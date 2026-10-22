"'선'이 빚어낸 사유의 방, 공간의 율동으로 시대를 호흡하다"

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큰사진보기 ▲충주 민미협포스터충주 민미협전시 포스터 ⓒ 김충중 관련사진보기

현대 미술은 오랫동안 '박제된 벽면'과의 투쟁을 이어왔다. 하얀 가벽 위에 일정한 간격으로 걸린 작품들, 그리고 그것을 일방적으로 소비하는 관람객의 수동적 시선.관람객은 액자라는 단절된 틀 속에서 작가의 결과물만을 목격할 뿐이었다. 그러나 이번 한국민족미술인협회(아래 민미협) 충주지부가 충주 관아갤러리에서 선보인 제22회 기획전 'ROOM 2026'은 이러한 관습적 전시를 거부한다.이번 전시는 전시장 전체를 하나의 유기적인 '방(Room)'으로 설정하고, 그 공간을 오직 '흑(黑)과 백(白)의 선(線)'으로 재구성했다. 이는 단순한 시각적 파격을 넘어, 공간과 인간, 실제와 가상, 그리고 존재와 비존재의 경계를 묻는 고도의 미술 철학적 실천이다.전시장에 들어서는 순간 관람객을 압도하는 것은 색채의 절제, 즉 모노톤이 주는 엄숙함과 그 안을 유영하는 '선(線)'의 움직임이다. 충주 민미협 작가들은 화려한 색채가 주는 감각적 착시를 과감히 걷어냈다. 그들이 선택한 흑 과 백은 동양 철학에서 말하는 '음과 양', 혹은 서양 실존주의가 탐구해 온 '존재와 허무'의 메타포로 읽힌다. 미술 철학적 관점에서 '선'은 모든 형태의 시작이자 끝이다. 면(面)이 공간을 점유하고 색(色)이 감정을 규정한다면, 선은 사물의 본질을 사유하는 순수한 정신성의 발현이다.가벽과 바닥을 가로지르는 검은 선들은 액자, 선반, 거울, 창문과 같은 일상적인 오브제의 형상을 띠고 있지만, 그것은 고정된 실체가 아니다. 선은 대상의 외형을 모방하는 데 그치지 않고, 그 대상이 존재하던 '흔적'이자 '기억'을 소환한다. 검은 선은 빛의 부재이자 모든 색의 수렴을 뜻하는 '흑'의 깊이를 드러내고, 그 선이 지나가지 않은 여백은 가능성으로 충만한 '백'의 공간으로 남는다. 작가들은 이 분절되지 않은 선들을 통해 캔버스의 경계를 허물고 전시장 벽면 전체를 거대한 사유의 도화지로 전환시켰다. 이로 인해 관람객은 작품을 '보는 것'이 아니라, 작가가 그어 내려간 선의 궤적 속에 함께 '갇히고 풀어지는' 철학적 경험을 하게 된다.'ROOM 2026'이라는 타이틀이 명시하듯, 이번 전시는 전시장 전체를 하나의 거대한 물리적·심리적 '방'으로 입체 배치했다.독일의 철학자 마르틴 하이데거(Martin Heidegger)는 인간을 '세계-내-존재(In-der-Welt-sein)'로 규정하며, 우리가 거주하는 공간이 곧 우리의 존재 방식을 결정한다고 보았다. 충주 민미협이 구축한 '방'은 바로 이 존재의 장소를 현대미술의 언어로 재해석한 결과물이다. 전시장 내부에는 벽면에 그려진 가상의 드로잉(선반, 거울 등)과 그 위에 실제 물리적 부피를 가진 모노톤의 평면·입체 작품들이 중첩되어 있다. 어디까지가 벽면의 그림이고 어디서부터가 실제 작품인지에 대한 경계는 의도적으로 모호해진다. 2차원의 가상과 3차원의 실제가 한 공간에서 부딪치며 빚어내는 낯섦(Uncanny)은 관람객으로 하여금 공간에 대한 고정관념을 의심하게 만든다.