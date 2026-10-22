대구 약전골목에서 만난 예술체험공간 '아루스'

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큰사진보기 ▲대구 중구 남성로 약전골목에 위치한 예술체험공간 '아루스'의 붉은 벽돌 외관. 1937년 이인성 화백이 운영했던 '순다방 아루스'를 모티브로 조성되었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲1층 전시관에 마련된 이인성 화백의 주요 대표작들과 연대별 일생을 담은 전시 공간. 골목문화해설사가 늘 상주해 있어 깊이 있는 해설을 들을 수 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아루스 2층 '드로잉 공간'에서 관람객이 직접 엽서 위에 그림과 문장을 남기고 있는 모습. 벽면 가득 방문객들의 정겨운 사연이 빼곡히 붙어 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲1930년대 근대 예술가들의 교류의 장이었던 '아루스 다방'의 분위기를 고스란히 재현해 둔 쉼터 공간. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲아루스 별관 2층 관람객의 움직임에 따라 작품 속 인물들과 실루엣이 연출되는 대형 영상 체험 공간. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲고딕 양식의 계산성당 앞뜰 주차장 입구에 굳건히 서 있는 100년 수령의 '이인성 나무(감나무)'. 이인성의 풍경화 속 배경이 되어 오늘날까지 그 자리를 지키고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 21일은 바람이 세게 부는 완연한 가을날이었다. 오랜만에 대구로 향했다. 대학 동기들과의 저녁 모임에 맞춰 대구에 도착했지만, 내 발걸음은 모임 장소보다 먼저 한 곳으로 향하고 있었다. 대구 중구 남성로 약전골목에 자리한 예술체험공간 '아루스'였다. 한약방 골목을 돌아 찾아간 그곳에는 붉은 벽돌로 지어진 고풍스러운 건물이 단번에 눈길을 사로잡았다.깡촌에서 나고 자란 나는 세계적인 명화는커녕 사소한 미술작품조차 접하지 못했고, 오직 교과서로만 접한 것이 전부였다. 특별히 미술사나 화가들의 삶을 탐구하지도 않았다. 하지만 청년 시절부터 나는 이상하게 그림 보는 것을 좋아했다. 화가의 정해진 정답을 맞히기보다 그저 그림 위에 내 감정과 상상을 자유롭게 얹어보는 그 사색의 시간이 참 좋았다.언젠가 한 미술관 전시에서 도슨트가 전해준 말이 인상 깊었다. 미술사에서 관객이 정해진 도상이나 지식 없이도 자신의 감각과 주관대로 자유롭게 감상할 수 있는 길을 열어준 결정적 분수령이 바로 '인상파'와 '후기 인상파'부터라는 이야기였다. 기본 지식이 일천했던 내가 유독 인상파 이후 화가들의 그림에 매료되었던 이유를 그때서야 알게 되었다.아루스의 문이 열리고 1층에 들어서자 상주하던 골목문화해설사님이 반갑게 인사를 건넸다. 이곳 아루스에는 문화해설사가 늘 상주해 있어, 관람객이 언제든 방문하더라도 이인성의 삶과 작품에 대한 깊이 있는 해설을 들을 수 있다. 1층 전시관에 마련된 자료들과 함께 화가의 일생을 풀어내는 해설사의 이야기에 귀를 기울이다 보니, 사전 정보 없이 찾아온 길에서 마치 가을날 불쑥 받은 귀한 선물 같다는 느낌이 들었다.해설사의 안내를 받으며 오른 2층에도 안내를 도와주는 해설사가 반갑게 맞아주었다. 공간 한쪽에는 이인성의 대표작 <경주의 산곡에서>가 걸려 있었고, 1930년대 아틀리에를 재현해 둔 포토존이 눈길을 끌었다. 캔버스와 화구들이 놓인 공간에 서서 <경주의 산곡에서> 작품을 바라보는 내 모습을 셀카로 담았다. 잠시 1930년대 화가의 작업실에 들어와 있는 듯한 기분이었다.안쪽으로 들어가니 관람객이 직접 엽서에 그림을 그려 벽면에 전시할 수 있는 '드로잉 공간'이 나타났다. 한쪽 벽면 가득 방문객들이 저마다 남긴 그림과 문장들이 빼곡했다. "50에 홀로 떠난 첫 대구여행 행복하세요...", "60살 즈음에 가장 친한 친구와 동행한 대구 첫 여행 너무 소중해서 간직하렵니다"라는 문장 속에는 삶의 마디를 지나며 여행길에 오른 이들의 아련한 설렘이 묻어났다.여름날 누군가가 남긴 "대구 너무 더워요"라는 정겨운 낙서에는 절로 미소가 지어졌다. 어린 친구들의 귀여운 캐릭터부터 올해 연초에 오간 이들이 복을 기원하며 남긴 말 그림까지 참으로 다채로운 사연들이 벽면을 지키고 있었다.나 역시 서툰 솜씨로 펜을 쥐고 풀과 꽃을 그린 뒤, 그 아래 '빛나라'라는 단어를 적었다. 