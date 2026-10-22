또 김정은 사망설... 북한 정보를 돈벌이로 삼는 사람들

큰사진보기 ▲김정은 사망설의 진실확인되지 않은 가짜뉴스의 재생산에 대한 심각성 ⓒ 챗지피티 관련사진보기

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또 김정은 사망설이다.김정은 북한 국무위원장이 뇌출혈로 사망했다는 소문이 퍼졌지만, 이를 뒷받침할 증거는 확인되지 않았다. 북한 매체는 지난 19일 김 위원장의 공개활동을 보도했다. 6년 전에도 비슷한 일이 있었다. 당시 나는 유코리아뉴스에 <김정은 사망설, 무엇이 중요한가?>라는 칼럼을 썼다. 김정은의 생사보다 북한 주민들의 삶과 한반도의 미래가 더 중요하다는 이야기였다.그런데 같은 소문이 다시 등장한 지금, 조금 다른 문제를 이야기하고 싶다. 우리는 북한에 관한 정보를 어떻게 받아들이고 있으며, 그 정보를 만들어내고 퍼뜨리는 사람들은 과연 무엇을 위해 그러는가 하는 것이다.북한에서 살 때 조선중앙방송이 전하는 소식은 내가 알고 있는 세상 뉴스의 전부였다. 북한을 떠나고 나서야 그 뉴스가 북한 당국에 의해 철저하게 선택되고 가공된 정보였다는 사실을 알게 됐다.자유민주주의 대한민국에 와서는 또 다른 충격을 받았다. 처음에는 텔레비전과 신문에서 전하는 뉴스라면 모두 진실이라고 믿었다. 그런데 시간이 지나면서 같은 사건도 언론사의 관점과 철학에 따라 전혀 다르게 보도될 수 있다는 것을 알게 됐다.물론 북한의 국가 통제와 대한민국 언론의 다양한 관점은 본질적으로 다르다. 서로 다른 해석과 의견이 존재하는 것은 언론 자유의 중요한 가치다. 그러나 관점이 다른 것과 없는 사실을 만들어내는 것은 전혀 다른 문제다.유튜브와 SNS가 등장하면서 이제는 누구나 뉴스를 생산하고 퍼뜨리는 시대가 됐다. 문제는 확인되지 않은 이야기를 사실처럼 포장해 조회수를 올리고 돈을 버는 행태가 어제오늘의 일이 아니라는 것이다.특히 북한은 외부에서 내부 정보를 확인하기 어려운 사회다. 누군가 '평양의 고위 소식통'을 내세우면 일반 시청자는 사실 여부를 확인하기 어렵다. 소문에 추측을 덧붙이고, 그 추측을 근거로 새로운 이야기를 만들어내기도 한다.이제는 인공지능까지 등장했다. 실제 인물의 얼굴과 목소리를 흉내 내고 존재하지 않았던 장면을 영상으로 만들어낼 수도 있다. 눈으로 보고 귀로 들어도 진짜인지 의심해야 하는 시대가 된 것이다.북한에서는 국가가 정보를 독점했다면, 대한민국에서는 누구나 정보를 생산할 자유가 있다. 그런데 그 자유가 거짓을 만들어 돈을 버는 자유까지 의미하는 것은 아니지 않은가.2020년 4월 김정은 위원장이 주요 행사에 모습을 드러내지 않자 건강 이상설과 사망설이 확산됐다. 당시 나 역시 가족력 등을 근거로 건강에 이상이 있을 가능성을 생각했다. 그러나 건강 이상을 추정하는 것과 사망을 확정적으로 말하는 것은 전혀 다르다.당시 국회의원 당선인이었던 태영호는 김정은이 스스로 일어서거나 제대로 걷지 못하는 상태라고 주장했고, 지성호 전 국회의원은 그의 사망을 99% 확신한다고 밝혔다. 그러나 5월 2일 북한 매체는 김정은이 전날 순천인비료공장 준공식에 참석했다고 보도했다. 두 사람의 주장은 사실과 다른 것으로 드러났다.북한에서 살았다는 경험은 북한을 이해하는 중요한 자산이다. 그러나 그 경험이 북한 내부의 모든 정보를 알고 있다는 보증서가 될 수는 없다. 북향민 정치인이든, 북한 전문가든, 유튜버든 마찬가지다. 틀릴 수는 있다. 하지만 확인되지 않은 정보를 확정적으로 전달했다면 그에 따른 설명과 정정의 책임도 져야 한다.더 심각한 문제는 북한 관련 소문을 자극적인 콘텐츠로 만들어 유통하는 행태다. 유튜브에서 '김정은 사망설'을 검색하면 관련 영상은 물론 '김정은 대역설'까지 등장한다. 조회수도 확인할 수 있다. 물론 조회수가 많다고 허위정보이거나 수익을 얻었다고 단정할 수는 없다. 그러나 사실 확인보다 조회수와 수익을 앞세워 북한을 돈벌이의 소재로 삼는 행태는 비판받아 마땅하다.내가 문제 삼는 것은 확인되지 않은 소문을 사실처럼 부풀리거나, 허위임을 알면서도 거짓을 만들어 유통하는 행위다. 단순한 예측 실패와 고의적인 허위조작은 구분하되, 거짓 정보를 의도적으로 만들어 유포하고 이를 돈벌이 수단으로 삼는 행태에는 실효성 있는 법적·제도적 대응이 절실하다.문제는 정보를 만드는 사람에게만 있지 않다. 사실 여부도 확인하지 않고 퍼 나르는 사람들 역시 거짓을 키운다. 가짜뉴스는 만드는 사람만으로 확산되지 않는다. 믿고 퍼뜨리는 사람이 있기에 힘을 얻는다.6년 전 나는 김정은 사망설을 두고 북한의 미래를 물었다. 그때도 지금도 내 관심은 같다. 김정은이라는 한 사람의 생사보다 중요한 것은 북한 주민들이 어떤 삶을 살아갈 수 있느냐는 것이다.김정은이 사망하면 북한 정권이 곧바로 무너지고, 북한 주민들이 당장 자유롭고 풍요롭게 살아갈 수 있다고 생각하는가. 그렇다면 큰 오산이다. 최고지도자의 부재가 곧 주민들의 해방을 의미하지는 않는다. 오히려 권력 승계 과정에서 어떤 혼란이 벌어질지 누구도 장담할 수 없다.나는 북한의 실상을 알리겠다는 사람들에게 묻고 싶다. 당신들이 진정 원하는 것은 북한 주민들이 자유롭고 풍요롭게 살아가는 세상인가. 아니면 북한의 불행과 불확실성을 이용해 자신의 권력과 돈을 얻는 것인가.뉴스를 소비하는 우리도 달라져야 한다. 자극적인 제목에 휩쓸리기보다 출처를 확인하고, 다른 보도와 비교하며, 진실을 가려보는 매의 눈을 가져야 한다. 국민이 깨어 있을수록 거짓으로 돈을 버는 사람들의 설 자리는 좁아질 것이다.북한의 진실을 알리겠다는 사람들이, 정작 진실 앞에서는 얼마나 정직한가.