책이나 영화이야기를 한다. 실제로 좋아하는 분야이긴 하지만, 영화 이야기를 하다보면 또 배우 이야기로 빠진다. 놀랍게도 나는 배우 쪽에도 관심이 어마어마하다. 그러고 보니 나는 하루의 많은 시간을 연예인들을 파고 사는 셈이다.중년이 될수록 나이에 걸맞게 우아하고 세상사에 초연하게 살고 싶은데, 정작 나는 여전히 좋아하는 것들 앞에서 들뜨고, 하고 싶은 일이 생기면 기웃거리며, 지나간 일에 미련도 많다. 이쯤 되면 '나잇값'을 못하는 삶이 아닐까.그동안 우리 집엔 절대 열리지 않는 서랍이 하나 있었다. 박스나 종이가방 따위를 너무 많이 넣어뒀는지 뭔가에 걸려 힘으로는 도저히 열리지 않았다. 얼마 전, 아파트 인터넷 카페에서 집수리 잘 한다는 아저씨 전화번호를 발견하고, 문득 그 서랍을 열고 싶어졌다. 아저씨는 이틀에 걸쳐 도구를 챙겨와 낑낑대더니 마침내 서랍을 열어줬다.나는 환호성을 질렀지만, 아뿔싸, 이건 판도라의 상자였다. 아이들의 작은 공부노트부터 서툰 손으로 만든 양초, 유통기한 지난 홍삼엑기스 등 웃음을 자아내는 추억들은 애교였다. 엉켜있던 물건들을 꺼내다보니, 21년 된 다이어리가 튀어나왔다.펜으로 꾹꾹 눌러쓴 그날그날의 계획들이 순식간에 나를 그 시절로 데려갔다. 이름만 봐도 눈물 나는 인연들이 떠올랐다. 지금은 어디서 무얼 하며 살고들 있을까. 고향을 떠나 자주 이사를 하며 살다보니, 혹시 한 명의 생일이라도 놓칠까 봐 해마다 새 다이어리를 사서 안의 내용을 다 옮겨 적던 시절이었다. 이젠 빛바랜 전화번호와 지키지 못했던 약속들, 이루지 못했던 치기어린 목표들만 쓸쓸히 남아있었다.그리고 마침내 아저씨의 손에 뭔가가 끌려나왔다. 촉촉해졌던 눈가의 눈물이 쏙 들어갔다. 과거 좋아했던 배우의 팬미팅에서 사용한 응원피켓이었다. 나는 당시 그 배우가 출연하는 뮤지컬을 열심히도 보러 다녔다. 특히나 좋아했던 공연은 수십 번이나 봤다. 무언가에 미치지 않고서야 할 수 없는 열정이자 체력이었다.그것뿐이랴. 그 배우가 나오는 드라마가 좋아 관련 글을 쓰다가 본격적으로 드라마 관련 SNS 계정까지 운영했다. 몇 만 명이나 되는 팔로워와 소통하던 시절이었다. 당시의 나는 좋아하는 마음에 시간과 힘을 아끼지 않았다. 그렇게 살다 드라마에 빠져 드라마 공부까지 시작했다. 드라마가 너무 좋았다. 열정이 직업으로 이어졌으니 지금 생각해도 원도 한도 없던 시절이었다. 나름 드라마작가로 계약도 해보았으니 말이다.하지만 좋은 일만 있었던 건 아니었다. 여러 사건들을 겪으며 그 SNS 계정을 없앴다. 지금 생각하면 그 시절의 나는 가끔은 과했고, 때로는 찌질했다. 열정이 과하면 부딪치는 일들이 생긴다. 갈등을 싫어하는 내게 SNS 세계는 쉽지 않았다. 오해와 반목이 계속되자 스트레스가 쌓여갔다. 그 후 나는 지금까지도 SNS 공개계정을 만들지 않는다. 조용히 몇몇 친구들과 함께 하는 비공개계정에 가끔 사는 이야기를 올릴 뿐이다.그날, 서랍 속에서는 세월에 떠밀려 잊었다고 생각했던 실패와 관계, 열정과 후회가 한꺼번에 튀어나왔다. 돌아보니 어쩌면 그리 찌질한 과거가 많은지 좀 울적해졌다. 그렇게 열정적으로 파닥이며 살았지만, 놓친 것도, 후회도 많았다. 지금의 나는 그때와는 다른 곳에 서 있다. 하지만 지금도 그다지 뭔가를 이룬 삶 같지는 않았다. 21년 전의 내가 지금의 나를 본다면 과연 멋지다고 생각할까. 자신이 없었다.그런 내게 뜻밖의 따뜻한 위로를 건네준 건, 가수 윤종신이었다. 그날 밤 TV속 인터뷰에서 그는 유독 '찌질'로 대표되는 자신의 솔직한 이별노래 가사를 설명하고 있었다.유난히 그의 노래 가사에 공감하며 눈물 흘린 적이 많았던 나는, 저 말에 비로소 과거의 나를 다시 바라보고 싶어졌다.내 인생을 가까이서 들여다보면 찌질한 장면 투성이다. 남들은 기억도 못할 말 한 마디에 밤새 울기도 하고, 다음 날 풍경 좋은 곳에 가서 바람만 쐬어도 웃었다. 그런 나를 멀리서 보면 어떨까. 그토록 좋아하는 것이 많았고, 해보고 싶은 것도 많아서 여기저기 기웃거리며 참 열심히도 살았다 싶다. 대단한 성취는 없었을지언정 그 시절의 나는 그 나름대로 최선을 다 했다. 멀찍이서 바라보니 꽤 기특한 인생이다.내년이면 오십이다. 이제는 좀 점잖아질 때도 됐건만, 나는 여전히 아이돌의 새 앨범이 기다려지고, 좋아하는 배우의 차기작이 궁금하다. 아마 앞으로도 누군가에게 서운해 하고, 지나간 일에 미련을 두고, 가끔은 밤늦도록 이불을 걷어찰 것이다. 그래도 괜찮지 않을까. 어차피 하루아침에 초연한 어른이 될 자신도 없고, 딱히 그러고 싶지도 않다.어차피 우아하게 늙기는 글렀다. 그러니 앞으로도 가능한 찌질하게 살고 싶다. 좋아하는 것에는 주책없이 열광하고, 하고 싶은 일에는 앞뒤 재지 않고 덤벼들면서. 그렇게 살다 훗날, 오래된 서랍 하나를 열었을 때, 그 안에서 지금의 나를 만나게 된다면, 이렇게 말해주리라.