특히 주목할 점은 작품들의 배치 방식이다. 기존의 단체전이 작가별, 혹은 장르별로 구획을 나누어 독립된 영역을 고수했다면, 이번 전시는 모든 참여 작가의 호흡이 하나의 방 안에서 융합된다. 중앙에 놓인 입체 작품들은 일렬로 늘어서서 권위를 자랑하지 않는다. 관람객의 동선에 따라 앞과 뒤, 중간의 여백을 완벽하게 계산하여 분산 배치되었다. 이 배치 기법은 공간을 가득 채우는 '소유의 미학'이 아니라, 비워둠으로써 비로소 흐르게 만드는 '비움의 미학'을 실현한다.이 전시의 가장 역동적인 성취는 '공간의 율동성(Rhythmic Space)'을 확보했다는 점이다. 벽면의 흑백 선들은 정적으로 멈춰 있지 않다. 선들은 꺾이고, 이어지고, 확장되며 전시장 전체에 시각적 리듬을 부여한다. 바닥에 놓인 입체 오브제의 그림자와 벽면의 드로잉 선이 교차할 때, 공간에는 보이지 않는 파동이 발생한다. 프랑스의 철학자 앙리 앙리 르페브르(Henri Lefebvre)는 공간을 고정된 물리적 실체가 아니라 인간의 실천과 인지에 의해 끊임없이 생산되는 '흐름'으로 보았다.'ROOM 2026'의 율동성은 바로 관람객의 '움직임'을 통해 완성된다. 관람객이 방 안을 거닐 때, 시선의 각도에 따라 흑백의 선들은 겹쳐지거나 해체된다. 입체 작품 사이의 여백을 통과하는 관람객의 신체는 그 자체로 하나의 선이 되어 전시의 매끄러운 율동에 동참한다. 정지된 화면 속의 미술이 아니라, 관람객의 걸음걸이와 숨소리에 따라 매 순간 다르게 배열되는 율동적 공간. 이는 시간의 흐름을 전시장 내부로 끌어들인 결과다. 관람객은 단순히 박제된 미학적 오브제를 감상하는 목격자가 아니라, 공간의 리듬을 함께 연주하는 '능동적 주체'로 격상된다.민미협은 역사적으로 현장성과 실천성, 그리고 공동체와의 호흡을 중시해 온 예술 단체다. 충주 민미협의 이번 22번째 기획전 역시 이러한 정신적 뿌리와 맞닿아 있다. 화려한 상업주의 미술이 자극적인 색채와 거대한 자본의 크기로 관객을 압도하려 할 때, 충주 민미협은 가장 소박하면서도 근원적인 '흑과 백의 선'으로 돌아왔다. 이는 복잡 다단한 현대 사회에서 본질을 잃어버린 인간 소외 현상에 대한 조용한 저항이자 비판이다. 또한, '나'의 작품만을 돋보이게 하려는 이기적 예술관을 버리고, 서로의 작품이 서로의 배경이 되어주는 '방'을 만들었다는 점은 민미협이 추구해 온 '연대(Solidarity)의 가치'를 고스란히 증명한다.다른 작가의 검은 선 위에 나의 회색 작품이 얹히고, 또 다른 작가의 그림과 그 사이에 여백을 만들어내는 과정은 그 자체로 민주적 소통과 조화의 과정이다. 권길 충주 민미협 지부장이 밝혔듯, 이번 전시는 단순히 지역 미술인들의 한 해 작품들을 결산하는 자리가 아니다. 충주라는 지역적 공간 안에서 시민들에게 고도의 예술철학적 담론을 제공하고, 함께 사유할 수 있는 장을 마련했다는 점에서 그 의미가 깊다.충주 관아갤러리에서 펼쳐진 'ROOM 2026'은 미술이 벽면을 넘어 어떻게 인간의 삶과 철학으로 침투할 수 있는지를 보여준 기념비적인 전시다. 흑과 백의 선들이 만들어낸 공간의 율동은 전시 기간이 끝나면 물리적으로 사라지겠지만, 그 공간을 통과한 관람객들의 내면에는 깊은 잔상을 남길 것이다. 우리가 매일 마주하는 일상의 '방' 역시 어쩌면 수많은 보이지 않는 선들과 타인과의 여백으로 이루어진 율동적인 공간이 아닐까. 충주 민미협의 선(線)들이 던진 철학적 질문은 이제 전시장을 나와 우리 삶의 공간을 향해 흐르기 시작했다.