나라를 잃은 어두운 시절에도 예술의 혼을 불태웠던 이인성의 삶처럼, 그리고 이곳에 온기를 남기고 간 수많은 이들의 소망처럼 우리네 삶도 온전히 빛나기를 바라는 마음을 담아서.이어 별관 1층으 걸음을 옮기면 1937년 이인성 화백이 직접 문을 열어 예술가들의 사랑방 역할을 했던 '순다방 아루스'의 분위기를 재현해 둔 쉼터가 나타난다. 당시 시인 이상화, 작곡가 박태준 등 대구의 근대 예술가들은 이곳에 모여 민족과 예술, 그리고 암울한 현실 속 미래를 논했을 것이다. 차 한 잔을 앞에 두고 시대를 고민하던 그들의 숨결이 고풍스러운 목재 탁자와 조명 사이에 잔잔히 남아있는 듯했다.마지막으로 별관 2층 대형 영상 체험 공간에서 8분짜리 이인성 일대기를 보았다.1층 전시관과 해설사의 설명 속에서 만난 이인성(1912~1950)은 일제강점기 '조선의 고갱', '화단의 귀재'로 불렸던 천재 서양화가였다. 공간에 적힌 미술사적 해설을 살피기 전에, 나는 늘 그러했듯 나만의 눈과 감정으로 그의 작품들을 오랫동안 바라보았다.1934년작 <가을 어느 날>은 강렬함 그 자체였다. 눈이 시릴 듯한 푸른 하늘과 붉은 황토 대지가 화면을 극적으로 양분하고, 고개 숙인 해바라기와 고추잠자리가 가을 들판의 생명력을 뿜어낸다. 상의를 탈의한 여인의 자태와 붉은 원색은 폴 고갱의 타히티 여인들을 연상시킨다.미술사적으로는 이 작품을 두고 "당시 일본인 심사위원들이 좋아했던 '근대화 되지 않고 낙후되었지만 이국적이고 평화로운 조선(조선 향토색)'의 프레임에 맞추기 위해 여인을 타자화 하여 그렸다"라는 비판적 시각도 엄연히 존재한다. 그러나 나는 식민주의적 프레임 논쟁 너머, 서구 모더니즘 기법을 빌려 조선 고유의 생명력을 순수하게 승화시킨 화가의 뜨거운 감성에 더 마음이 끌렸다.이어 1935년 조선미전 최고상인 창덕궁상을 안겨준 대작 <경주의 산곡에서> 앞에 섰다. 찬란한 신라의 옛 수도 경주를 배경으로 붉은 적토 위에 서 있는 인물들, 저 멀리 보이는 첨성대와 소년의 손에 내려진 방망이, 그리고 발밑에 깨진 기왓장 조각들... 화면 전체에 감도는 쓸쓸함 속에서 나는 '찬란했던 신라의 옛 터 위에 망국의 한과 언젠가 되찾을 고국에 대한 희망을 담은 구상화이구나' 생각했다.물론 이 작품 역시 "일제 심사위원들이 선호하던 식민주의적 취향에 순응하고, 당대의 비극을 고대 공간으로 도피시켜 무효화했다"라는 비판이 있다. 하지만 전년도의 <가을 어느 날>이 목가적 들판을 배경으로 했다면, 이듬해의 <경주의 산곡에서>는 황량한 역사적 공간과 깨진 유적을 통해 식민지 지식인의 역사적 상실감과 시대의 아픔을 한층 더 깊이 있게 끌어올린 발전된 대작이라는 점에서 내 가슴을 더욱 크게 울렸다.그가 가장 행복했던 시절, 패션디자인을 전공한 아내 김옥순을 그린 <노란 옷을 입은 여인상>의 과감한 원색 속에는 열렬한 그의 사랑이 느껴졌다. 어릴 적 내게 '해당화'란 그저 유행가 가사 속 상상의 꽃이었으나, 어느 날 길가 담장 아래 붉게 핀 진짜 해당화를 마주했을 때의 감격을 잊지 못한다. 화가 이인성에게 해당화는 어떤 의미였을까.결혼 후 불과 7년 만에 사랑하는 아내를 결핵으로 떠나보내고 어린 아들마저 잃은 참혹한 슬픔 속에서, 그 아픈 마음을 담장 밑 해당화 꽃잎 위에 슬픔으로 꾹꾹 눌러 피워낸 작품이 1944년의 대작 <해당화>였으니 그에게 해당화는 슬픔을 억누르고 오지 않는 평화와 가족을 기다리는 지독한 그리움이었던가 보다.아루스를 뒤로하고 나와 그의 작품 속 배경이 된 감나무가 있다는 대구 계산성당으로 발길을 옮겼다. 성당 오른쪽 주차장 입구로 들어가니 무심히 서 있는 오래된 나무 한 그루가 눈에 들어왔다. 바로 '이인성 나무'였다.내게 감나무는 그리운 고향집의 다른 이름이다. 어릴 적 고향집 마당 한구석의 감나무, 봄날 떨어지던 감꽃을 실에 꿰던 기억, 가을이면 까치밥 홍시를 따 먹던 유년의 달콤하고 정겨운 시간들. 화가 이인성의 그림 속 감나무는 앙상한 겨울 나목이었지만, 100년의 세월을 견뎌낸 성당 앞 실제 감나무는 지금도 매년 가을이면 내 고향집 마당처럼 붉은 감잎과 열매를 풍성하게 달고 있었다.그 감나무 아래에 섰다. <노란 옷을 입은 여인>이 내 곁에 서고, 이어 눈을 감은 이인성의 자화상이 그 뒤에 선다. 100년의 세월을 건너온 그들과 함께 가을 감나무를 하염없이 바라보았다.계산성당 뒤편으로 가을 저녁이 어둑어둑 내리고 있었다. 아루스에서 만난 이인성의 치열했던 그림들과 짧고도 붉었던 삶, 그리고 100년의 세월을 견뎌낸 성당 앞 감나무를 가슴에 가만히 품어본다. 나는 오늘 그분의 예술 속에 머물며 잠시 행복했고, 시대를 안타깝게 스쳐 간 한 천재 화가의 고단했던 생을 오래 슬퍼했다.뜻밖에 마주친 길 위의 풍경과 예술이 건넨 위로는, 그렇게 또 내 남은 삶의 정갈한 여백이 되어 따뜻하게 스며들고 있었다.