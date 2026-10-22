107년 전 보현산 독립 횃불, 청소년 희망의 불빛되다

큰사진보기 ▲소운 이봉하 선생 유족회는 21일 오후 2시 서산문화원에서 '2026학년도 제4회 독립운동가 이봉하 선생 유족회 장학금 수여식'을 개최했다. ⓒ 이명희 관련사진보기

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1919년 4월 8일, 충남 서산 보현산 정상에서 타올랐던 독립의 횃불이 107년의 세월을 넘어 지역 청소년들의 꿈을 밝히는 희망의 불빛으로 이어지고 있다.독립운동가 소운 이봉하 선생 유족회는 21일 오후 2시 서산문화원에서 '2026학년도 제4회 독립운동가 이봉하 선생 유족회 장학금 수여식'을 개최했다. 이날 장학금은 지역 6개 학교 학생 20명에게 총 1600만 원 규모로 마련됐다.이번 수여식은 독립운동가의 숭고한 나라 사랑 정신을 기리고, 그 뜻을 미래세대의 배움과 성장으로 계승한다는 점에서 특별한 의미를 지닌다.1891년 경기도 이천에서 태어난 이봉하 선생은 1919년 3·1운동의 열기가 전국으로 확산되던 시기, 4월 8일 서산군 운산면 용현리 보현산 정상에서 횃불을 밝히고 대한독립 만세를 외쳤다.이른바 '만세봉 횃불 독립 의거'다. 선생은 이 일로 체포되어 같은 해 5월 19일 보안법 위반으로 징역 6개월을 선고받고 옥고를 치렀다. 정부는 선생의 독립운동 공훈을 기려 2008년 대통령표창을 추서했다. 이날 행사에서는 이봉하 선생의 독립운동을 조명하는 학생 제작 헌정 영상이 소개됐다. 학생들이 직접 역사를 기억하고 독립운동의 의미를 되새기는 시간으로 마련됐다.이봉하 선생 유족회의 장학사업은 2023년 시작됐다. 첫해 20명에게 1000만 원을 지원한 데 이어 2024년 13명에게 1300만 원, 2025년 17명에게 1500만 원을 전달했다. 올해까지 누적 장학생은 70명, 장학금은 총 5400만 원에 이른다. 특히 올해는 장학금 수혜 대상을 6개 학교로 확대하며 지역사회와 함께하는 교육 나눔의 의미를 더했다.유족회 이완성 회장은 "선대의 독립운동 정신을 기억하는 가장 뜻 깊은 방법은 그 가치를 다음 세대에 전하는 것이라고 생각합니다. 학생들이 자신의 꿈을 포기하지 않고 성장해 우리 사회에 따뜻한 희망을 전하는 사람으로 자라기를 바랍니다"라고 장학사업의 취지를 전했다.이날 장학생 대표로 감사편지를 낭독하는 태안여자중학교 3학년 김승아 학생은 "교과서에서 배우던 독립운동가의 나라 사랑 정신이 오늘 저희의 꿈을 응원하는 장학금으로 이어진다는 사실이 감동적입니다. 받은 사랑을 기억하며 저도 언젠가 다른 사람에게 도움을 주는 사람이 되고 싶습니다"라고 감사의 마음을 전했다.이번 장학금 수여식은 단순한 경제적 지원을 넘어, 지역의 독립운동 역사를 학생들의 삶과 연결하는 살아 있는 역사교육의 장이라는 점에서도 의미가 크다.107년 전 이봉하 선생이 보현산에서 밝혔던 횃불은 나라의 독립을 향한 간절한 외침이었다. 오늘 유족들이 이어가는 장학사업은 그 정신을 교육과 나눔으로 실천하는 또 하나의 횃불이다.역사를 기억하는 일이 미래를 밝히는 힘이 될 수 있음을, 서산의 작은 장학금 수여식이 보여주고 있다.