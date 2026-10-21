추미애 "도비 보조율 일괄 결정 안 해"… 시군 재정여건 따져 지원

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오후 도담소에서 열린 '2026 도지사-시장군수협의회 임원단 간담회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 21일 오후 도담소에서 열린 '2026 도지사-시장군수협의회 임원단 간담회'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 내년도 본예산 편성을 앞두고 시군별 재정 여건을 고려해 도비 보조사업을 조정하겠다는 입장을 밝혔다. 도의 재정난을 이유로 일률적인 예산 삭감이나 보조율 조정을 추진하기보다 31개 시군의 의견을 듣고 사업별 필요성과 재정 부담을 따져 지원 방안을 마련하겠다는 것이다. 지방재정 부족 문제를 해결하기 위한 제도 개선에도 시군과 공동 대응하기로 했다.추미애 지사는 21일 오후 경기도청 도담소에서 최대호 시장군수협의회장(안양시장) 등 협의회 임원단과 첫 간담회를 열고 도의 재정 상황과 도비 보조율 조정, 지방재정 제도 개선 방안 등을 논의했다.추미애 지사는 "내년도는 지방채를 한도까지 다 발행을 한다고 가정하더라도, 1조 넘게 재정이 부족한 상황"이라며 "이런 사정을 말씀드리고 논의를 하고 싶었다"고 말했다.도비 보조사업은 도와 시군이 사업비를 나눠 부담하는 만큼 보조율 조정이 시군 재정에 직접적인 영향을 미친다. 재정 여력이 부족한 시군일수록 도비 부담이 줄면 사업 축소나 다른 예산의 부담으로 이어질 수 있어, 지역별 여건을 고려한 조정이 필요하다는 게 협의회의 요구다.추 지사는 "지역별로 집중해야 될 사업도 다르고 비중이 다를 것이다. 재정력도 시군별로 격차가 크기 때문에 필요성, 재정부담 정도 등을 소통을 통해서 세심하게 봐야 한다"고 밝혔다. 이어 "도비 보조율을 일괄적으로 몇 퍼센트로 정한 것은 아니다. 시군이 처한 여건들을 개별적으로 사업의 비중과 함께 살펴보겠다"고 말했다.경기도는 개별 사업별로 적정 보조율을 검토하고, 재정 여건이 어려운 시군에는 차등보조율을 보완적으로 적용할 방침이다. 31개 시군이 제출한 의견을 종합해 반드시 지원이 필요한 사업과 축소·폐지가 필요한 사업을 구분하겠다는 계획도 내놨다. 재정 총량을 관리하면서도 지역별 사업의 우선순위를 반영하겠다는 의미다.추미애 지사는 재정 부족을 도와 시군의 예산 조정만으로 해결하기 어렵다는 점도 강조했다. 그는 "경기도에서 미리 결심을 한 것은 없다. 협의회를 통해 의견을 경청할 것이고 얼마든지 수정도 가능하다"고 말했다. 지출 구조조정으로 해결되지 않는 문제는 중앙정부의 지원과 법·제도 개선을 통해 풀어야 한다는 설명이다.지방채 발행에 대해서도 오해가 없도록 선을 그었다. 추 지사는 "지방채를 발행할 수 있는 데까지 다 발행해도 '이 정도로 재정이 부족하다'는 전제"라며 "지방채 발행을 위해서도 정부의 제도 개선이 필요하다"고 밝혔다. 지방채를 발행하지 않겠다는 뜻이 아니라, 발행 한도를 최대한 활용하더라도 재정 부족이 해소되지 않는 상황을 설명한 것이다.그는 "어려운 점은 함께 정부를 향해 목소리를 내자"며 "제도 개선을 위해 한목소리를 낼 수 있도록 소통을 강화하자"고 제안했다. 도와 시군 사이의 예산 부담 조정에 그치지 않고 지방재정 구조 자체의 개선을 공동 과제로 삼겠다는 취지다.간담회에서는 반도체 특수에 따른 추가 세수 등을 활용하는 미래대응기금 신설 문제도 논의됐다. 시장군수협의회는 기금 취지에 공감하면서도 지방교부세 감소 등으로 지방정부의 재정 자율성과 안정성이 낮아질 수 있다고 우려했다. 경기도는 지방재정이 축소되지 않는 방향으로 기금을 설계하고, 지역사업 배분 때 세수 창출 기여도를 반영하도록 중앙정부에 대응하기로 했다.최대호 협의회장은 "도민의 삶과 직결되는 민생 분야 예산이 위축되지 않도록 경기도와 시군이 함께 지혜를 모아야 된다"고 말했다.내년도 예산 편성 과정에서 관건은 재정난에 따른 조정 부담을 어느 지역과 사업에 얼마나 배분하느냐다. 추미애 지사가 시군별 여건을 고려하겠다고 밝힌 만큼, 앞으로 사업별 보조율과 지원 우선순위를 정하는 과정에서 협의 결과가 실제 예산에 어떻게 반영될지가 중요해졌다. 경기도는 시군의 건의 내용을 검토해 개선·지원 방안을 마련할 계획이다.